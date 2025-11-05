حکومت طالبان اظهارات اخیر وزیر خارجۀ پاکستان را رد کرد

حکومت طالبان اظهارات اخیر اسحق دار وزیر امور خارجۀ پاکستان را که گفته، امیرخان متقی وزیر خارجۀ طالبان در یک روز شش بار با او تماس گرفته است را نادرست خوانده، آن را رد کرد.

حافظ ضیا احمد تکل، معاون سخنگوی وزارت امور خارجه طالبان در شبکۀ اکس(تویتر سابق) نوشته که نخستین تماس بین دو طرف در چارچوب تفاهم و هماهنگی صورت گرفت که طی آن اسحق دار بی‌خبری خود را از وضعیت ابراز کرده، گفت که پس از دریافت اطلاعات کامل، تماس خواهد گرفت.

وزارت خارجه طالبان افزوده که در ادامۀ این سلسله، تماس دوم صورت گرفت، اما یک روز بعد، اسحق دار برای بار سوم تلاش کرد تا با متقی بگیرد، اما به دلایل مختلف بی نتیجه ماند.

وزارت خارجه طالبان می‌گوید که روابط بین کشورها باید مبتنی بر اصل احترام متقابل و تعامل مبتنی بر واقعیت باشد.

این اظهارات در حالی مطرح شده که قرار است فردا بار دیگر نمایندگان حکومت طالبان و پاکستان در استانبول با حضور میانجی‌گران ترکی و قطری، برای ادامۀ گفت‌وگوها در زمینۀ آتش‌بس دیدار کنند.

پس از درگیری های اخیر بین پاکستان و نیروهای طالبان، به میانجی گری ترکیه و قطر در ۱۱ اکتوبر در شهر دوحه روی آتش بس توافق شد.

پس از آن، به تاریخ ۲۵ عقرب، در نتیجه مذاکرات شش روزه در استانبول، در زمینۀ تمدید آتش‌بس توافق صورت گرفت و دو طرف فردا ششم نوامبر، دوباره برای گفت‌وگو با هم دیدار خواهند کرد.