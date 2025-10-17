تاریخی برای این دیدار اعلام نشده است، اما دونالد ترمپ روز پنجشنبه در پستی در شبکهٔ اجتماعی خود، تروث سوشیال، نوشت که معتقد است «پیشرفت بزرگی در تماس تلفنی حاصل شد».

آقای ترمپ در پست خود نوشت که پوتین در این تماس، «به ایالات متحده و من بابت دستاورد بزرگ صلح در خاورمیانه تبریک گفت»؛ امری که به گفته او «قرن‌ها در رؤیاها بوده است».

ترمپ افزوده که باور دارد موفقیت در شرق میانه در مذاکرات برای پایان دادن به جنگ روسیه و اوکراین کمک خواهد کرد».

رئیس‌جمهور امریکا در ادامه گفت دو طرف دربارهٔ تجارت میان امریکا و روسیه پس از پایان جنگ اوکراین نیز گفت‌وگو کردند و توافق شد که هفتهٔ آینده نشست مشاوران ارشد دو کشور برگزار شود؛ نشستی که هیئت امریکایی به ریاست وزیر خارجه، مارکو روبیو، در آن شرکت خواهد کرد.

به گفتهٔ ترمپ، پس از آن، دیداری میان او و پوتین در بوداپست، پایتخت هنگری، انجام خواهد شد تا دربارهٔ پایان دادن به این جنگ به گفتۀ او «ننگین» گفت‌وگو کنند.

ترمپ و پوتین چند روز پس از آن با یکدیگر گفتگو کرده‌اند که رئیس‌جمهور امریکا از ارسال موشک‌های تاماهاوک به اوکراین خبر داده بود؛ اقدامی که می‌تواند فشار بیشتری بر روسیه برای پایان دادن به جنگ وارد کند.

رییس جمهور ترمپ در گفت‌وگو با رسانه‌ها گفته است که تاماهاوک یک سلاح ویرانگر است و پوتین در جریان صحبت با او، از وی خواسته که این ابزار را به اوکراین نفرستد.

ترمپ همچنین اعلام کرد که روز جمعه با ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، در کاخ سفید دیدار خواهد کرد و دربارهٔ گفت‌وگوی خود با پوتین و «موضوعاتی دیگر» صحبت خواهد شد.