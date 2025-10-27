لینک‌های قابل دسترسی

خبر ها

رئیس‌جمهور اوکراین ورود نیروهای روسیه به شهر پوکروفسک در شرق این کشور را تایید کرد

نیروهای اوکراین در خط مقدم جنگ علیه نیروهای روسیه در شهر پوکروفسک
نیروهای اوکراین در خط مقدم جنگ علیه نیروهای روسیه در شهر پوکروفسک

نیروهای زمینی روسیه وارد شهر استراتژیک پوکروفسک در شرق اوکراین شده‌اند.

ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، شام گذشته (۲۶ اکتوبر) در سخنرانی خود این خبر را تأیید کرده و گفته است که اوضاع در پوکروفسک «متشنج» است و درگیری‌های «شدید» در داخل و اطراف این شهر جریان دارد.

به گفتهٔ زلنسکی، روسیه شمار زیادی از نیروهای خود را به این شهر در شرق اوکراین اعزام کرده است.

پوکروفسک در حال حاضر حدود هفت‌هزار نفر جمعیت دارد، اما پیش از آغاز جنگ روسیه علیه اوکراین، جمعیت آن حدود شصت‌هزار نفر بود.

در اوایل ماه اکتوبر، ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، ادعا کرده بود که نیروهای روسی وارد این شهر شده‌اند، اما مقام‌های اوکراینی آن زمان این ادعا را رد کرده و گفته بودند که نیروهای روسی عقب رانده شده‌اند.

ادامه خبر ...

تازه‌ترین خبرهای روز را این‌جا دنبال کنید

معین ارشد امنیتی وزارت داخله طالبان به ایران سفر کرده است

ملا محمد ابراهیم صدر، معین ارشد امنیتی وزارت داخله حکومت طالبان
ملا محمد ابراهیم صدر، معین ارشد امنیتی وزارت داخله حکومت طالبان

ملا محمد ابراهیم صدر، معین ارشد امنیتی وزارت داخله حکومت طالبان، در رأس یک هیئت به ایران سفر کرده است.

این وزارت روز یک‌شنبه (۲۶ اکتوبر) با نشر اعلامیه‌ای گفته است که او در چهارمین نشست سازمان همکاری اقتصادی ایکو اشتراک خواهد کرد.

وزارت داخله طالبان، هدف از این سفر را توسعهٔ همکاری‌های منطقه‌ای و تقویت روابط با کشورهای عضو ایکو عنوان کرده است.

خبرگزاری ایسنا ایران گزارش داده است که تهران امروز و فردا میزبان نشست ایکو خواهد بود که در آن، مسایل اقتصادی، تجاری و امنیتی مورد بحث قرار می‌گیرد.

ادامه خبر ...

اردوی پاکستان از کشته شدن ۵ سرباز خود در نزدیکی مرز با افغانستان خبر داد

آرشیف
آرشیف

اردوی پاکستان می‌گوید که پنج تن از سربازان این کشور در درگیری با شبه نظامیان در منطقه کرم ایجنسی و وزیرستان شمالی در مرز با افغانستان کشته شده اند.

خبرگزاری رویترز شام یکشنبه ۲۶ اکتوبر براساس اعلامیه اردوی پاکستان گزارش داد که در این درگیری‌ها ۲۵ شبه‌نظامی نیز کشته شده‌اند.

اردوی پاکستان ادعا کرد که جنگجویان از خاک افغانستان عبور کرده اند.

اردوی پاکستان افزوده که این تحرکات، تعهد حکومت طالبان مبنی بر این که از خاک افغانستان به کسی آسیب نخواهد رسید را زیر سوال برده است.

حکومت طالبان هنوز در این مورد چیزی نگفته است، اما پیش از این چنین ادعاها را بی اساس خوانده است.

این درگیری‌ها در حالی رخ داد که هیأت‌های حکومت طالبان و پاکستان در ترکیه برای گفت‌وگو درباره آتش‌بس میان دو طرف و سایر مسائل مرتبط با هم دیدار کردند.

امروز سومین روز نشست استانبول است و گفته می‌شود که هر دو طرف خواسته‌های شان را به یکدیگر مطرح کرده اند.

ادامه خبر ...

ایران یک شهروند دیگر افغانستان را در زندان مرکزی یزد اعدام کرد

سازمان حقوق بشر ایران از اعدام یک شهروند افغانستان به اتهام «جرایم مربوط به مواد مخدر» در زندان یزد ایران خبر داده است.

این سازمان در وب‌سایت خود نوشته است که یک شهروند افغانستان به نام اسلام میر‌سید در تاریخ ۲۹ میزان در زندان مرکزی یزد اعدام شده است.

براساس معلومات این سازمان، اسلام میر‌سید ۵۹ ساله، باشندۀ منطقهٔ پل‌علم، مرکز ولایت لوگر دو سال و هفت ماه پیش همراه با پسرش به اتهام «حمل مواد مخدر» بازداشت شده بود.

گفته شده است که احمد، پسر ۲۱ سالهٔ اسلام میر‌سید، به ۹ سال زندان محکوم شده است.

محمود امیری، رئیس سازمان حقوق بشر ایران که مرکز آن در ناروی موقعیت دارد، پیش از این به رادیو آزادی گفته بود که از آغاز سال جاری میلادی تا ماه جون، حکومت ایران دست‌کم ۴۰ شهروند افغانستان را اعدام کرده است.

ادامه خبر ...

برق وارداتی ازبکستان پس از ده روز دوباره وصل شد

شرکت برشنا که زیر کنترول حکومت طالبان فعالیت دارد، اعلام کرده است که خطوط برق وارداتی ازبکستان پس از ترمیم، دوباره وصل شده است.

عبدالباری عمر، رئیس اجرائیوی این شرکت، ناوقت روز یک‌شنبه ۴ عقرب، در شبکهٔ ایکس، توییتر سابق، نوشت که خطوط برق وارداتی ازبکستان پس از چالش‌های فراوان و با همکاری یک کشور دیگر که نام آن را فاش نکرده ترمیم شده است.

شرکت برشنا پیش‌تر در ۲۴ میزان اعلام کرده بود که خطوط انتقال برق ۲۲۰ کیلووات وارداتی ازبکستان در بخش مرزی و بر فراز دریای آمو قطع شده است.

با قطع این خطوط، یازده ولایت افغانستان به‌شمول کابل شاهد پرچاوی‌های دوامدار برق بودند.

افغانستان از چندین سال به این‌سو بخش بزرگی از برق مورد نیاز خود را از کشورهای ازبکستان، ترکمنستان، ایران و تاجیکستان وارد می‌کند.

ادامه خبر ...

خلیلزاد: تهدید وزیر دفاع پاکستان به جنگ با افغانستان نشانه‌ «بی‌مسئولیتی» است

زلمی خلیلزاد، نماینده پیشین ویژه‌ ایالات متحده برای صلح افغانستان، عکس از آرشیف
زلمی خلیلزاد، نماینده پیشین ویژه‌ ایالات متحده برای صلح افغانستان، عکس از آرشیف

زلمی خلیلزاد، نماینده پیشین ویژه‌ ایالات متحده برای صلح افغانستان، گفته است که تهدید وزیر دفاع پاکستان به «جنگ آشکار» علیه افغانستان، نشانه‌ «کاملِ بی‌مسئولیتی» است.

خلیلزاد یکشنبه ۴ عقرب در صفحه‌ ایکس خود نوشته است که خواجه آصف به دشمنی با افغانستان و پشتون‌های پاکستان شهرت دارد و پرسیده است: «آیا درست است که احساسات یک فرد، پاکستان را به‌سوی جنگ بکشاند؟»

خواجه آصف روز گذشته در نشستی در سیالکوت گفته بود که اگر مشکلات با حکومت طالبان از راه گفت‌وگو حل نشود، پاکستان با افغانستان «جنگ آشکار» را آغاز خواهد کرد.

خلیلزاد تأکید کرده است که جنگ میان افغانستان و پاکستان به زیان هر دو کشور تمام می‌شود و باید از آن پرهیز شود.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که پاکستان چندی قبل حملات هوایی بر کابل و پکتیکا انجام داد و طالبان نیز در واکنش، در امتداد خط دیورند به نیروهای پاکستانی حمله کردند.

در نتیجه‌ی این درگیری‌ها و تبادل آتش، ده‌ها نظامی و غیرنظامی از هر دو طرف کشته شده‌اند.


با آن‌که در ۱۸ اکتوبر توافق آتش‌بس فوری میان افغانستان و پاکستان در دوحه امضا شد، اوضاع هنوز به حالت عادی برنگشته و مسیرهای رفت‌وآمد و تجارت میان دو کشور همچنان بسته است.

ادامه خبر ...

ترامپ در مالیزیا: می‌توانم جنجال افغانستان و پاکستان را به‌زودی حل کنم

رئیس‌جمهور امریکا، دونالد ترامپ (راست)، در حالی کف می‌زند که صدراعظم تایلند، آنوتین چان‌ویرکول (دوم از چپ) با صدراعظم کامبودیا، هون مانت (دوم از راست) دست می‌دهد و صدراعظم مالزیا، انور ابراهیم در کنار آنان حضور دارد.
رئیس‌جمهور امریکا، دونالد ترامپ (راست)، در حالی کف می‌زند که صدراعظم تایلند، آنوتین چان‌ویرکول (دوم از چپ) با صدراعظم کامبودیا، هون مانت (دوم از راست) دست می‌دهد و صدراعظم مالزیا، انور ابراهیم در کنار آنان حضور دارد.

رئیس‌جمهور امریکا، دونالد ترامپ، بار دیگر گفته است که می‌تواند جنجال افغانستان و پاکستان را «بسیار زود» حل کند.

او روز یکشنبه ۴ عقرب در مراسم امضای توافق آتش‌بس میان تایلند و کامبودیا در مالیزیا، از صدراعظم پاکستان، شهباز شریف، و مقام‌های ارشد اردوی آن کشور یاد کرد و گفت که آنان به ثبات منطقه متعهد هستند.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که مقام‌های پاکستان و حکومت طالبان امروز برای دومین روز در استانبول درباره حل‌وفصل منازعات گفت‌وگو می‌کنند.

جزئیات نشست استانبول هنوز رسانه‌ای نشده است، اما این گفتگوها در پی توافق آتش‌بس دوحه برگزار شده و محور آن ایجاد یک سازوکار مشترک میان دو طرف است.

توافق آتش‌بس دوحه در ۱۸ اکتوبر چندی پس از آن امضا شد که پاکستان به کابل و پکتیکا حمله کرد و سپس طالبان در واکنش دست به حملات تلافی‌جویانه زدند. در نتیجه‌ این درگیری‌ها، ده‌ها نفر از هر دو طرف کشته و زخمی شدند.

ادامه خبر ...

پ‌کاکا اعلام کرد تمام جنگجویان خود را از ترکیه خارج و به شمال عراق منتقل می‌کند

جنگجویان پ‌کاکا در مراسم خلع‌سلاح در کوه‌های قندیل، شمال عراق، ۴ میزان
جنگجویان پ‌کاکا در مراسم خلع‌سلاح در کوه‌های قندیل، شمال عراق، ۴ میزان

گروه شبه‌نظامی حزب کارگران کردستان ترکیه (پ‌کاکا) اعلام کرد تمام نیروهای خود را از ترکیه خارج کرده و به شمال عراق منتقل می‌کند و در عین حال از انقره خواست گام‌های قانونی لازم را برای حفاظت از روند صلح بردارد.

پ‌کاکا در بیانیه‌ای که روز یکشنبه ۴ عقرب در منطقهٔ کوهستانی قندیل در اقلیم کردستان عراق قرائت شد، اعلام کرد: «ما در حال اجرای خروج همهٔ نیروهای خود از داخل ترکیه هستیم.»

این گروه همچنین تصویری منتشر کرد که ۲۵ شبه‌نظامی شامل هشت زن را نشان می‌داد که از ترکیه به این منطقه رسیده‌اند.

حزب کارگران کردستان ترکیه که امسال رسماً به نبرد مسلحانهٔ ۴۰ ساله خود پایان داده بود، در حال گذار از شورش مسلحانه به سیاست دموکراتیک است؛ تلاشی برای پایان دادن به یکی از طولانی‌ترین درگیری‌های منطقه که حدود ۵۰ هزار قربانی گرفته است.

با این حال، این گروه از ترکیه خواست گام‌های لازم را برای پیشبرد روندی بردارد که از حدود یک سال پیش با پیشنهاد غیرمنتظره‌ٔ صلح از سوی انقره به رهبر زندانی‌اش، عبدالله اوجالان، آغاز شد.

در بیانیه آمده است: «گام‌های قانونی و سیاسی مورد نیاز این روند (…) و قوانین آزادی و همگرایی دموکراتیک لازم برای مشارکت در سیاست دموکراتیک باید بدون تأخیر اجرا شوند.»

این گروه گفته است می‌خواهد مبارزه‌ای دموکراتیک را برای دفاع از حقوق اقلیت کرد در چارچوب فراخوان تاریخی اوجالان دنبال کند.

در ماه جولای نیز آن‌ها در کوه‌های شمال عراق مراسمی نمادین برگزار کردند که در آن نخستین محموله سلاح‌های خود را منهدم کردند؛ اقدامی که ترکیه آن را «نقطه‌عطفی برگشت‌ناپذیر» توصیف کرد.

ادامه خبر ...

ترامپ در سفر آسیایی‌اش وارد مالیزیا شد

دونالد ترامپ رئیس‌جمهور ایالات متحده، در جریان سفرش به آسیا، روز یکشنبه ۴ عقرب وارد مالیزیا شد.

در میدان هوایی کوالالامپور، انور ابراهیم، صدراعظم مالیزیا، از او به‌گرمی استقبال کرد و سپس دو طرف از نزدیک روند توافق آتش‌بس تایلند و کمبودیا را بررسی کردند.

ترامپ در میدان هوایی بیرق‌های ایالات متحده و مالیزیا را در دست گرفت و بر همکاری مشترک میان دو کشور تأکید ورزید.


او قرار است پس از این سفر به جاپان برود و در آخرین مرحله سفر خود در کوریای جنوبی با شی جین‌پینگ همتای چینی‌اش دیدار کند.

ادامه خبر ...

نیلا ابراهیمی، دختر فعال افغان یکی از رهبران جوان ملل متحد برای توسعۀ اهداف پایدار شد

نیلا ابراهیمی، دختر فعال افغان
نیلا ابراهیمی، دختر فعال افغان

نیلا ابراهیمی، دختر فعال افغان به عنوان یکی از ۱۷ رهبر جوان ملل متحد برای توسعۀ اهداف پایدار برگزیده شده است.

بیش از ۳۳ هزار متقاضی از بیش از ۱۵۰ کشور امسال برای این برنامۀ دو ساله درخواست داده‌اند.

ابراهیمی شنبه در انستاگرم خود نوشت: «بی‌نهایت سپاسگزارم که می‌توانم از صدای دختران افغان در میان چنین تغییرآفرینان الهام‌بخشی نمایندگی کنم.»

این دختر جوان افزوده است: در دو سال آینده، از نزدیک با سازمان ملل متحد و شرکای آن همکاری خواهد کرد تا برای اهداف توسعه پایدار حمایت، همکاری و اقدام را ترویج و بسیج کند.

ابراهیمی گفته است که نقشش شامل گسترش فعالیت‌های حمایتی‌اش از طریق نهاد موسوم به HerStory، ایجاد مشارکت با سازمان‌های غیردولتی، حضور در گفت‌وگوهای سیاست‌گذاری جهانی، و استفاده از روایت‌گری برای برجسته‌کردن استقامت و آرزوهای دختران افغان و دیگر جوامع به‌حاشیه‌رانده‌شده، خواهد بود.

بانو ابراهیمی در حال حاضر در کانادا زندگی می‌کند.

او یکی از بنیان‌گذاران نهاد HerStory است که داستان‌های شجاعت، تاب‌آوری و امید و آروزی دختران در افغانستان را بازتاب می‌دهد.

ادامه خبر ...

