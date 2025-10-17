زلینسکی این سخن را پیش از دیدارش با دونالد ترمپ رییس جمهور امریکا، که قرار است امروز برگزار شود گفت.
زلنسکی گفت که حمله به شهر کریفیی ریه، در جنوبشرق اوکراین، در شب ۱۶ اکتوبر، نمونهای از این است که روسیه "هنوز هم در حال ترور اوکراین" است.
او افزود که "دهها درون مهاجم دیگر در آسمان اوکراین" دیده شدهاند و راکتهایی نیز رهگیری شدهاند.
او در شبکهٔ اجتماعی ایکس (توییتر سابق) نوشت: "در واقع، در چند هفتهٔ اخیر، هیچ شبی بدون حملات روسیه بر اوکراین سپری نشده است"، و اضافه کرد که بیشتر این حملات، زیرساختهای اوکراین را هدف قرار میدهند.
زلنسکی تأکید کرد که روسیه تنها زمانی مجبور خواهد شد جنگ را متوقف کند که دیگر توانایی ادامهاش را نداشته باشد، و گفت که آمادگی واقعی روسیه برای صلح، نه در حرف بلکه در توقف حملات و کشتارها نمایان میشود.
او افزود: "به همین دلیل، هر سیستم دفاع هوایی برای اوکراین مهم است. هر تصمیمی که ما را تقویت کند، پایان جنگ را نزدیکتر میسازد. امنیت زمانی تضمین میشود که همه توافقاتی که از جمله در واشنگتن صورت گرفته، عملی شوند".
قرار است گفتوگوهای میان ترمپ و زلنسکی شامل بحث در مورد سیستمهای دفاع هوایی اوکراین و تواناییهای حملات دوربرد باشد؛ از جمله احتمال اینکه ایالات متحده راکتهای تاماهاک را در اختیار اوکراین قرار دهد.
ترمپ بهطور غیرمنتظره دیروز ۱۶ اکتوبر اعلام کرد که با رئیسجمهور روسیه، ولادیمیر پوتین، از طریق تلفن صحبت کرده و توافق شده است که در بوداپست دیدار کنند.
ببینیم آیا میتوانیم این جنگ ننگین میان روسیه و اوکراین را به پایان برسانیم یا نه
او در شبکههای اجتماعی گفت که هفته آینده نشستی میان مشاوران بلندپایه دو کشور برگزار خواهد شد؛ پیش از آنکه او و پوتین رو در رو بنشینند "تا ببینیم آیا میتوانیم این جنگ ننگین میان روسیه و اوکراین را به پایان برسانیم یا نه".
ترمپ گفت که هیأت ایالات متحده به رهبری وزیر خارجه، مارکو روبیو، در این نشست شرکت خواهد کرد.
مکان دقیق این دیدار هنوز مشخص نشده است.
رییس جمهور ترمپ به خبرنگاران در قصر سفید گفت که انتظار دارد دیدارش با پوتین "در ظرف دو هفته آینده" برگزار شود و نخستوزیر هنگری، ویکتور اوربان، که روابط خوبی با روسیه دارد و در مورد ارسال کمکهای نظامی به اوکراین ابراز تردید کرده، میزبان آن باشد.
اوربان در ایکس نوشت: "دیدار برنامهریزیشده میان رؤسایجمهور امریکا و روسیه خبر خوبی برای مردم صلحدوست جهان است. ما آمادهایم!"
هم کاخ سفید و هم کرملین، مکالمهٔ تلفنی میان ترامپ و پوتین را "خوب" و "سازنده" توصیف کردند.
یوری اوشاکوف، مشاور سیاست خارجی کرملین، گفت که گفتوگوی دو رهبر "بسیار صریح و بر اساس اعتماد" بوده و افزود که جزئیات بیشتر طی تماس تلفنی میان وزیران خارجۀ دو کشور، در روزهای آینده بحث خواهد شد.
اوشاکوف گفت که پوتین به ترامپ گفته است که ارسال راکتهای تاماهاک به اوکراین وضعیت را در میدان جنگ تغییر نخواهد داد، اما به تلاشهای صلح آسیب خواهد رساند و روابط میان روسیه و ایالات متحده را خراب خواهد کرد.
راکتهای تاماهاک چه تأثیری میتوانند بر اوکراین داشته باشند؟
زلنسکی در پیامی در تلگرام پس از رسیدنش به واشنگتن گفت که ظاهراً روسیه پس از شنیدن احتمال ارسال راکتهای تاماهاک از سوی امریکا، علاقهمند از سرگیری گفتوگوها شده است.
او در ایکس نوشت: "حالا میبینیم که مسکو پس از شنیدن صحبت درباره تاماهاکها، بهسرعت خواهان از سرگیری گفتوگوها شده است."
ترمپ و زلنسکی در جریان این هفته، دو بار صحبت کردهاند، در حالیکه بحثها درباره تصمیم احتمالی امریکا برای ارسال تاماهاکها به اوکراین شدت گرفته است.
ترمپ این اقدام را رد نکرده، اما در ۱۶ اکتوبر گفته بود که امریکا نمیتواند ذخایر تاماهاک خود را "خالی" کند.
این راکتها بُردی تا ۲۵۰۰ کیلومتر دارند – فاصلهای که از اوکراین تا مسکو را پوشش میدهد – و میتوانند به کلاهکهای هستهای نیز مجهز شوند.
ترمپ این راکتها را "سلاحهایی خشن، تهاجمی و بهشدت ویرانگر" توصیف کرد و افزود: "هیچکسی نمیخواهد تاماهاکها به سویش پرتاب شوند."
او گفت که در گفتوگوی تلفنی با پوتین به موضوع تاماهاکها اشاره کرده و این موضوع "برای رهبر روسیه خوشایند نبوده است".