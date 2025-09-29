کاخ سفید: توافق درباره غزه «بسیار نزدیک» است

دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده تصمیم دارد روز دوشنبه با چهار رهبر اصلی کانگرس در قصر سفید دیدار کند.

به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، این دیدار یک روز پیش از ضرب‌الاجل تامین مالی حکومت فدرال صورت می‌گیرد. اگر بودجه از سوی کانگرس تصویب نشود، تعطیل حکومت چهارشنبه آغاز خواهد شد.

اسوشیتد پرس نوشته است، یک مقام قصر سفید و دو فرد دیگر آگاه از برنامه‌ریزی این نشست شنبه گفتند که ترمپ با مایک جانسن، رئیس مجلس نمایندگان، جان تون، رهبر اکثریت سنا، حکیم جفریز، رهبر دموکرات‌ها در مجلس نمایندگان، و چک شومر، رهبر اقلیت سنا دیدار خواهد کرد.

شومر و جفریز شنبه‌شب در بیانیه‌ای مشترک گفتند: «رئیس‌جمهور ترمپ بار دیگر با نشستی در دفتر بیضی موافقت کرده است. همان‌گونه که بارها گفته‌ایم، دموکرات‌ها حاضر استند در هر مکان، هر زمان و با هر کسی دیدار کنند تا به یک توافق دوجانبه بر سر بودجه دست یابیم که نیازهای مردم امریکا را برآورده کند. ما در عزم خود برای جلوگیری از تعطیلی حکومت و رسیدگی به بحران مراقبت صحی جمهوری‌خواهان استوار هستیم. زمان در حال از دست رفتن است.»

روزهاست که احزاب جمهوریخواه و دموکرات در بن‌بست قرار دارند، زیرا دموکرات‌ها، به‌ویژه در سنا، از دادن آرای لازم برای تصویب لایحه‌ای که حکومت را فراتر از روز سه‌شنبه باز نگه دارد، خودداری کرده‌اند.

دموکرات‌ها در بدل آرای خود، بر گنجانیدن مفاد کلیدی مرتبط با خدمات صحی در لایحه پافشاری کرده‌اند.

جمهوری‌خواهان می‌گویند خواست‌های دموکرات‌ها قابل‌قبول نیست و آنان حاضرند جدا از مذاکرات مربوط به بودجه حکومت، درباره این موضوعات با دموکرات‌ها گفت‌وگو کنند.

حزب جمهوری‌خواه خواستار تمدید مستقیم بودجه فعلی برای هفت هفته است.