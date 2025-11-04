سازمان ملل متحد امروز فعالیت‌های خود را در گذرگاه اسلام قلعه به دلیل محدودیت‌های تازهٔ حکومت طالبان بر کارمندان زن افغان، به حالت تعلیق درآورد.

به گزارش فرانس پرس ایندریکا راتواته هماهنگ‌کنندهٔ امور بشردوستانهٔ سازمان ملل در افغانستان گفت:

«امروز سازمان ملل و نهادهای امدادرسان عملیات در گذرگاه اسلام‌قلعه، در مرز افغانستان و ایران را به دنبال وضع محدودیت‌های تازه که مانع فعالیت کارمندان زن افغان سازمان ملل و نهادهای همکار می‌شود، متوقف کرده‌اند.»

او نوع دقیق این محدودیت‌ها را توضیح نداد، اما هشدار داد که این اقدام باعث «چالش‌های فوری عملیاتی» شده و «خطرهای بیشتری را برای افراد بر گشت کننده، به ویژه زنان و دختران» ایجاد می‌کند.

اسلام‌قلعه اصلی‌ترین گذرگاه بازگشت افغان‌های اخراج‌شده از ایران است که به گفتهٔ این مقام سازمان ملل، بیش از ۶۰ درصد آنان را زنان تشکیل می‌دهند.

این مقام سازمان ملل متحد گفته که بدون کارمندان زن نیم توانند برای دختران و زنان برگشت کننده از ایران خدمات ارایه کنند.

مقام های طالبان هنوز در این مورد چیزی نگفتند.

طالبان در سال ۲۰۲۲ کار زنان در سازمان‌های غیردولتی را ممنوع کرد و در سال ۲۰۲۳ این محدودیت را به دفاتر سازمان ملل نیز گسترش داد