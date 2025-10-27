رئیس‌جمهور امریکا، دونالد ترامپ، بار دیگر گفته است که می‌تواند جنجال افغانستان و پاکستان را «بسیار زود» حل کند.

او روز یکشنبه ۴ عقرب در مراسم امضای توافق آتش‌بس میان تایلند و کامبودیا در مالیزیا، از صدراعظم پاکستان، شهباز شریف، و مقام‌های ارشد اردوی آن کشور یاد کرد و گفت که آنان به ثبات منطقه متعهد هستند.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که مقام‌های پاکستان و حکومت طالبان امروز برای دومین روز در استانبول درباره حل‌وفصل منازعات گفت‌وگو می‌کنند.

جزئیات نشست استانبول هنوز رسانه‌ای نشده است، اما این گفتگوها در پی توافق آتش‌بس دوحه برگزار شده و محور آن ایجاد یک سازوکار مشترک میان دو طرف است.

توافق آتش‌بس دوحه در ۱۸ اکتوبر چندی پس از آن امضا شد که پاکستان به کابل و پکتیکا حمله کرد و سپس طالبان در واکنش دست به حملات تلافی‌جویانه زدند. در نتیجه‌ این درگیری‌ها، ده‌ها نفر از هر دو طرف کشته و زخمی شدند.