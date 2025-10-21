لینک‌های قابل دسترسی

سه شنبه ۲۹ ميزان ۱۴۰۴ کابل ۰۷:۳۸

افغانستان

خواجه آصف: آتش‌بس میان افغانستان و پاکستان وابسته به اقدام طالبان در برابر تندروان است

امضای توافق آتش‌بس بین حکومت طالبان و پاکستان در دوحه
امضای توافق آتش‌بس بین حکومت طالبان و پاکستان در دوحه

وزیر دفاع پاکستان، خواجه محمد آصف، می‌گوید توافق آتش‌بس میان افغانستان و پاکستان وابسته به این است که حکومت طالبان تا چه اندازه جلو حملات تندروان ضد پاکستان را از خاک افغانستان بگیرد.

آصف این سخنان را بدون ارائهٔ جزییات بیشتر، روز دوشنبه ۲۸ میزان به خبرگزاری رویترز بیان کرد.

خواجه آصف و محمد یعقوب مجاهد، وزیر دفاع طالبان، روز شنبه در شهر دوحه توافق آتش‌بس فوری میان دو کشور را امضا کردند.

این توافق پس از آن به دست آمد که در پی حملات هوایی پاکستان بر کابل و پکتیکا، و حملات تلافی‌جویانهٔ طالبان و پاسخ‌های متقابل دو طرف، ده‌ها سرباز و غیرنظامی کشته شدند.

طالبان همواره این گزارش‌ها را رد کرده‌اند که تندروان از خاک افغانستان برای حملات علیه پاکستان استفاده می‌کنند.

در متن توافق آمده است: «هر دو کشور هیچ اقدام خصمانه‌ای در برابر یکدیگر انجام نخواهند داد و از حملات گروه‌هایی که علیه حکومت پاکستان فعالیت می‌کنند، حمایت نخواهد شد.»

طالبان همواره گفته اند که نمی‌گذراند هیچ گروهی از خاک افغانستان علیه هیچ کشوری اقدام کند.

تماس‌های تخنیکی اتحادیهٔ اروپا با طالبان در مورد اخراج پناه‌جویان

عکس از آرشیف
عکس از آرشیف

اتحادیهٔ اروپا می‌گوید که با حکومت طالبان در مورد اخراج پناه‌جویانی که دوسیه‌های مهاجرت‌شان رد شده، تماس‌های تخنیکی گرفته است.

سخنگوی کمیسیون اجرایی این اتحادیه، مارکوس لامرت، روز دوشنبه ۲۸ میزان در شهر بروکسل به خبرنگاران گفت که آنان می‌کوشند تا میان کشورهای عضو و حاکمان افغانستان در این زمینه هماهنگی ایجاد کنند.

او این سخنان را پس از آن بیان کرد که به ابتکار بلجیم، بیست کشور عضو اتحادیهٔ اروپا خواهان آغاز روند بازگرداندن داوطلبانه و اجباری پناه‌جویان افغان شدند که درخواست پناهندگی‌شان رد شده است.

هنوز روشن نیست که در حال حاضر چه شمار افغان‌ها در اروپا با خطر اخراج روبه‌رو اند، اما آلمان پس از بازگشت طالبان به قدرت، دوبار ده‌ها افغان را به کابل فرستاده است که به گفتهٔ مقام‌های آلمانی، دارای دوسیه‌های جنایی بوده‌اند.

در میانه تنش با پاکستان، ملا برادر از کشورهای همسایه خواست رفتارهای «غیر اصولی» را کنار بگذارند

ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی رئیس‌الوزرای طالبان، عکس از آرشیف
ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی رئیس‌الوزرای طالبان، عکس از آرشیف

ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی رئیس‌الوزرای طالبان از کشورهای همسایه خواست به جای «تقابل و رفتار غیر اصولی»، روابط خود را بر پایه احترام متقابل استوار کنند.

برادر این سخنان را روز دوشنبه، ۲۸ میزان، در دیدار با قربانقلی بردی‌محمدوف، رئیس‌جمهور پیشین ترکمنستان، در شهر هرات بیان کرد. این دیدار هنگام بازدید از روند اجرایی پروژه انتقال گاز تاپی انجام شد.

به گفته مقام‌های طالبان، تا کنون ۱۴ کیلومتر از مسیر خط لوله این پروژه در خاک افغانستان تکمیل شده است. پروژه تاپی گاز آسیای مرکزی را از طریق افغانستان به پاکستان و هند منتقل می‌کند. دولت پیشین افغانستان در سال ۲۰۱۸ کار ساخت این پروژه را آغاز کرده بود، اما به‌دلیل ناامنی و مشکلات فنی و مالی، اجرای آن متوقف شده بود.

اظهارات ملا برادر در حالی مطرح می‌شود که روابط میان افغانستان و پاکستان پس از حملات اخیر هوایی پاکستان بر ولایت‌های کابل و پکتیکا تیره شده است. با وجود آن‌که نمایندگان دفاعی و امنیتی دو کشور دو روز پیش در دوحه بر آتش‌بس فوری توافق کرده بودند، اوضاع هنوز عادی نشده و مسیرهای رفت‌وآمد میان دو کشور بسته مانده است.

پاکستان و افغانستان بر سر آتش‌بس فوری توافق کردند

ولسوالی اسپین‌بولدک ولایت قندهار - یک عضو طالبان در کنار یک خانه‌ی آسیب‌دیده در در ۱۶ اکتبر ۲۰۲۵ ایستاده است؛ یک روز پس از درگیری‌های مرزی میان افغانستان و پاکستان.
ولسوالی اسپین‌بولدک ولایت قندهار - یک عضو طالبان در کنار یک خانه‌ی آسیب‌دیده در در ۱۶ اکتبر ۲۰۲۵ ایستاده است؛ یک روز پس از درگیری‌های مرزی میان افغانستان و پاکستان.

پاکستان و افغانستان بر سر آتش‌بس فوری توافق کردند.

این توافق شنبه در جریان گفت‌وگوها با میانجی‌گری قطر و ترکیه در دوحه، حاصل شد.

وزارت خارجه قطر در اعلامیه‌ای در ۱۹ اکتبر این خبر را در شبکه ایکس منتشر کرد.

در اعلامیه این وزارت خارجه آمده است: «در جریان مذاکرات، دو جانب بر سر برقراری آتش‌بس فوری و ایجاد میکانیزم‌ها برای تحکیم صلح و ثبات پایدار میان دو کشور توافق کردند.»

به گزارش مرکز خبر رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی، دو طرف همچنان توافق کردند که در روزهای آینده نشست‌های پیگیری برگزار کنند تا از پابرجا ماندن آتش‌بس اطمینان حاصل کنند و «اجرای آن را به‌گونه قابل اعتماد و پایدار ارزیابی کنند.»

گفت‌وگوهای صلح میان طالبان افغان و مقامات پاکستان در ۱۸ اکتبر در پایتخت قطر، آغاز شد.

این در حالی است که پس از درگیری‌ها و حملات مرزی نگرانی‌ها از احتمال آغاز جنگ تمام‌عیار میان دو کشور بوجود آمده بود.

شورای بین المللی کریکت از کشته شدن کریکت بازان افغان ابراز "تاسف عمیق" کرد

نشان شورای بین المللی کریکت - تصویر از رویترز
نشان شورای بین المللی کریکت - تصویر از رویترز

شورای بین‌المللی کریکت (ICC) از کشته شدن سه بازیکن کریکت داخلی افغانستان در پکتیکا ابراز تأسف عمیق کرده است.

این شورا امروز، شنبه، در یک اعلامیه گفته است که بازیکنان به نام‌های کبیر آغا، صبغت‌الله و هارون زمانی کشته شدند که پس از یک بازی به سوی خانه بازمی‌گشتند.

این بازیکنان کریکت و حداقل ۷ غیرنظامی دیگر روز جمعه در ولسوالی ارگون ولایت پکتیکا در نتیجه‌ی حمله هوایی پاکستان کشته شدند.

کریکت بورد افغانستان، بازیکنان تیم ملی کریکت و شمار زیادی از مردم این حمله را محکوم کرده‌اند.

کریکت بورد افغانستان پس از این حمله، مسابقات برنامه‌ریزی‌شده ماه نوامبر با پاکستان را نیز لغو کرده است؛ مسابقاتی سه‌جانبه که قرار بود میان پاکستان، سریلانکا و افغانستان برگزار شود.

وزارت خارجهٔ پاکستان: گفت‌وگو با طالبان بر پایان تروریزم فرامرزی و برقراری ثبات در مرز متمرکز خواهد بود

نشست مقامات طالبان و پاکستان (عکس آرشیف)
نشست مقامات طالبان و پاکستان (عکس آرشیف)

وزارت خارجۀ پاکستان گفته است که بحث‌ها میان هیئت‌های حکومت پاکستان و طالبان افغان روی تدابیر فوری برای پایان دادن به تروریزم فرامرزی علیه پاکستان و احیای صلح و ثبات در امتداد مرز افغانستان و پاکستان متمرکز خواهد بود.

این وزارت امروز با پخش بیانیه‌ای مدعی شد که تروریزم فرامرزی از خاک افغانستان سرچشمه می‌گیرد.

پیش از این حکومت طالبان بارها این ادعای پاکستان را رد کرده و گفته است که به هیچ گروهی اجازه نمی‌دهد که از خاک افغانستان علیه کشورهای دیگر استفاده کند.

در بیانیه آمده است که پاکستان دنبال افزایش تنش نیست، اما از مقامات طالبان افغان می‌خواهد که به تعهدات شان به جامعۀ جهانی پایبند بمانند.

در ادامه آمده است که طالبان افغان با اقدام «قابل اثبات» علیه گروه‌های هراس افگن بشمول تحریک طالبان پاکستان و اردوی آزادی‌بخش بلوچستان به نگرانی‌های امنیتی پاکستان رسیدگی کنند.

در بیانیه از آنچه تلاش‌های قطر برای میانجی‌گری میان دو طرف خوانده شده، نیز ستایش شده است.

دوحه، پایتخت قطر امروز میزبان گفت‌وگوهای صلح میان افغانستان و پاکستان است.

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان گفته هیئت طالبان به رهبری ملا محمد یعقوب مجاهد، وزیر دفاع طالبان برای اشتراک در این گفت‌وگوها راهی دوحه شده.

خواجه آصف، وزیر دفاع پاکستان، و جنرال عاصم ملک، رئیس ادارۀ استخبارات این کشور، نیز به دوحه رفته اند

پاکستان و افغانستان اواخر جمعه توافق کردند که آتش‌بس ۴۸ ساعته را تا پایان مذاکرات دوحه تمدید کنند.

اما پس از آن که به روز جمعه ۱۰ تن بشمول ۳ کریکت‌باز در حملات هوایی تازۀ پاکستان در پکتیکا کشته شدند، مقام‌های طالبان، پاکستان را به نقض توافق آتش‌بس متهم کردند.

یک مقام ارشد طالبان که نخواست نامش فاش شود، به خبرگزاری فرانس پرس گفت: «پاکستان آتش‌بس را نقض و سه محل را در ولایت پکتیکا بمباران کرده.»

انتقاد تند کریکت‌بازان افغان از پاکستان بخاطر کشته شدن ۳ کریکت‌باز جوان در پکتیکا

راشد خان، کاپیتان تیم ملی کریکت افغانستان
راشد خان، کاپیتان تیم ملی کریکت افغانستان

وارد شدن تلفات به غیرنظامیان بشمول کریکت‌بازان جوان در ولایت پکتیکا با واکنش تند کریکت بازان افغان همراه شده است.

راشد خان، کاپیتان تیم ملی کریکت افغانستان در بخش بیست‌اور‌ه، از حمله هوایی تازۀ پاکستان بر افغانستان به شدت انتقاد کرده است.

بر اساس گزارش‌ها، در این حمله که شب جمعه در ولسوالی اورگون ولایت پکتیکا دست‌کم ۱۰ تن بشمول ۳ بازیکن جوان کریکت جان باختند.

راشد خان همچنان از تصمیم بورد کریکت افغانستان برای لغو اشتراک تیم ملی کریکت افغانستان در رقابت‌های سه‌جانبه بیست‌اور‌ه بین‌المللی میان افغانستان، پاکستان و سریلانکا استقبال کرد.

این رقابت‌ها در ماه نومبر در پاکستان برنامه‌ریزی شده است.

محمد نبی، کاپیتان پیشین تیم ملی کریکت افغانستان نیز گفته است که این رویداد «نه تنها برای پکتیکا، بلکه برای تمام خانواده کریکت افغانستان و ملت، یک فاجعه بزرگ است.»

فضل‌الحق فاروقی، توپ‌انداز تند و سریع تیم ملی، نیز به این حمله پاکستان واکنش تندی نشان داد و آن را «یک جنایت ظالمانه و نابخشودنی» خواند.

بر اساس اعلام بورد کریکت افغانستان، کبیر، صبغت‌الله و هارون برای شرکت در یک بازی دوستانه به مرکز ولایت پکتیکا، شرنه، رفته بودند و پس از پایان مسابقه، در یک گردهمایی در ولسوالی ارگون هدف حمله قرار گرفتند.

۲۰ کشور اروپایی از کمیسیون اروپا خواستند برای بازگرداندن افغان‌های بدون مدرک اقدام کند

مردان افغان در یک کمپ غیرقانونی و موقتی در حومه شهر مرزی «ولیکا کلادوشا» در شمال بوسنیا، در اکتبر ۲۰۲۱ در حال پختن غذا استند. (عکس آرشیف)
مردان افغان در یک کمپ غیرقانونی و موقتی در حومه شهر مرزی «ولیکا کلادوشا» در شمال بوسنیا، در اکتبر ۲۰۲۱ در حال پختن غذا استند. (عکس آرشیف)

۲۰ کشور عضو اتحادیه اروپا از کمیسیون اروپا خواسته‌اند که برای بازگرداندن افغان‌هایی که مدارک قانونی اقامت ندارند، به کشور شان، گام‌های عملی بردارد.

آنلین فان بوسوویت وزیر پناهندگی و مهاجرت بلجیم به روز شنبه این موضوع را اعلام کرد.

او گفت: «تمام کشورهای عضو در شمال، جنوب، شرق و غرب با یک مانع جدی روبه‌رو هستند. ما نمی‌توانیم افغان‌هایی را که به‌صورت غیرقانونی در اروپا حضور دارند یا مرتکب جرم شده‌اند، حتی پس از محکومیت، به کشورشان بازگردانیم. این وضعیت اعتماد مردم به سیاست پناهندگی را تضعیف و برای امنیت ما خطر ایجاد می‌کند. اکنون زمان اقدام مشترک است.»

علاوه بر بلجیم، بلغاریا، قبرس، آلمان، استونیا، فنلند، یونان، هنگری، ایرلند، ایتالیا، لیتوانیا، لوکزامبورگ، مالتا، هالند، ناروی، اتریش، پولند، سلواکیا، جمهوری چک و سویدن نامه‌ای را در این مورد امضا کرده‌اند.

این کشورها از مگنوس برونر، کمیشنر پناهندگی و مهاجرت کمیسیون اروپا، خواسته‌اند که موضوع توافق‌نامه‌های بازگرداندن با طالبان را در اولویت بالای سیاسی قرار دهد و برای تحقق آن راه‌حل‌های دیپلماتیک و عملی را دنبال کند.

هیئت طالبان به رهبری ملا محمد یعقوب مجاهد، وزیر دفاع طالبان به دوحه رسید

ملا محمد یعقوب مجاهد، وزیر دفاع طالبان
ملا محمد یعقوب مجاهد، وزیر دفاع طالبان

هیئت حکومت طالبان به رهبری ملا محمد یعقوب مجاهد، وزیر دفاع طالبان برای گفت‌وگو با مقامات پاکستان درباره‌ تنش‌های اخیر میان پاکستان و افغانستان به دوحه، پایتخت قطر رسید.

عبدالحق وثیق، رئیس استخبارات طالبان نیز در ترکیب هیئت طالبان شامل است.

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، امروز شنبه ۲۶ میزان در شبکه ایکس نوشت که این گفت‌وگوها امروز در دوحه برگزار می‌شود.

مجاهد افزوده است که حکومت طالبان حملات شب گذشته‌ پاکستان بر پکتیکا را «تجاوز آشکار و تکراری» و «جنایت نظامیان پاکستانی» خوانده و آن را به‌شدت محکوم می‌کند.

او اضافه کرده که طالبان از اقدامات «انتقام‌جویانه» خودداری خواهد کرد و به گفت‌وگوهای «مسالمت‌آمیز» باور دارد.

تلویزیون دولتی پاکستان روز شنبه ۲۶ میزان اعلام کرد که خواجه آصف، وزیر دفاع پاکستان، و جنرال عاصم منیر، لوی درستیز اردوی این کشور، برای گفت‌وگو با مقام‌های طالبان به دوحه سفر می‌کنند.

پس از پایان آتش‌بس ۴۸ ساعته، جمعه‌شب، پاکستان حملات هوایی را در ولایت پکتیکا انجام داد.

خبرگزاری فرانس پرس، به نقل از یک مقام شفاخانه‌ ولایتی در پکتیکا گزارش داده که در این حملات، دست‌کم ۱۰ غیرنظامی به‌شمول سه بازیکن کریکت کشته و ۱۲ نفر دیگر زخمی شده‌اند.

این مقام، که به‌دلیل حساسیت موضوع خواست نامش فاش نشود، گفته است که دو کودک در میان کشته‌شدگان هستند.

مرکز خبرنگاران افغانستان: توقف نشرات «شمشاد» دخالت مستقیم و صریح در امور این رسانه است

لوگوی تلویزیون شمشاد
لوگوی تلویزیون شمشاد

مرکز خبرنگاران افغانستان گفته است که توقف نشرات رادیو و تلویزیون خصوصی شمشاد در کابل دخالت مستقیم و صریح در امور این رسانه است.

این مرکز در بیانیه‌ای به نقل از یک منبع در کابل گفته است که به دستور ادارۀ استخبارات طالبان، نشرات شبکۀ شمشاد به روز جمعه، ۲۵ میزان متوقف شد.

به گفتۀ مرکز خبرنگاران افغانستان، این منبع افزوده است، تلویزیون شمشاد متهم شده است که جنگ اخیر میان طالبان با نظامیان پاکستان و حمله‌های پاکستان به افغانستان را به درستی پوشش نداده است و از موضع حکومت طالبان و اقدامات آن علیه پاکستان، دفاع نکرده است.

حکومت طالبان تا کنون به گونۀ رسمی در مورد توقف فعالیت شبکۀ رادیو و تلویزیون خصوصی شمشاد تبصره نکرده است.

تا اکنون مسئولان تلویزیون شمشاد در این زمینه ابراز نظر نکرده‌اند.

پس از حاکمیت دوبارۀ طالبان بر افغانستان در پانزدهم آگست سال ۲۰۲۱، طالبان محدودیت‌های شدید بر رسانه‌ها و خبرنگاران در این کشور وضع کرده‌اند.

