در اعلامیه‌ای که روز چهارشنبه، اول اکتوبر، از سوی وزارت خارجه بریتانیا منتشر شد، آمده است که آنان همچنان نگرانی خود را از تهدید دوامدار تروریزم و چالش‌های امنیتی ناشی از مهاجرت‌های فرامرزی که از افغانستان سرچشمه می‌گیرد ابراز کرده و بر تقویت همکاری با بازیگران منطقه‌ای برای مقابله با تروریزم برخاسته از خاک افغانستان نیز تأکید ورزیده‌اند.

این نشست دو روزه در ۲۹ و ۳۰ سپتمبر با حضور نمایندگانی از ایالات متحده، بریتانیا، اتحادیه اروپا و بیش از ۱۲ کشور دیگر در لندن برگزار شد.

در اعلامیه آمده است که این نمایندگان، محدودیت‌های طالبان بر آموزش، کار، خدمات صحی و ممنوعیت ورود کارمندان زن افغان به دفاتر سازمان ملل را مورد بحث قرار داده و آن را نقض آشکار حقوق اساسی مردم افغانستان خوانده‌اند.

نمایندگان این کشورها بار دیگر تعهد خود را به حمایت از مردم افغانستان در برابر چالش‌های مداوم بشردوستانه، اقتصادی و سیاسی اعلام کردند.

این اعلامیه همچنان به زلزلهٔ ویرانگر ماه سپتمبر در شرق افغانستان، تأثیر بازگشت اجباری مهاجران افغان از کشورهای همسایه و ضرورت آماده‌سازی منابع پیش از فرارسیدن زمستان پرداخته و بر نقش نهادهای مالی بین‌المللی مانند بانک جهانی و بانک توسعه آسیایی در حفظ خدمات اساسی تأکید کرده است.

نمایندگان جی‌هفت+ از طالبان خواسته‌اند که تمایل بیشتر برای تعامل سازنده و صادقانه با جامعه جهانی نشان دهند.

بر اساس اعلامیهٔ وزارت خارجه بریتانیا، جورجیت گاگنون، معاون نمایندهٔ ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد و سرپرست دفتر یوناما در افغانستان، در این نشست گزارشی در بارهٔ وضعیت افغانستان ارائه کرده است.

طالبان با بازگشت به قدرت در اگست ۲۰۲۱، دروازه های مکاتب بالاتر از صنف ششم را به روی دانش آموزان دختر مسدود کردند و چند ماه بعد از آن دروازه های پوهنتونها را نیز به روی دانشجویان دختر بستند.

در کابینه حکومت طالبان هیچ زن حضور ندارد و همه اعضای آن افراد وابسته به این گروه اند.

طالبان هنوز در مورد اظهارات نمایندگان ویژه گروه جی هفت + چیزی نگفته اند.