نیلا ابراهیمی، دختر فعال افغان یکی از رهبران جوان ملل متحد برای توسعۀ اهداف پایدار شد

نیلا ابراهیمی، دختر فعال افغان به عنوان یکی از ۱۷ رهبر جوان ملل متحد برای توسعۀ اهداف پایدار برگزیده شده است.

بیش از ۳۳ هزار متقاضی از بیش از ۱۵۰ کشور امسال برای این برنامۀ دو ساله درخواست داده‌اند.

ابراهیمی شنبه در انستاگرم خود نوشت: «بی‌نهایت سپاسگزارم که می‌توانم از صدای دختران افغان در میان چنین تغییرآفرینان الهام‌بخشی نمایندگی کنم.»

این دختر جوان افزوده است: در دو سال آینده، از نزدیک با سازمان ملل متحد و شرکای آن همکاری خواهد کرد تا برای اهداف توسعه پایدار حمایت، همکاری و اقدام را ترویج و بسیج کند.

ابراهیمی گفته است که نقشش شامل گسترش فعالیت‌های حمایتی‌اش از طریق نهاد موسوم به HerStory، ایجاد مشارکت با سازمان‌های غیردولتی، حضور در گفت‌وگوهای سیاست‌گذاری جهانی، و استفاده از روایت‌گری برای برجسته‌کردن استقامت و آرزوهای دختران افغان و دیگر جوامع به‌حاشیه‌رانده‌شده، خواهد بود.

بانو ابراهیمی در حال حاضر در کانادا زندگی می‌کند.

او یکی از بنیان‌گذاران نهاد HerStory است که داستان‌های شجاعت، تاب‌آوری و امید و آروزی دختران در افغانستان را بازتاب می‌دهد.