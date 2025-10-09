🔸پس از اعلام توافق بر سر مرحلهٔ نخستِ طرح صلح میان اسرائیل و حماس، شماری از فلسطینی‌ها و خانواده گروگان‌های اسرائیلی‌ در خیابان‌ها به جشن و پایکوبی پرداختند. 🔸اسرائیل و حماس اعلام کردند بر سر طرحی طولانی‌مدت برای آتش‌بس و آزادی گروگان‌ها به توافق رسیده‌اند؛ این نخستین مرحله از طرح صلح رئیس‌جمهور ایالات متحده، دونالد ترامپ، برای پایان دادن به جنگی است که بیش از ۶۷ هزار کشته بر جا گذاشته و طی دو سال خاورمیانه را دگرگون کرده است.