نماینده کانگرس امریکا: قطع اینترنت در افغانستان "نقض بیرحمانه حقوق اساسی افغانها" است
تیم بورچیت، نماینده کانگرس امریکا، قطع اینترنت توسط طالبان در افغانستان را "نقض بیرحمانه حقوق اساسی افغانها" خوانده است.
آقای بورچیت در نامهای به مایکل جی والتز، سفیر دایمی ایالات متحده در سازمان ملل متحد، گفته است که قطع اینترنت توسط طالبان به معنای خاموش کردن مخالفین، منزوی کردن افغانستان و محروم ساختن زنان و دختران از آموزش است.
او در این نامه که چهارشنبه اول اکتوبر در شبکه ایکس توییتر سابق منتشر کرد، همچنین تأکید کرده است که این اقدام نه تنها افغانستان را بیشتر بیثبات میسازد، بلکه خطر بیثباتی در منطقه و تهدید منافع امنیت ملی امریکا را نیز به همراه دارد.
قطع اینترنت و اختلال در شبکههای مخابراتی در افغانستان برای سومین روز پیاپی ادامه دارد.
طالبان تاکنون بهطور رسمی در مورد این محدودیت جدید چیزی نگفتهاند، اما این اقدام انتقادهای گستردهٔ نهادهای بینالمللی از جمله سازمان ملل متحد و همچنین مردم افغانستان را به دنبال داشته است.
کارشناسان ملل متحد: نزدیک به ۶۰ شهروند افغانستان در میان اعدامشدگان امسال ایران شامل اند
کارشناسان سازمان ملل متحد روز سهشنبه، ۳۰ سپتمبر، اعلام کردند که در ۹ ماه نخست سال ۲۰۲۵ میلادی بیش از یکهزار نفر در ایران اعدام شدهاند که دستکم ۵۸ تن آنان شهروندان افغانستان اند.
آنان این سلسله اعدامها را محکوم کرده و گفتهاند که این اقدام نقض آشکار قوانین بینالمللی است.
این کارشناسان که ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، نیز در میان آنان حضور داشت، در یک اعلامیهای مشترک گفتند که اعدامهای ثبتشده از اول جنوری شامل ۵۷ مرد افغان و یک زن افغان میشود.
در این اعلامیه آمده است که "ابعاد اعدامها در ایران تکاندهنده است و نشاندهندهٔ نقض جدی حق حیات میباشد. تنها در هفتههای اخیر، بهطور متوسط هر روز ۹ نفر اعدام شدهاند، به شیوهای که موازین پذیرفتهشدهٔ حقوق بشر را نقض میکند".
گفته شده که بیشتر افراد به اتهام جرایم مربوط به مواد مخدر و قتل اعدام شده اند.
کارشناسان ملل متحد تأکید کرده اند که استفادهٔ گسترده از مجازات اعدام برای جرایم مرتبط با مواد مخدر عمیقاً نگرانکننده است.
مقامهای ایرانی تاکنون در این باره واکنش نشان نداده اند.
شرکت کامایر از احتمال ازسرگیری پروازهایش سر از عصر امروز خبر داد
شرکت خطوط هوایی کامایر میگوید که ممکن است از عصر امروز، چهارشنبه اول اکتوبر، پروازهایش را از سر گیرد.
محمد بشیر، نمایندۀ شرکت کامایر در کابل، در یک پیام ویدیویی که در رسانههای داخلی افغانستان نشر شده، گفته است که پروازهای این شرکت از روز دوشنبه به دلیل قطع سراسری اینترنت در افغانستان لغو شده اند.
به گفتۀ او، آخرین پرواز خطوط هوایی کامایر عصر دوشنبه از کابل به دبی انجام شد.
محمد بشیر افزود که لغو پروازها مشکلات زیادی را برای مسافران ایجاد کرده است، بهویژه برای کسانی که پروازهای ترانزیتی داشتند و در انتظار انتقال به افغانستان هستند.
افغانستان از ساعت پنج عصر دوشنبه شاهد قطع سراسری اینترنت بود که باعث اختلال در شبکههای مخابراتی نیز شده است.
تعداد قربانیان زلزلهٔ اخیر فیلیپین به ۳۱ نفر افزایش یافت
ادارهٔ دولتی مدیریت بحران فیلیپین امروز (چهارشنبه) اعلام کرد که شمار قربانیان زلزله اخیر در این کشور به ۲۶ نفر رسیده است.
بر اساس بیانیه این اداره، زلزله شام سهشنبه در نزدیکی «سیبو تاپوته» رخ داد و قدرت آن ۶ اعشاریه ۹ ریشتر ثبت شد. در نتیجه، ۱۴۷ نفر زخمی شدند و دستکم ۲۲ ساختمان در سراسر کشور تخریب یا آسیب دید.
خبرگزاری آسوشیتدپرس اما به نقل از مقامهای محلی شمار کشتهشدگان را ۳۱ نفر گزارش کرده است.
این خبرگزاری یادآور شد که فیلیپین به دلیل موقعیت جغرافیایی خود در حاشیهٔ اقیانوس آرام، یکی از کشورهایی است که همواره در معرض بلایای طبیعی، از جمله زلزلههای ویرانگر قرار دارد.
رد لایحه تمدید بودجه در سنا؛ دولت امریکا در آستانهٔ تعطیلی
در مجلس سنای امریکا، دموکراتها به طرح تمدید بودجه فدرال رای منفی دادند و به این ترتیب دولت را در مسیر تعطیلی قرار دادند.
روز سهشنبه، اعضای سنا لایحه بودجهٔ فدرال را با ۵۵ رای موافق و ۴۵ رای مخالف رد کردند.
این لایحه قرار بود بودجه مالی سالهای ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ را برای چند هفتهٔ دیگر تمدید کند.
سال مالی امریکا روز سهشنبه، ۳۰ سپتمبر، به پایان رسید.
برای تصویب این لایحه در سنا، نیاز به دستکم ۶۰ رای موافق وجود داشت.
این اقدام در حالی صورت میگیرد که دموکراتها هشدار دادهاند اگر جمهوریخواهان به رهبری دونالد ترمپ به خواستههای آنان در زمینهٔ خدمات درمانی تن ندهند، دولت را به سمت تعطیلی سوق خواهند داد.
ریچارد بنیت: قطع اینترنت در افغانستان زندگی زنان و اقتصاد کشور را به شدت آسیب میزند
ریچارد بنیت، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر افغانستان میگوید اگر در افغانستان اینترنت به زودی دوباره وصل نشود، این موضوع نه تنها بهویژه زندگی روزمرهٔ زنان و دختران را آسیب میزند، بلکه همراه با آن زیانهای تجاری، تضعیف بیشتر اقتصاد و پیامدهای گسترده برای حقوق بشر نیز خواهد داشت.
آقای بنیت روز سهشنبه هفتم میزان در صفحه ایکس خود بیانیه دفتر حقوق بشر سازمان ملل را درباره قطع خدمات اینترنتی در افغانستان بازنشر کرده است.
در این بیانیه آمده است که مسدود کردن اینترنت در سراسر کشور از سوی طالبان، تأثیرات بسیار جدی بر حقوق بشر در افغانستان دارد.
دفتر حقوق بشر سازمان ملل میگوید این اقدام، جریان آزاد اطلاعات مورد نیاز برای فعالیتهای روزمره، از خدمات صحی و آموزشی گرفته تا بانکداری را محدود میکند.
به گفتهٔ این دفتر، این وضعیت بهویژه زنانی و دخترانی را که پیشتر از زندگی عمومی کنار گذاشته شدهاند، بیشتر متأثر میسازد.
دفتر حقوق بشر سازمان ملل خواستار وصل فوری اینترنت در افغانستان شده است.
حکومت طالبان تاکنون در این زمینه بهطور رسمی اظهارنظر نکرده، اما پیشتر برخی مقامهای آن گفته بودند که قطع شبکههای فایبر نوری در برخی ولایتهای کشور برای جلوگیری از منکرات صورت گرفته است.
یوناما از حکومت طالبان خواست، فوراً انترنت و خدمات مخابراتی را در سراسر افغانستان احیا کند
دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) از مقامات حاکم طالبان افغانستان خواست تا دسترسی به انترنت و خدمات مخابراتی در سراسر این کشور را فوراً و کاملاً احیا کند.
یوناما امروز(سه شنبه 30 سپتمبر) در اعلامیه ای گفته که قطع دسترسی به انترنت باعث شده تا افغانستان تقریباً کاملاً از جهان بیرون قطع شودو به گفتۀ یوناما، خطر آسیب قابل توجهی به مردم افغانستان، تهدید به ثبات اقتصادی و تشدید یکی از بدترین بحران های بشری جهان، متصور است.
یوناما همچنین گفته که افغانستان تازه زلزله های شدید را در شرق خود تجربه کرده، زنان و دختران افغان بیش از نصف قربانیان آن را تشکیل می دهند، افغانستان با عودت اجباری در مقیاس بزرگ از کشورهای همسایه نیز دست و پنجه نرم می کند، در همچو شرایط قطع انترنت علاوه نقض حقوق و آزادی های بشری، زندگی هایی زیاد را در معرض خطر قرار میدهد.
براساس گزارش ها پس از قطع اینترنت فایبر نوری، خدمات تلیفونی و مخابراتی نیز در افغانستان مختل شده است.
شبکۀ خبری طلوع نیوز پس از حدود پانزده ساعت، امروز(سه شنبه 30 سپتمبر) توانست که در صفحۀ فیسبوک خود بنویسد که خدمات انترنت در افغانستان از ساعت ۵ بعد از ظهر روز دوشنبه(29 سپتمبر) قطع شده است.
با قطع انترنت در افغانستان، پروازهای بینالمللی به کابل اخلال و با تاخیر مواجه شده است.
ویبسایت "فلایترادار۲۴" گزارش داد که امروز سه پرواز از دوبی، دو پرواز دیگر از استانبول و مسکو به کابل، همچنین دو پرواز از کابل به دبی و یک پرواز به استانبول، نیز لغو شده است.
ایتالیا دو میلیون یورو با صندوق امانی ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان کمک کرد
صندوق امانی ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان اعلام کرده که ایتالیا دو میلیون یورو با این صندوق کمک کرده است.
صندوق امانی ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان در ویب سایت خود نوشته که این کمک معادل دو و نیم میلیون دالری امریکایی، در زمینۀ کمک برای تداوی معتادین مصرف خواهد شد.
براساس گزارش سال ۲۰۲۵ میلادی سازمان ملل متحد، با وصف تداوی تعدادی از معتادان، هنوز هم در افغانستان حدود بیست و هفت هزار تن به مواد مخدر شدیداً معتاد هستند.
جام جهانی کریکت بانوان امروز آغاز میشود
مسابقات جام جهانی کریکت بانوان امروز به میزبانی هند و سریلانکا آغاز میشود.
هند و سریلانکا بعد از مراسم افتتاحیه در استدیوم کریکت آسام در گواهاتی هند به مصاف هم خواهند رفت.
در کنار کشورهای میزبان، تیم های کریکت استرالیا، بنگلادیش، انگلستان، نیوزیلند، پاکستان و افریقای جنوبی نیز در این مسابقات 50 آوره شرکت دارند.
هر تیم در مقابل همه تیم های دیگر به میدان خواهد رفت و چهار تیم برتر هر گروه به مرحله نیمه نهایی صعود خواهند کرد.
فاینل ب جام جهانی کریکت بانوان به تاریخ دوم نوامبر برگزار خواهد شد.
امریکا: حکومت افغانستان معیارهای حداقل را برای محو قاچاق انسان، برآورده نساخته است
وزارت خارجۀ ایالات متحدۀ امریکا در گزارش سالانۀ" قاچاق انسان در سال 2025" که روز دوشنبه(29 سپتمبر) منتشر شد، می گویدکه وزارت ها و سایر نهادهای سکتور دولتی افغانستان به طور کامل معیارهای حداقل را برای محو قاچاق انسان، برآورده نساخته اند.
براساس گزارش، وزارت های افغانستان و سایر نهاد های سکتور دولتی گام های معنی دار را برای تطبیق قوانین مبارزه با قاچاق انسان برنداشته و حکومت طالبان هیچ تلاشی را برای تطبیق قانون ضد قاچاق انجام ندادند.
گزارش می افزاید که وزارت های افغانستان و سایر نهاد های سکتور دولتی، برای شناسایی و یا ارائه خدمات به قربانیان قاچاق انسان نیز گام های معنی دار برنداشته اند و طالبان از شناسایی هیچ قربانی قاچاق و ارائه خدمات به آنها گزارشی نداده اند، اما اقدامات محدود را برای جلوگیری از قاچاق آغاز کرده اند.
وزارت خارجۀ ایالات متحدۀ امریکا در گزارش سالانۀ" قاچاق انسان در سال 2025" همچنین نوشته که قاچاقچیان انسان از قربانیان در داخل و خارج در افغانستان سوء استفاده می کنند.