 عبدالرزاق ملیار، داکتر افغان برندۀ نشان عالی ایسکولاپ شد

داکتر عبدالرزاق ملیار، یک داکتر افغان مقیم اتریش که از میان هزاران داکتر این کشور نشان عالی «ایسکولاپ» را دریافت کرده‌است.

او روز پنجشنبه «دوم اکتوبر» به رادیو آزادی گفت، این نشان به کسانی اهدا می‌شود که خدمات برجسته و استثنایی در عرصه طبابت انجام داده باشند: «این نشان که به نام نشان ایسکولاپ یاد می‌شود، از سوی انجمن طبی (Ärztekammer) به آن داکترانی داده می‌شود که خدمات عامه طبی را به گونه خارق‌العاده و استثنایی انجام داده باشند. این نشان دو نوع است، یکی کوچک و دیگری بزرگ، نوع کوچک آن را تقریباً ۱۰ سال پیش به من اهدا کردند.»

به گفته او، نشان بزرگ امسال در تاریخ اول اکتوبر از میان حدود ۱۰ هزار داکتر این کشور به او و دو داکتر زن دیگر اهدا شد.

داکتر عبدالرزاق ملیار که اصلاً باشندۀ ولایت لغمان است، تحصیلات خود را در پوهنزی طب ننگرهار به پایان رسانده و جراح بوده‌است.

او در افغانستان در پُست‌های بلند طبی کار کرده، اما پس از کودتای هفتم ثور ۱۳۵۷ به اتریش رفت و در آن‌جا دوباره در رشته طب عمومی آموزش دید.

او همچنان در رشتۀ مایکروبیولوژی ماستری دارد.

آقای ملیار یک‌ونیم سال پیش از سوی پوهنتون طب اتریش لقب «داکتر طلایی» را نیز دریافت کرده بود: "از سوی پوهنتون طب به من به پاس ۵۰ سال کار طبی، لقب داکتر طلایی داده شد، تقریباً یک‌ونیم سال می‌شود."

به گفته او، او از داکتران کهن‌سال اتریش به شمار می‌رود و از سوی مجلس سنای این کشور فرمان مشاور صحی رئیس ‌جمهور اتریش نیز برایش داده شده‌است: «به برخی داکتران لقب مشاور داده می‌شود. این پیشنهاد از سوی شورای طبی صورت می‌گیرد، بعد به وزارت صحت عامه می‌رود، سپس رئیس پارلمان آن را منظور می‌کند و بر بنیاد آن، به من فرمان داده شد که به حیث مشاور رئیس جمهور تعیین شده‌ام.»

اکنون داکتر عبدالرزاق ملیار ۷۷ ساله رئیس انجمن داکتران افغان در اتریش نیز است.

قابل یادآوریست که شماری از داکتران افغان مقیم کشورهای مختلف جهان پیش از این نیز در سطح بین‌المللی در بخش‌های گوناگون طبی نشان‌ها، مدال‌ها و جوایزی به دست آورده‌اند.

این در حالی‌ست که افغانستان امروز از جمله کشورهایی است که متخصصان صحی در آن به شدت اندک‌ اند.

حکومت طالبان بارها از داکتران افغان مقیم خارج خواسته که به کشور بازگردند، اما برخی از آنان پیشتر در گفت‌وگو به رادیو آزادی گفته بودند: «چگونه به کشوری برگردیم که در آن دختران ما حق آموزش ندارند؟»

طالبان پس از تسلط دوباره بر افغانستان، دختران را از رفتن به مکتب بالاتر از صنف ششم و نیز پوهنتون‌ها منع کرده‌اند و حتی در رشته‌های طبی نیز به آنان اجازۀ آموزش داده نمی‌شود.