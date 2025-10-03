شورای‌ امنیت‌ سازمان‌ ملل‌ به‌ امیرخان متقی اجازه‌ داده تا به‌ هند سفر کند

شورای‌ امنیت‌ سازمان‌ ملل‌ متحد به‌ سرپرست‌ وزارت‌ امور‌ خارجه‌ طالبان اجازه‌ داده است تا به‌ هند سفر کند.

این‌ شورا اعلام کرده است که بر اساس‌ قطعنامه‌ ۱۹۸۸، معافیت‌ از ممنوعیت‌ سفر برای امیرخان‌ متقی از ۹ تا ۱۶ اکتوبر ۲۰۲۵ صادر شده است.

این نخستین‌ سفر یک مقام‌ بلندپایه‌ طالبان به‌ هند پس از به‌ قدرت‌ رسیدن‌ آنها در افغانستان‌ در سال‌ ۲۰۲۱ است.

بر اساس‌ گزارش رسانه‌های‌ هندی از جمله تایمز‌ آف‌ ایندیا، سفر امیرخان‌ متقی از ماه‌ اگست سال‌ جاری برنامه‌ریزی شده بود، اما به‌ دلیل‌ تاخیر در دریافت‌ معافیت‌ از سوی‌ شورای‌ امنیت‌ سازمان‌ ملل‌ به‌ تعویق‌ افتاد.

شماری از کارشناسان امور بین‌الملل و دیپلمات‌های‌ پیشین‌ افغان می‌گویند که سفر هیئت طالبان به‌ هند، هرچند نمادی‌ از باز شدن‌ نسبی در روابط‌ دیپلماتیک‌ است، اما هدف‌ اصلی‌ آن بیشتر مدیریت مسائل امنیتی و عملیاتی‌ منطقه‌ای است.

هند نگران‌ امنیت‌ منطقه، نفوذ پاکستان و تهدیدهای‌ تروریستی‌ است. گفتگو با طالبان برای دهلی‌ نو ممکن‌ است ابزار مدیریت‌ خطر و اطلاع‌ از موازنه‌های‌ قدرت در افغانستان‌ باشد.

محمد‌ اعظم‌ نورستانی دیپلمات‌ اسبق‌ افغان در جرمنی در صحبت‌ با رادیو‌ آزادی گفت:

«هند نگران‌ امنیت‌ منطقه، نفوذ پاکستان و تهدیدهای‌ تروریستی‌ است. گفتگو با طالبان برای دهلی‌ نو ممکن‌ است ابزار مدیریت‌ خطر و اطلاع‌ از موازنه‌های‌ قدرت در افغانستان‌ باشد. اگر این‌ سفر فضا را باز کند، احتمال دارد هند به‌ جای‌ انزوای‌ طالبان، به‌ سمت‌ تعامل‌ محدود و عملگرایانه‌ برود؛ نه‌ به‌ معنی‌ به‌ رسمیت‌ شناختن، بلکه در چارچوب‌ منافع‌ منطقه‌ای و رقابتی.»

غوث‌ جانباز، آگاه‌ امور بین‌الملل، می‌گوید:

«هندوستان‌ علاقمند‌ است که از خاک‌ افغانستان، از طریق‌ افغانستان‌ و توسط‌ افغان‌ها مطمئن‌ شود که هیچ‌گونه‌ تهدید و تحریک‌ پاکستان‌ علیه‌ هند وجود ندارد.»

اگرچه پیش‌ از این‌ تبادلات‌ میان‌ هند و طالبان محدود و غیر‌رسمی‌ بود، صدور معافیت‌ سفر شورای‌ امنیت‌ برای امیرخان‌ متقی، امکان‌ سفر رسمی‌ و مستقیم‌ به‌ دهلی‌ نو را فراهم‌ کرده است.

پیش‌ از این، به‌ تاریخ‌ ۸ جنوری‌ ۲۰۲۵، ویکرام‌ میسری، وزیر دولت‌ هند در امور‌ خارجه، با امیرخان‌ متقی در دبی‌ ملاقات‌ کرد.

بر اساس‌ گزارش‌ها، در این‌ دیدار علاوه‌ بر موضوعات‌ مربوط‌ به پروژه‌های‌ انکشافی و کمک‌های‌ بشردوستانه‌ هند به‌ افغانستان، درباره‌ ادامه‌ تقویت‌ روابط‌ به‌ سطوح‌ مختلف و منظم‌ نیز گفتگو شد.

پس‌ از آن، به‌ تاریخ‌ ۲۷ اپریل‌ ۲۰۲۵، آنند‌ پرکاش، نماینده‌ ویژه‌ وزارت‌ خارجه‌ هند، در دیداری با امیرخان‌ متقی در کابل، درباره‌ روابط‌ سیاسی‌ دوجانبه، تجارت، ترانزیت‌ و پروژه‌های‌ زیربنایی‌ گفتگو کرد.

در اگست‌ ۲۰۲۱، پس‌ از تسلط‌ طالبان‌ بر افغانستان، هند سفارت‌ خود را در کابل‌ بست، اما از سال‌ ۲۰۲۲ به‌ این‌ سو، یک هیئت‌ تخنیکی‌ هند در سفارت‌ این‌ کشور در کابل‌ حضور دارد و تلاش‌های‌ رساندن‌ کمک‌های‌ بشری‌ را هماهنگ‌ می‌کند.

همچنین، هند در نوامبر‌ ۲۰۲۴ مسئولیت‌ امور‌ قونسلگری‌ افغانستان‌ در ممبی‌ را به‌ طالبان سپرد. سفارت‌ افغانستان‌ در دهلی‌ نو در ماه‌ نوامبر‌ ۲۰۲۳ بسته‌ شد، زیرا دیپلمات‌های‌ حکومت‌ پیشین‌ جمهوری‌ افغانستان موفق‌ به‌ دریافت‌ ویزه‌ جدید‌ اقامت‌ در هند‌ نشده‌ بودند.

با وجود‌ اینکه حکومت‌ طالبان تاکنون توسط‌ هیچ‌ کشوری‌ بجز روسیه‌ به‌ رسمیت‌ شناخته‌ نشده‌ است، اما برخی‌ کشورها نمایندگان‌ طالبان‌ را پذیرفته و دیپلمات‌های‌ خود را به‌ افغانستان‌ فرستاده‌اند.