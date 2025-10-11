متقی: حملۀ پاکستان اشتباه بزرگ بود

در ادامۀ واکنشها به حملات بر کابل و پکتیکا که به حکومت پاکستان نسبت داده میشود، امیرخان متقی وزیر خارجۀ حکومت طالبان گفته است که این اقدام اسلام آباد یک اشتباه بزرگ بود. متقی در جریان سفری به دهلی نو، در یک کنفرانس خبری دیروز جمعه گفت که مسایل بین دو کشور باید "با تفاهم حل شوند". ظاهراً در حملات پنجشنبه شب بر کابل و پکتیکا، رهبران تحریک طالبان پاکستان یا تی تی پی هدف گرفته شده اند. پاکستان در گذشته بارها ادعا کرده که رهبران و جنگجویان تی تی پی در افغانستان اند، ادعای که از سوی حکومت طالبان رد شده