پسر کاکایم از سوی پولیس ترکیه در استانبول بازداشت شده و به کمپ مهاجرین منتقل شده.
او که نخواست نامش در گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی گفت که پسر کاکایش از راه قاچاق برای کار به ترکیه آمده بود و اسناد قانونی اقامت را نداشت.
«مدت یکونیم هفته قبل، پسر کاکایم از سوی پولیس ترکیه در استانبول بازداشت شده و به کمپ مهاجرین منتقل شده است. او برای کاریگری به ترکیه آمده بود و با ما زندگی میکرد. اکنون هیچ اطلاعی از او نداریم؛ خانوادهاش در کابل و ما در اینجا پریشان وضعیتش هستیم.»
اما شماری از افرادی که پس از بازداشت از سوی پولیس ترکیه و پس از مدتی زندانیشدن در کمپها به افغانستان بازگردانده شدهاند، حکایتهایی از سختیهای مهاجرت و زندگی در کمپها دارند.
مرا به کمپ انتقال دادند که روزهای بسیار دشواری را سپری کردم.
محب، یکی از آنان، به رادیو آزادی گفت: «من از اینجا بهخاطر کاریگری به ایران و از آنجا از راههای قاچاق به ترکیه رفته بودم. مدت هشت ماه را در ترکیه سپری کردم که بهدست پولیس افتادم و بازداشت شدم. بعداً مرا به کمپ انتقال دادند که روزهای بسیار دشواری را سپری کردم. همهٔ مهاجرین در وضعیت بد قرار داشتند. بعداً اثر انگشت مرا گرفتند و دیپورت کردند. حالا هم بیکار هستم.»
این نگرانیها و مشکلات در حالی مطرح میشود که بهتازگی ادارهٔ مهاجرت ترکیه از بازداشت بیش از ۳۰هزار مهاجر افغان فاقد اسناد قانونی، از آغاز سال جاری تا ۱۶ اکتوبر سال روان، در سراسر آن کشور خبر داده است.
بهگفتهٔ این اداره، در مجموع بیش از ۱۲۲هزار مهاجر فاقد اسناد در سراسر ترکیه بازداشت شدهاند که افغانها بزرگترین گروه را در میان آنان تشکیل میدهند.
بر اساس معلومات این اداره، که تحت نظارت وزارت داخلهٔ ترکیه فعالیت میکند، سایر بازداشتشدگان شامل شهروندان ازبکستان، ترکمنستان، ایران، مراکش، عراق، مصر، سودان و یمناند.
مقامات ادارهٔ مهاجرت ترکیه گفتهاند که این بازداشتها بخشی از سیاست گستردهٔ حکومت ترکیه برای تنظیم ورود و حضور مهاجران غیرقانونی است و در شهرهای متعدد در سراسر این کشور انجام شده است.
خبر بازداشت افغانها در ترکیه در حالی منتشر میشود که بهتازگی گارد ساحلی ترکیه گفته است جسد «۱۶ مهاجر غیرقانونی و یک قاچاقبر» پیدا شده است.
آنان زمانی جان باختند که قایق بادی آنها روز جمعه در سواحل ترکیه غرق شد.
گارد ساحلی ترکیه افزوده که دو مهاجر دیگر نجات یافتهاند.
یکی از نجاتیافتهها که شهروند افغانستان است، به امدادگران گفته که قایق تنها ده دقیقه پس از آنکه آب در آن نفوذ کرد، غرق شد و او مجبور شد شش ساعت شنا کند تا خود را به ساحل برساند.
این رویداد تازهترین مورد از سلسلهٔ مرگ مهاجران در مسیر کوتاه اما خطرناک میان سواحل ترکیه و جزایر یونان است؛ مسیری که دروازهٔ ورود به اتحادیهٔ اروپا بهشمار میرود.
بر اساس آمار سازمان بینالمللی مهاجرت (IOM)، از آغاز سال تا کنون نزدیک به ۱۴۰۰ مهاجر در تلاش برای رسیدن به اروپا از طریق دریای مدیترانه جان باختهاند.
ترکیه، که در سال ۲۰۱۶ با اتحادیهٔ اروپا توافقنامهای برای جلوگیری از مهاجرت غیرقانونی امضا کرد، هماکنون میزبان بیش از ۲.۵ میلیون پناهجو است که بیشتر آنها شهروندان سوریه و افغانستاناند.
بازداشت افغانها در ترکیه در حالی شدت گرفته است که در ماههای اخیر، ایران و پاکستان نیز روند بازداشت و اخراج اجباری افغانها را افزایش دادهاند و روزانه هزاران نفر از این دو کشور اخراج شده و به افغانستان بازگردانده میشوند.
بیشتر افغانها، که پس از حاکمیت دوبارهٔ طالبان به دلایل مختلف از جمله بیکاری و تهدیدات امنیتی به این کشورها مهاجرت کردهاند، میگویند پس از بازگشت به افغانستان با مشکلات متعددی از جمله بیکاری و بحران اقتصادی روبهرو شدهاند.