سخنگوی حکومت طالبان تایید می کند که نیرو های پاکستان امروز پنجشنبه (۱۵ عقرب ، ۶ نوامبر) به ولسوالی اسپین بولدک حمله کردند.
ذبیح الله مجاهد در شبکۀ ایکس در این باره ابراز تاسف کرده و نوشته است ، در حالی که دَور سوم مذاکرات با جانب پاکستانی در شهر استانبول آغاز شده است، نیروهای پاکستانی عصر امروز باردیگر به اسپین بولدک شلیک کرده و به مردم تشویش ایجاد کردند.
آقای مجاهد در ادامه نوشته است که نیروهای حکومت طالبان به احترام تیم مذاکراتی و جلوگیری از تلفات افراد ملکی هنوز واکنش نشان نداده اند.
سخنگوی حکومت طالبان افزوده است که در دَور قبلی مذاکرات در بارۀ تمدید آتش بس و عدم «تجاوز» توافق شده بود.
پیش از این ، برخی از رسانه های داخلی افغانستان و خبرگزاری فرانسپرس به نقل از منابع از حملۀ نظامیان پاکستان به اسپین بولدک خبر داده بودند.
از سوی دیگر ، طلوع نیوز به نقل از یک منبع حکومت طالبان گزارش داده که یک هاوان نیروهای پاکستان به یک خانه در منطقه لقمان ولسوالی اسپینبولدک ولایت قندهار اصابت کرده و دو نفر کشته شده اند.
در ادامه آمده که در نتیجه این شلیک ،چهار غیرنظامی در سرک شورابک اسپین بولدک زخمی شده اند.
اطلاعات قبلی:
گزارش شده است که باوصف آتشبس، نیروهای پاکستان امروز بر منطقه لقمان ولسوالی اسپینبولدک ولایت قندهار حمله کردند.
شبکه خصوصی طلوع نیوز به نقل از منابع گزارش داده است، که نیروهای پاکستان حوالی ساعت ۵ امروز با استفاده از اسلحۀ سبک و سنگین بر نیروهای مرزی طالبان در اسپینبولدک حمله کردند.
به گفتۀ منابع، در نتیجۀ حملات هاوان یک مارکیت تجارتی در اسپینبولدک هدف قرار گرفته است.
تا هنوز در مورد تلفات و خسارات احتمالی این رویداد گزارشی منتشر نشده است.
محمدعلی حقمل، مسئول مطبوعاتی ولسوالی سپینبولدک گفته است که وضعیت در منطقه لقمان ولسوالی سپینبولدک عادی است.
منابع طالبان و شاهدان هم به خبرگزاری فرانس پرس گفتند که روز پنجشنبه از خاک پاکستان بر افغانستان راکت شلیک شده است،
فرانس پرس به نقل از یک منبع طالبان گزارش داد: «پاکستان از سلاحهای سبک و سنگین استفاده کرده و مناطق غیرنظامی را هدف قرار داده است.»
شاهدان نیز گفتند که این گلولهباران بین ۱۰ تا ۱۵ دقیقه ادامه داشت.
این منبع که نخواست نامش فاش شود، افزود: «ما به احترام گفتوگوهای جاری در استانبول هنوز پاسخ ندادهایم.»
اردوی پاکستان به درخواست خبرگزاری فرانس پرس برای ابراز نظر فوری پاسخ نداده است.
این در حالی است که دور سوم گفتوگوهای طالبان و پاکستان امروز در استانبول آغاز شد.
این گفتوگوها برای دو روز برنامه ریزی شده.
برخی منابع گفتهاند که در صورت نیاز، ممکن است زمان گفتوگوها تمدید شود.
عبدالحق وثیق رئیس استخبارات حکومت طالبان، هیئت طالبان را رهبری میکند.
عاصم ملک، رئیس ادارۀ استخبارات پاکستان هم رهبری هیئت پاکستان را به عهده دارد.
گفتوگوهای استانبول که در ۲۵ آکتوبر آغاز شده بود، سیام آکتوبر با انتشار اعلامیهای مشترک به پایان رسید.
در اعلامیه آمده است که هدف گفتوگوهای استانبول تحکیم آتشبسی بود که روی آن در ماه آکتوبر با میانجیگری ترکیه و قطر در شهر دوحه توافق حاصل شد.
در ادامه آمده است که در نشست استانبول تمامی طرفها بر ادامۀ آتشبس توافق کردند و در بارۀ جزئیات بیشتر در مورد چگونگی تطبیق توافق، در نشستی بحث و توافق خواهد شد که در ۶ نومبر در استانبول برگزار میشود.
به گفتهٔ سازمان ملل، در درگیریهای مرزی ماه گذشته میان طالبان و پاکستان که پس از چند انفجار در کابل رخ داد، بیش از ۷۰ تن بشمول حدود ۵۰ غیرنظامی افغان، کشته شدند.
این رویداد یکی از مرگبارترین درگیریها در سالهای اخیر میان این دو همسایه خوانده شده است.
روابط کابل و اسلامآباد پس از بازگشت طالبان به قدرت در کابل در سال ۲۰۲۱ بهویژه بهدلیل نگرانیهای امنیتی و فعالیتهای تندروان فرامرزی، تیرهتر شده است.