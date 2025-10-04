ترمپ خواستار "توقف فوری" حملات اسرائیل بر غزه شد

ترمپ در پیامی روی تروث سوشیل، شبکۀ اجتماعی وابسته به خودش، دیشب نوشت که "اسرائیل باید فوراً بمباران غزه را متوقف کند تا بتوانیم افرادی را که نزد حماس گروگان اند رها کنیم".

حماس که از سوی ایالات متحده و اتحادیۀ اروپا یک گروه تروریستی دانسته میشود، ناوقت دیروز جمعه بخشهای از طرح پیشنهاد شدۀ صلح از سوی امریکا را پذیرفت اما در بارۀ این که اسلحۀ خود را به زمین بگذارد چیزی نگفت.

رییس جمهور ترمپ در ادامۀ پیام خود نوشته است که در بارۀ جزئیات این طرح بحث می‌شود اما این طرح تنها مختص به غزه نیست بلکه برنامۀ جامع برای صلح شرق میانه است که "مدت طولانی در تلاش رسیدن به آن بودیم".

نکات عمدۀ طرح پیشنهاد شدۀ صلح از سوی امریکا اینها اند:

حماس باید تمام گروگانها را رها کند

اسلحۀ خود را به زمین بگذارد

و قدرت را به گروه های تکنوکرات واگذار کند.

در بدل اسرائیل باید:

حملات خود بر غزه را توقف دهد

نیروهای نظامی خود را از غزه بیرون سازد

و تلاش برای بازسازی غزه را آغاز کند

پیش از این رییس جمهور ترمپ هشدار داده بود که اگر حماس تا یکشنبه به این طرح پاسخ ندهد با عواقب ناگوار مواجه خواهد شد.

دونالد ترمپ هفتۀ گذشته در قصر سفید میزبان بنیامین نتنیاهو صدر اعظم اسرائیل بود.

طرح پیشنهاد صلح نیز پس از همین دیدار مطرح شد.

از سوی دیگر خبرگزاری رویترز گزارش داده است که پس از نشر پیام تازۀ رییس جمهور ترمپ، هنوز اسرائیل به حملات اش در غزه ادامه داده.

به اساس گزارشها، حد اقل ۷۰ تن تنها روز جمعه در حملات اسرائیل کشته شدند.

جنگ در غزه پس از آن آغاز شد که گروه حماس در هفتم اکتوبر سال ۲۰۲۳ در حملۀ بر اسرائیل ۱۲۰۰ تن را کشت و ۲۵۰ تن دیگر را گروگان گرفت.

سپس اسرائیل حملات گستردۀ را بر غزه، که در کنترول حماس بود، آغاز کرد که در نتیجه تا به حال بیش از ۶۶ هزار نفر کشته شده اند.