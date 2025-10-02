پولیس بریتانیا کشته شدن سه نفر از جمله مظنون حمله به کنیسه یهودیان را تایید کرد

قصر سفید اعلام کرد که ایالات متحده «هرگونه حملهٔ مسلحانه» به خاک قطر را تهدیدی برای واشنگتن تلقی کرده و به این کشور تضمین‌های امنیتی ارائه خواهد کرد.

براساس یک فرمان اجرایی که دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، چهارشنبه اول اکتوبر امضا کرد: "با توجه به تهدیدات مداوم علیه قطر، سیاست ایالات متحده تضمین امنیت و تمامیت ارضی این کشور در برابر حملهٔ خارجی است."

در این فرمان آمده است که "ایالات متحده هرگونه حملهٔ مسلحانه به قلمرو، حاکمیت یا زیرساخت‌های حیاتی قطر را تهدیدی علیه صلح و امنیت ایالات متحده تلقی خواهد کرد."

این فرمان اجرایی پس از آن امضا شد که طیاره های جنگی اسرائیل در ۹ سپتمبر به دوحه پایتخت قطر حمله کردند و محل اقامت رهبران گروه حماس را هدف قرار دادند.

حماس از سوی اتحادیه اروپا و ایالات متحده به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته می‌شود.

این حمله منجر به کشته شدن شش نفر از جمله یک افسر امنیتی قطری و زخمی شدن ۱۸ نفر دیگر شد.

قطر یکی از متحدان کلیدی ایالات متحده به شمار می‌رود که میزبان بزرگترین پایگاه نظامی امریکا «العدید» در منطقه است.