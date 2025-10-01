تیم بورچیت، نماینده کانگرس امریکا، قطع اینترنت توسط طالبان در افغانستان را "نقض بی‌رحمانه حقوق اساسی افغان‌ها" خوانده است.

آقای بورچیت در نامه‌ای به مایکل جی والتز، سفیر دایمی ایالات متحده در سازمان ملل متحد، گفته است که قطع اینترنت توسط طالبان به معنای خاموش کردن مخالفین، منزوی کردن افغانستان و محروم ساختن زنان و دختران از آموزش است.

او در این نامه که چهارشنبه اول اکتوبر در شبکه ایکس توییتر سابق منتشر کرد، همچنین تأکید کرده است که این اقدام نه تنها افغانستان را بیش‌تر بی‌ثبات می‌سازد، بلکه خطر بی‌ثباتی در منطقه و تهدید منافع امنیت ملی امریکا را نیز به همراه دارد.

قطع اینترنت و اختلال در شبکه‌های مخابراتی در افغانستان برای سومین روز پیاپی ادامه دارد.

طالبان تاکنون به‌طور رسمی در مورد این محدودیت جدید چیزی نگفته‌اند، اما این اقدام انتقادهای گستردهٔ نهادهای بین‌المللی از جمله سازمان ملل متحد و همچنین مردم افغانستان را به دنبال داشته است.