قدرت‌الله یوسفزی، بازیکن تیم ملی کریکت با ویلچر افغانستان، آرزو دارد تیمی که عضو آن است قهرمانی جام آسیا را به‌دست آورد.

او در مدت چهار سال توانسته عضو تیم ملی کریکت با ویلچر افغانستان شود، اما این مسیر را چگونه آغاز کرد؟

من علاقمندی زیادی به کریکت با ویلچر داشتم. ویدیوهایش را در فیسبوک و یوتیوب می‌دیدم. آرزویم این بود که در افغانستان هم چنین تیمی ساخته شود.

او به رادیو آزادی گفت:

«من علاقمندی زیادی به کریکت با ویلچر داشتم. ویدیوهایش را در فیسبوک و یوتیوب می‌دیدم. آرزویم این بود که در افغانستان هم چنین تیمی ساخته شود. بعد، حدود چهار سال پیش زمانی که به ریاست شهدا و معلولین در جلال‌آباد رفتم، دیدم که یک تیم وجود دارد و تمرین می‌کند. من هم با آنان خود را ثبت و راجستر کردم.»

قدرت‌الله اضافه می‌کند که پس از تمرین‌های مداوم و تلاش‌های پیهم، توانست عضویت تیم ملی را به‌دست آورد:

«تمرین می‌کردم و زحمت می‌کشیدم، در نهایت نتیجه‌اش این شد که عضو تیم ملی کریکت با ویلچر شدم. چندی پیش در ولایت کنر بورد کریکت یک کمپ برگزار کرد و از همان طریق من وارد تیم ملی شدم.»

او در تیم ملی کریکت با ویلچر افغانستان به‌عنوان توپ‌انداز تیز (فست بالر) بازی می‌کند.

قدرت‌الله یوسفزی ۲۶ ساله به رادیو آزادی گفت که در کودکی از پاها معلول شده و داکتران برایش گفته بودند که به بیماری پولیو مبتلا بوده است:

«هشت‌ساله بودم که در هنگام بیماری برایم پیچکاری کردند و همان سبب شد. وقتی نزد داکتر رفتم، گفتند که پولیو هستی و به هر دو پای معلول شدم.»

متخصصان صحی می‌گویند که پولیو یا فلج اطفال یک بیماری خطرناک ویروسی است که درمان ندارد و تنها واکسین می‌تواند کودکان را از ابتلا به آن نجات دهد.

افغانستان و پاکستان تنها کشورهایی در جهان‌اند که ویروس پولیو هنوز به‌طور کامل از آن‌جا ریشه‌کن نشده است.

قدرت‌الله یوسفزی، باشنده ولسوالی چپرهار ولایت ننگرهار، در ادامه صحبت‌هایش افزود که در زندگی دشواری‌های زیادی را تحمل کرده، اما هرگز تسلیم نشده است:

«در زندگی سختی‌های زیاد را پشت سر گذاشتم، اما تسلیم نشدم. وقتی بزرگ شدم و خوب و بد را شناختم، با خود گفتم همان‌گونه که یک انسان سالم زندگی می‌کند، من هم باید چنین زندگی کنم. به همین دلیل، امروز عضو تیم ملی کریکت با ویلچر افغانستان هستم. حالا هیچ احساس کمبودی نمی‌کنم. خیلی خوشحال هستم که نمایندگی از افغانستان می‌کنم و این برای من مایه افتخار است.»

قابل یادآوری‌ست که تیم ملی کریکت با ویلچر افغانستان در اواخر ماه سپتمبر گذشته به پاکستان رفت و در آن‌جا چهار بازی بیست‌اوره با تیم حریف انجام داد که یکی از آن‌ها را برد و سه بازی دیگر را باخت.

قدرت‌الله یوسفزی نیز در این مسابقات شرکت داشت، ویدیوها و گرفتن ویکت‌هایش از سوی هواداران در شبکه‌های اجتماعی نشر شد و از سوی هوادارانش مورد استقبال قرار گرفت.