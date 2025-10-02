لینک‌های قابل دسترسی

افغانستان

گذرگاه «انگور اده» پس از دو سال دوباره بازگشایی شد

گذرگاه انگور اده
گذرگاه انگور اده

مبادلات تجاری میان افغانستان و پاکستان از گذرگاه «انگور اده» دوباره آغاز شده است.

به گزارش روزنامه نیشن به نقل از اداره لوژستیک پاکستان (NLC)، این اداره در اعلامیه‌ای گفته است که بر اساس سیاست دولت برای گسترش ترمینال‌های مرزی و با توجه به درخواست بزرگان قومی، تصمیم گرفته شد دروازه «انگور اده» بازگشایی شود.

در اعلامیه همچنین آمده است که حکومت طالبان و پاکستان در ماه جولای امسال بر سر بازگشایی این مسیر به توافق رسیده بودند.

گذرگاه «انگور اده» که ولایت پکتیکا را به وزیرستان جنوبی متصل می‌سازد، حدود دو سال بسته مانده بود.

تازه‌ترین خبرهای روز را این‌جا دنبال کنید

حکومت طالبان از آمادگی برای اجرای کمپاین واکسین بیماری سرخکان خبر داد

کودک مبتلا به سرخکان
کودک مبتلا به سرخکان

حکومت طالبان از آمادگی برای اجرای کمپاین واکسین علیه بیماری سرخکان در افغانستان خبر داده است.

وزارت صحت عامه طالبان در بیانیه‌ای که روز پنجشنبه ۱۰میزان در صفحه ایکس خود منتشر کرده، نوشته به منظور پیشگیری از این بیماری، امروز نشست ملی کمپاین واکسین برگزار شد که علاوه بر مقام‌های طالبان، نمایندگان سازمان جهانی صحت (WHO) و صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل (یونیسف) نیز در آن شرکت داشتند.

در این بیانیه آمده است که کمپین ملی واکسین علیه سرخکان در سراسر ولایت‌های کشور در دو مرحله اجرا خواهد شد و هر بار ۱۷ ولایت را تحت پوشش قرار می‌دهد.

زمان آغاز این کمپین هنوز مشخص نشده است.

سازمان جهانی صحت (WHO) در ماه اپریل سال جاری اعلام کرده بود که موارد ابتلا به بیماری سرخکان در افغانستان بیش از ۴۲ درصد افزایش یافته است.

پروازهای خطوط هوایی در افغانستان از امروز دوباره از سر گرفته شد

آرشیف
آرشیف

خطوط هوایی ترکش ایرلاین، فلای دبی و کام‌ایر اعلام کرده‌اند که پروازهای‌شان را از امروز پنجشنبه، ۲ اکتوبر، به‌گونهٔ عادی در افغانستان از سر می‌گیرند.

شرکت خصوصی کام‌ایر در خبرنامه‌ای در شبکه‌های اجتماعی گفته است که پروازهایش از امروز مطابق برنامه انجام خواهند شد.

همچنان ترکش ایرلاین و فلای دبی در وب‌سایت‌های رسمی خود خبر داده‌اند که پروازهای‌شان ظهر امروز در میدان هوایی کابل نشست خواهند کرد.

پیش از این، شرکت هوایی آریانا افغان عصر روز گذشته اعلام کرد که "پروازهایش از امشب به دبی و جده از سر گرفته می‌شود".

این پروازها پس از آن متوقف شده بودند که عصر دوشنبه، اینترنت سراسری و شبکه‌های مخابراتی در افغانستان برای ۴۸ ساعت قطع شد.

کارشناسان ملل متحد: نزدیک به ۶۰ شهروند افغانستان در میان اعدام‌شدگان امسال ایران شامل اند

کارشناسان سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه، ۳۰ سپتمبر، اعلام کردند که در ۹ ماه نخست سال ۲۰۲۵ میلادی بیش از یک‌هزار نفر در ایران اعدام شده‌اند که دست‌کم ۵۸ تن آنان شهروندان افغانستان اند.

آنان این سلسله اعدام‌ها را محکوم کرده و گفته‌اند که این اقدام نقض آشکار قوانین بین‌المللی است.

این کارشناسان که ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، نیز در میان آنان حضور داشت، در یک اعلامیه‌ای مشترک گفتند که اعدام‌های ثبت‌شده از اول جنوری شامل ۵۷ مرد افغان و یک زن افغان می‌شود.

در این اعلامیه آمده است که "ابعاد اعدام‌ها در ایران تکان‌دهنده است و نشان‌دهندهٔ نقض جدی حق حیات می‌باشد. تنها در هفته‌های اخیر، به‌طور متوسط هر روز ۹ نفر اعدام شده‌اند، به شیوه‌ای که موازین پذیرفته‌شدهٔ حقوق بشر را نقض می‌کند".

گفته شده که بیشتر افراد به اتهام جرایم مربوط به مواد مخدر و قتل اعدام شده اند.

کارشناسان ملل متحد تأکید کرده اند که استفادهٔ گسترده از مجازات اعدام برای جرایم مرتبط با مواد مخدر عمیقاً نگران‌کننده است.

مقام‌های ایرانی تاکنون در این باره واکنش نشان نداده اند.

شرکت کام‌ایر از احتمال ازسرگیری پروازهایش سر از عصر امروز خبر داد

شرکت خطوط هوایی کام‌ایر می‌گوید که ممکن است از عصر امروز، چهارشنبه اول اکتوبر، پروازهایش را از سر گیرد.

محمد بشیر، نمایندۀ شرکت کام‌ایر در کابل، در یک پیام ویدیویی که در رسانه‌های داخلی افغانستان نشر شده، گفته است که پروازهای این شرکت از روز دوشنبه به دلیل قطع سراسری اینترنت در افغانستان لغو شده اند.

به گفتۀ او، آخرین پرواز خطوط هوایی کام‌ایر عصر دوشنبه از کابل به دبی انجام شد.

محمد بشیر افزود که لغو پروازها مشکلات زیادی را برای مسافران ایجاد کرده است، به‌ویژه برای کسانی که پروازهای ترانزیتی داشتند و در انتظار انتقال به افغانستان هستند.

افغانستان از ساعت پنج عصر دوشنبه شاهد قطع سراسری اینترنت بود که باعث اختلال در شبکه‌های مخابراتی نیز شده است.

ریچارد بنیت: قطع اینترنت در افغانستان زندگی زنان و اقتصاد کشور را به شدت آسیب می‌زند

ریچارد بنیت
ریچارد بنیت

ریچارد بنیت، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر افغانستان می‌گوید اگر در افغانستان اینترنت به زودی دوباره وصل نشود، این موضوع نه تنها به‌ویژه زندگی روزمرهٔ زنان و دختران را آسیب می‌زند، بلکه همراه با آن زیان‌های تجاری، تضعیف بیشتر اقتصاد و پیامدهای گسترده برای حقوق بشر نیز خواهد داشت.

آقای بنیت روز سه‌شنبه هفتم میزان در صفحه ایکس خود بیانیه دفتر حقوق بشر سازمان ملل را درباره قطع خدمات اینترنتی در افغانستان بازنشر کرده است.

در این بیانیه آمده است که مسدود کردن اینترنت در سراسر کشور از سوی طالبان، تأثیرات بسیار جدی بر حقوق بشر در افغانستان دارد.

دفتر حقوق بشر سازمان ملل می‌گوید این اقدام، جریان آزاد اطلاعات مورد نیاز برای فعالیت‌های روزمره، از خدمات صحی و آموزشی گرفته تا بانکداری را محدود می‌کند.

به گفتهٔ این دفتر، این وضعیت به‌ویژه زنانی و دخترانی را که پیش‌تر از زندگی عمومی کنار گذاشته شده‌اند، بیشتر متأثر می‌سازد.

دفتر حقوق بشر سازمان ملل خواستار وصل فوری اینترنت در افغانستان شده است.

حکومت طالبان تاکنون در این زمینه به‌طور رسمی اظهارنظر نکرده، اما پیش‌تر برخی مقام‌های آن گفته بودند که قطع شبکه‌های فایبر نوری در برخی ولایت‌های کشور برای جلوگیری از منکرات صورت گرفته است.

یوناما از حکومت طالبان خواست، فوراً انترنت و خدمات مخابراتی را در سراسر افغانستان احیا کند

دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) از مقامات حاکم طالبان افغانستان خواست تا دسترسی به انترنت و خدمات مخابراتی در سراسر این کشور را فوراً و کاملاً احیا کند.

یوناما امروز(سه شنبه 30 سپتمبر) در اعلامیه ای گفته که قطع دسترسی به انترنت باعث شده تا افغانستان تقریباً کاملاً از جهان بیرون قطع شودو به گفتۀ یوناما، خطر آسیب قابل توجهی به مردم افغانستان، تهدید به ثبات اقتصادی و تشدید یکی از بدترین بحران های بشری جهان، متصور است.

یوناما همچنین گفته که افغانستان تازه زلزله های شدید را در شرق خود تجربه کرده، زنان و دختران افغان بیش از نصف قربانیان آن را تشکیل می دهند، افغانستان با عودت اجباری در مقیاس بزرگ از کشورهای همسایه نیز دست و پنجه نرم می کند، در همچو شرایط قطع انترنت علاوه نقض حقوق و آزادی های بشری، زندگی هایی زیاد را در معرض خطر قرار میدهد.

براساس گزارش ها پس از قطع اینترنت فایبر نوری، خدمات تلیفونی و مخابراتی نیز در افغانستان مختل شده است.

شبکۀ خبری طلوع نیوز پس از حدود پانزده ساعت، امروز(سه شنبه 30 سپتمبر) توانست که در صفحۀ فیسبوک خود بنویسد که خدمات انترنت در افغانستان از ساعت ۵ بعد از ظهر روز دوشنبه(29 سپتمبر) قطع شده است.

با قطع انترنت در افغانستان، پروازهای بین‌المللی به کابل اخلال و با تاخیر مواجه شده است.

ویب‌سایت "فلایت‌رادار۲۴" گزارش داد که امروز سه پرواز از دوبی، دو پرواز دیگر از استانبول و مسکو به کابل، همچنین دو پرواز از کابل به دبی و یک پرواز به استانبول، نیز لغو شده است.

ایتالیا دو میلیون یورو با صندوق امانی ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان کمک کرد

صندوق امانی ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان اعلام کرده که ایتالیا دو میلیون یورو با این صندوق کمک کرده است.

صندوق امانی ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان در ویب سایت خود نوشته که این کمک معادل دو و نیم میلیون دالری امریکایی، در زمینۀ کمک برای تداوی معتادین مصرف خواهد شد.

براساس گزارش سال ۲۰۲۵ میلادی سازمان ملل متحد، با وصف تداوی تعدادی از معتادان، هنوز هم در افغانستان حدود بیست و هفت هزار تن به مواد مخدر شدیداً معتاد هستند.

امریکا: حکومت افغانستان معیارهای حداقل را برای محو قاچاق انسان، برآورده نساخته است

آرشیف
آرشیف

وزارت خارجۀ ایالات متحدۀ امریکا در گزارش سالانۀ" قاچاق انسان در سال 2025" که روز دوشنبه(29 سپتمبر) منتشر شد، می گویدکه وزارت ها و سایر نهادهای سکتور دولتی افغانستان به طور کامل معیارهای حداقل را برای محو قاچاق انسان، برآورده نساخته اند.

براساس گزارش، وزارت های افغانستان و سایر نهاد های سکتور دولتی گام های معنی دار را برای تطبیق قوانین مبارزه با قاچاق انسان برنداشته و حکومت طالبان هیچ تلاشی را برای تطبیق قانون ضد قاچاق انجام ندادند.

گزارش می افزاید که وزارت های افغانستان و سایر نهاد های سکتور دولتی، برای شناسایی و یا ارائه خدمات به قربانیان قاچاق انسان نیز گام های معنی دار برنداشته اند و طالبان از شناسایی هیچ قربانی قاچاق و ارائه خدمات به آنها گزارشی نداده اند، اما اقدامات محدود را برای جلوگیری از قاچاق آغاز کرده اند.

وزارت خارجۀ ایالات متحدۀ امریکا در گزارش سالانۀ" قاچاق انسان در سال 2025" همچنین نوشته که قاچاقچیان انسان از قربانیان در داخل و خارج در افغانستان سوء استفاده می کنند.

با قطع فایبر نوری، خدمات تلیفونی و مخابراتی نیز در افغانستان مختل شده است

پس از قطع انترنت فایبر نوری، خدمات تلیفونی و مخابراتی نیز در افغانستان مختل شده است.

براساس خبرگزرای رویترز گزارش، حکومت طالبان تا هنوز در مورد هیچ توضیحی نداده، اما پیش از این در موردمحتوی غیر اخلاقی از طریق آنلاین، ابراز نگرانی کرده بود.

هئیت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان(یوناما) امروز از طالبان خواست که این محدویت را لغو کنند.

یک نهاد بین المللی دیده بان انترنت موسوم به"نت بلاکس" گفته که دسترسی به انترنت در افغانستان در چندین مرحله قطع شده و طالبان به فکر خود به سوی تطبیق اقدامات اخلاقی در حرکت اند.

‏شبکۀ خبری طلوع نیوز پس از حدود پانزده ساعت، امروز(سه شنبه 30 سپتمبر) توانست که در صفحۀ فیسبوک خود بنویسد که خدمات انترنت در افغانستان از ساعت ۵ بعد از ظهر روز دوشنبه(29 سپتمبر) قطع شده است.

همزمان با قطع انترنت در افغانستان، پروازهای بین‌المللی به کابل اختلال و تاخیر مواجه شده است.

ویب‌سایت "فلایت‌رادار۲۴" گزارش داده که امروز سه‌شنبه ورود پنج پرواز به کابل لغو شده که سه پرواز از دوبی و دو پرواز دیگر از استانبول و مسکو بودند. همچنین دو پرواز از کابل به دبی و یک پرواز به استانبول نیز لغو شده است.

بیشترین پروازها مربوط به شرکت‌های خارجی از جمله «ترکیش ایرلاینز» و «فلای دبی» بوده است.

اما، پروازهایی به شهرهای خارجی مانند دهلی نو، استانبول، جده و ریاض همچنان طبق برنامه توسط شرکت‌های داخلی "کام‌ایر" و "آریانا" انجام می‌شود.

پروازهای داخلی به شهرهای بزرگ افغانستان نیز بدون مشکل ادامه دارند.

