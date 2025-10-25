نشست استانبول میان مقامهای طالبان و پاکستانی؛ رییس هیئت طالبان معین وزارت داخله است

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، این خبر را در پیامی روی صفحهٔ ایکس (توییتر سابق) تأیید کرده و گفته است که ریاست هیأت را حاجی نجیب، معاون وزارت امور داخله طالبان بر عهده دارد.

از سوی دیگر، ملا محمد یعقوب مجاهد، وزیر دفاع طالبان گفته است که در نشست استانبول روی شیوه‌های اجرایی آتش‌بس و ایجاد سازوکاری گفت‌وگو خواهد شد که نه‌تنها میان افغانستان و پاکستان، بلکه در سطح منطقه، صلح و ثبات پایدار را تأمین کند.

وزیر دفاع طالبان، که به نمایندگی از افغانستان توافق آتش‌بس را با وزیر دفاع پاکستان امضا کرده بود، در صحبت با الجزیره گفته است در نشست استانبول درباره‌ی راه‌های اجرای آتش‌بس و ایجاد یک سازوکار مشخص گفت‌وگو خواهد شد؛ سازوکاری که نه‌تنها میان افغانستان و پاکستان، بلکه در کل منطقه به صلح و ثبات پایدار کمک کند.

در توافق دوحه، دو طرف بر آتش‌بس فوری تعهد کرده بودند و پس از آن، درگیری‌های شدید در امتداد خط دیورند متوقف شد، هرچند گزارش‌هایی از حملات موشکی پاکستان در برخی مناطق منتشر گردید.

طالبان در آن توافق پذیرفته بودند که از گروه‌های ضدپاکستانی حمایت نکنند.

سخنگوی وزارت خارجه‌ی پاکستان، شفق‌علی‌خان، امروز در یک کنفرانس خبری گفت که کشورش امیدوار است طالبان گام‌های قاطع برای از میان بردن گروه‌های تروریستی بردارند.

او افزود که هیئت پاکستانی با این امید به نشست استانبول می‌رود که در آن‌جا یک راهکار نظارتی قوی ایجاد شود.

شفقت‌علی‌خان گفت: "پاکستان همچنان امیدوار است که در نشست آینده در استانبول، یک راهکار و میکانیزم نظارتی بسیار نیرومند و پایدار ایجاد شود تا از نفوذ تروریزم از خاک افغانستان به پاکستان جلوگیری شده و از تلفات بیشتر شهروندان پاکستانی پیشگیری گردد. پاکستان به دنبال تشدید تنش‌ها نیست، اما از طالبان می‌خواهد تعهدات خود در برابر جامعه‌ی جهانی را عملی کرده و علیه گروه‌های تروریستی اقدامات قاطع انجام دهند"

وزارت خارجه‌ی ترکیه نیز اعلام کرده که آماده است برای تأمین ثبات در افغانستان و منطقه همکاری کند.

انتظار می‌رود در نشست استانبول، نمایندگان قطر و ترکیه باری دیگر نقش میانجی‌ را بر عهده داشته باشند.