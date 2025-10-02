جهان
پولیس بریتانیا کشته شدن سه نفر از جمله مظنون حمله به کنیسه یهودیان را تایید کرد
در حملهای روز پنجشنبه (۱۰ میزان) در نزدیکی یک کنیسه یهودیان در منچستر بریتانیا، سه نفر کشته و چندین تن دیگر زخمی شدند.
خبرگزاری رویترز به نقل پولیس بریتانیا گزارش داده که مهاجم با موتر عابران را زیر گرفت و سپس یک نگهبان امنیتی را با چاقو زد.
فرد سوم که مظنون به ارتکاب این حمله بوده، هدف گلوله پولیس قرار گرفته است.
این حمله در روز «یوم کیپور»، مقدسترین روز تقویم یهودی، رخ داد.
کییر استارمر صدراعظم بریتانیا گفت نیروهای اضافی در کنیسههای سراسر بریتانیا مستقر میشوند و تأکید کرد که جامعه یهودی باید احساس امنیت کند.
سفارت اسرائیل در بیانیهای با ابراز نگرانی از این حمله اعلام کرد که با جامعه یهودی در منچستر و مقامهای بریتانیایی در تماس نزدیک است تا اوضاع را از نزدیک دنبال کند.
تازهترین خبرهای روز را اینجا دنبال کنید
اسرائیل کشتیهای فعالان حامی فلسطین را در دریای مدیترانه توقیف کرد
نیروهای اسرائیلی در دریای مدیترانه مانع کشتیهای حامل کمک های بشردوستانه به سمت غزه شده اند.
سازمان خیریهای که این برنامه را بهمنظور همدردی با ساکنان غزه ترتیب داده، اقدام اسرائیل را غیرقانونی خوانده و از دولت یونان خواسته امنیت این کشتیها را تضمین کند.
دولت بریتانیا اعلام کرده که از این اقدام اسرائیل بسیار نگران است. وزارت امور خارجه بریتانیا در بیانیهای روز پنجشنبه گفته است که این موضوع را بهطور مستقیم با مقامات اسرائیل در میان گذاشته و خواستار حل مناسب آن شده است.
اسپانیا در واکنش سفیر اسرائیل را احضار کرد و استرالیا از تمامی طرفهای درگیر خواسته است که با مسئولیت و مطابق قوانین بینالمللی رفتار کنند.
اسرائیل نیز گفته است که این کشتیها را به اروپا باز خواهد فرستاد.
سازندگان این طرح که محمولههای کمک و دوا را به کشتیها بار کردهاند اعلام کردهاند که برخی دیگر از کشتیهای آنها هنوز در مسیر حرکت به سوی قلمرو فلسطینی هستند.
تنظیمکنندگان این طرح که کشتیها را با محمولههای کمکی و دوا بار کردهاند، گفتهاند شماری دیگر از کشتیهایشان هنوز در راه قلمرو فلسطین در حرکتاند.
زیلینسکی: روسیه میتواند حریم هوایی هر کشور اروپایی را نقض کند
رییسجمهور اوکراین امروز به رهبران اروپایی هشدار داد که روسیه توانایی زیر پا گذاشتن حریم هوایی هر کشور در این قاره را دارد.
ولودیمیر زیلینسکی در سخنرانی خود در نشست سران اتحادیه اروپا در کوپنهاگن گفت که کارشناسان اوکراینی آمادهاند تا در جلوگیری از نقضهای احتمالی روسیه با کشورهای اروپایی همکاری کنند.
زیلینسکي اضافه کرد که اگر روسیه جرات کند علیه پولند حمله موشکی کند یا وارد حریم هوایی کشورهای شمال اروپا شود، میتواند همین کار را علیه هر کشور دیگری هم انجام دهد.
رییسجمهور اوکراین گفت که رهبران اروپا در غرب و در جنوب قاره به یک واکنش سریع و مؤثر و نیروی دفاعی نیاز دارند که توانایی مقابله با حملات طیاره های بی پیلوت را داشته باشد.
فرمان اجرایی ترمپ: «هرگونه حملهٔ مسلحانه به قلمرو قطر تهدیدی علیه صلح و امنیت ایالات متحده است»
قصر سفید اعلام کرد که ایالات متحده «هرگونه حملهٔ مسلحانه» به خاک قطر را تهدیدی برای واشنگتن تلقی کرده و به این کشور تضمینهای امنیتی ارائه خواهد کرد.
براساس یک فرمان اجرایی که دونالد ترمپ، رئیسجمهور ایالات متحده، چهارشنبه اول اکتوبر امضا کرد: "با توجه به تهدیدات مداوم علیه قطر، سیاست ایالات متحده تضمین امنیت و تمامیت ارضی این کشور در برابر حملهٔ خارجی است."
در این فرمان آمده است که "ایالات متحده هرگونه حملهٔ مسلحانه به قلمرو، حاکمیت یا زیرساختهای حیاتی قطر را تهدیدی علیه صلح و امنیت ایالات متحده تلقی خواهد کرد."
این فرمان اجرایی پس از آن امضا شد که طیاره های جنگی اسرائیل در ۹ سپتمبر به دوحه پایتخت قطر حمله کردند و محل اقامت رهبران گروه حماس را هدف قرار دادند.
حماس از سوی اتحادیه اروپا و ایالات متحده به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته میشود.
این حمله منجر به کشته شدن شش نفر از جمله یک افسر امنیتی قطری و زخمی شدن ۱۸ نفر دیگر شد.
قطر یکی از متحدان کلیدی ایالات متحده به شمار میرود که میزبان بزرگترین پایگاه نظامی امریکا «العدید» در منطقه است.
نماینده کانگرس امریکا: قطع اینترنت در افغانستان "نقض بیرحمانه حقوق اساسی افغانها" است
تیم بورچیت، نماینده کانگرس امریکا، قطع اینترنت توسط طالبان در افغانستان را "نقض بیرحمانه حقوق اساسی افغانها" خوانده است.
آقای بورچیت در نامهای به مایکل جی والتز، سفیر دایمی ایالات متحده در سازمان ملل متحد، گفته است که قطع اینترنت توسط طالبان به معنای خاموش کردن مخالفین، منزوی کردن افغانستان و محروم ساختن زنان و دختران از آموزش است.
او در این نامه که چهارشنبه اول اکتوبر در شبکه ایکس توییتر سابق منتشر کرد، همچنین تأکید کرده است که این اقدام نه تنها افغانستان را بیشتر بیثبات میسازد، بلکه خطر بیثباتی در منطقه و تهدید منافع امنیت ملی امریکا را نیز به همراه دارد.
قطع اینترنت و اختلال در شبکههای مخابراتی در افغانستان برای سومین روز پیاپی ادامه دارد.
طالبان تاکنون بهطور رسمی در مورد این محدودیت جدید چیزی نگفتهاند، اما این اقدام انتقادهای گستردهٔ نهادهای بینالمللی از جمله سازمان ملل متحد و همچنین مردم افغانستان را به دنبال داشته است.
تعداد قربانیان زلزلهٔ اخیر فیلیپین به ۳۱ نفر افزایش یافت
ادارهٔ دولتی مدیریت بحران فیلیپین امروز (چهارشنبه) اعلام کرد که شمار قربانیان زلزله اخیر در این کشور به ۲۶ نفر رسیده است.
بر اساس بیانیه این اداره، زلزله شام سهشنبه در نزدیکی «سیبو تاپوته» رخ داد و قدرت آن ۶ اعشاریه ۹ ریشتر ثبت شد. در نتیجه، ۱۴۷ نفر زخمی شدند و دستکم ۲۲ ساختمان در سراسر کشور تخریب یا آسیب دید.
خبرگزاری آسوشیتدپرس اما به نقل از مقامهای محلی شمار کشتهشدگان را ۳۱ نفر گزارش کرده است.
این خبرگزاری یادآور شد که فیلیپین به دلیل موقعیت جغرافیایی خود در حاشیهٔ اقیانوس آرام، یکی از کشورهایی است که همواره در معرض بلایای طبیعی، از جمله زلزلههای ویرانگر قرار دارد.
رد لایحه تمدید بودجه در سنا؛ دولت امریکا در آستانهٔ تعطیلی
در مجلس سنای امریکا، دموکراتها به طرح تمدید بودجه فدرال رای منفی دادند و به این ترتیب دولت را در مسیر تعطیلی قرار دادند.
روز سهشنبه، اعضای سنا لایحه بودجهٔ فدرال را با ۵۵ رای موافق و ۴۵ رای مخالف رد کردند.
این لایحه قرار بود بودجه مالی سالهای ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ را برای چند هفتهٔ دیگر تمدید کند.
سال مالی امریکا روز سهشنبه، ۳۰ سپتمبر، به پایان رسید.
برای تصویب این لایحه در سنا، نیاز به دستکم ۶۰ رای موافق وجود داشت.
این اقدام در حالی صورت میگیرد که دموکراتها هشدار دادهاند اگر جمهوریخواهان به رهبری دونالد ترمپ به خواستههای آنان در زمینهٔ خدمات درمانی تن ندهند، دولت را به سمت تعطیلی سوق خواهند داد.
ایتالیا دو میلیون یورو با صندوق امانی ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان کمک کرد
صندوق امانی ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان اعلام کرده که ایتالیا دو میلیون یورو با این صندوق کمک کرده است.
صندوق امانی ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان در ویب سایت خود نوشته که این کمک معادل دو و نیم میلیون دالری امریکایی، در زمینۀ کمک برای تداوی معتادین مصرف خواهد شد.
براساس گزارش سال ۲۰۲۵ میلادی سازمان ملل متحد، با وصف تداوی تعدادی از معتادان، هنوز هم در افغانستان حدود بیست و هفت هزار تن به مواد مخدر شدیداً معتاد هستند.
جام جهانی کریکت بانوان امروز آغاز میشود
مسابقات جام جهانی کریکت بانوان امروز به میزبانی هند و سریلانکا آغاز میشود.
هند و سریلانکا بعد از مراسم افتتاحیه در استدیوم کریکت آسام در گواهاتی هند به مصاف هم خواهند رفت.
در کنار کشورهای میزبان، تیم های کریکت استرالیا، بنگلادیش، انگلستان، نیوزیلند، پاکستان و افریقای جنوبی نیز در این مسابقات 50 آوره شرکت دارند.
هر تیم در مقابل همه تیم های دیگر به میدان خواهد رفت و چهار تیم برتر هر گروه به مرحله نیمه نهایی صعود خواهند کرد.
فاینل ب جام جهانی کریکت بانوان به تاریخ دوم نوامبر برگزار خواهد شد.
ایالات متحده، حدود ۱۰۰ ایرانی را از امریکا اخراج کرد
روزنامه نیویورک تایمز امروز (۳۰ سپتمبر) با اشاره از قول دو مقام ایرانی که در گفتوگوها دخیل بوده اند و یک مقام امریکایی آگاه از موضوع، گزارش داد که یک طیارۀ چارتر امریکایی روز دوشنبه حدود ۱۰۰ ایرانی را از ایالت لویزیانا انتقال داده و قرار است که امروز از طریق قطر وارد ایران شود.
خبرگزاری رویترز از قول نیویورک تایمز نوشته که این افراد پس از ماهها گفتوگو میان واشنگتن و تهران اخراج شدهاند و همچو گفتوگوها بین دو طرف معمول نیست.
رویترز گفته که وزارت خارجۀ امریکا، تا هنوز به پرسشها در مورد پاسخ نداده است.
دونالد ترمپ، رییسجمهور امریکا گفته که همۀ مهاجران غیرقانونی از این کشور اخراج میشوند.