لینک‌های قابل دسترسی

صفحه پشتو Azadi English
همۀ سایت‌های رادیو آزادی/ رادیو اروپای آزاد
زنده
site logo site logo
قبلی بعدی
خبر تازه
پنجشنبه ۱۷ ميزان ۱۴۰۴ کابل ۱۲:۵۸
مولتی میدیا

جشن شماری از فلسطینی‌ها و خانواده گروگان‌های اسرائیلی‌ پس از اعلام توافق بر سر مرحلهٔ نخستِ طرح صلح میان اسرائیل و حماس

جشن شماری از فلسطینی‌ها و خانواده گروگان‌های اسرائیلی‌ پس از اعلام توافق بر سر مرحلهٔ نخستِ طرح صلح میان اسرائیل و حماس
Embed
جشن شماری از فلسطینی‌ها و خانواده گروگان‌های اسرائیلی‌ پس از اعلام توافق بر سر مرحلهٔ نخستِ طرح صلح میان اسرائیل و حماس

No media source currently available

0:00 0:00:30 0:00

🔸پس از اعلام توافق بر سر مرحلهٔ نخستِ طرح صلح میان اسرائیل و حماس، شماری از فلسطینی‌ها و خانواده گروگان‌های اسرائیلی‌ در خیابان‌ها به جشن و پایکوبی پرداختند. 🔸اسرائیل و حماس اعلام کردند بر سر طرحی طولانی‌مدت برای آتش‌بس و آزادی گروگان‌ها به توافق رسیده‌اند؛ این نخستین مرحله از طرح صلح رئیس‌جمهور ایالات متحده، دونالد ترامپ، برای پایان دادن به جنگی است که بیش از ۶۷ هزار کشته بر جا گذاشته و طی دو سال خاورمیانه را دگرگون کرده است.

XS
SM
MD
LG