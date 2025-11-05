شماری از پناهجویان افغان در اروپا، از مشکلات در کشورهای میزبان شاکی اند

کمبود مسکن از مهمترین آزمون ها در برابر پناهجویان افغان در اروپا

کمبود مسکن از مهمترین چالش‌ های است که بسیاری از پناهجویان افغان در کشورهای مختلف، به‌ ویژه در جرمنی، با آن روبه‌رو هستند.

سینا یک مهاجر افغان در شهر هامبورگ جرمنی می‌گوید در دوران حکومت پیشین افغانستان در کابل با یک مؤسسهٔ مربوط به جرمنی کار می‌کرد و پس از بازگشت طالبان به قدرت، نخست خودش و دو سال بعد خانواده‌اش به جرمنی پناه آوردند.

او می‌افزاید که اکنون خودش و خانواده‌اش در کمپ‌ های جداگانه زندگی می‌کنند و آرزو دارد هرچه زودتر خانه‌ای پیدا کند تا بتواند با همسر و فرزندانش زیر یک سقف زندگی تازه‌ را آغاز کند:

«پیش از آمدن خانواده‌ام به جرمنی دنبال خانه بودم، اما هنوز موفق نشده‌ام. آنان اکنون در یک کمپ زندگی می‌کنند. این تنها مشکل من نیست، بلکه مشکل بسیاری از پناه‌جویان در جرمنی است.»

در برخی شهرها کورس زبان وجود ندارد

در بلجیم نیز پناهجویان افغان در یافتن خانه با مشکلات مشابه روبه‌رو هستند.

خسرو یکی از پناهجویان افغان در شهر انتورپ بلجیم به رادیو آزادی گفت:

«مشکل خانه بسیار زیاد است؛ حتی در روستاها پیدا کردن خانه دشوار است. اگر هم پیدا شود، مدارک زیادی می‌خواهند، مانند سند کار، در حالی‌ که بیشتر پناهجویان این مدارک را در اختیار ندارند.»

این پناهجویان می‌گویند، در کنار مشکل مسکن، با دشواری‌ های دیگری نیز روبه‌رو هستند. یکی از بزرگترین چالش‌ ها، ترانسپورت است.

آنان می‌گویند در مناطق دور از شهر زندگی می‌کنند، استفاده از وسایل نقلیهٔ عمومی برایشان دشوار است و گرفتن جواز رانندگی هم بسیار سخت و پرهزینه تمام می‌شود.

به گفتهٔ آنان، کمک مالی دولت تنها برای مخارج روزمره بسنده است و برای هزینه‌ های دیگر کافی نیست.

فضل ‌احمد یکی از پناهجویان افغان در یکی از روستاهای شهر منهایم جرمنی به رادیو آزادی گفت:

«من لیسانس رانندگی خود را در مدت حدود یک‌ونیم سال با زحمت زیاد گرفتم و بیش از چهار هزار یورو هزینه‌اش شد.»

ترانسپورت یک آزمون دیگر دربرابر مهاجرین افغان در اروپا

در هالند نیز پناهجویان افغان با مشکلات مشابه روبه‌رو هستند.

اتل، یکی از آنان، گفت:

«دو بار در امتحان تیوری ناکام شدم و یک‌بار در عملی. تا حالا حدود چهارونیم هزار یورو مصرف کرده‌ام، اما معلوم نیست تا چه وقت باید ادامه بدهم تا موفق شوم.»

در زمینهٔ یادگیری زبان هم شماری از مهاجران افغان در جرمنی شکایت دارند.

به گفتهٔ آنان، در شهرهای‌شان کورس زبان وجود ندارد و ناچارند برای آموزش به شهرهای دیگر بروند، که ساعت‌ها وقت‌شان در رفت‌و‌آمد تلف می‌شود.

یک زن مهاجر افغان در یکی از شهرهای کوچک جرمنی که نخواست نام خودش و محل زنده‌گی‌اش در گزارش ذکر شود، می‌گوید:

«بیش از دو سال می‌شود که منتظر آغاز کورس زبان هستم، اما می‌گویند با کمبود معلم روبرو هستیم، حالا مجبورم بخاطر اشتراک در کورس زبان به شهر دیگری بروم؛ یک ساعت در راه رفت و یک ساعت در برگشت وقت می‌گیرد، یک ساعت هم در آنجا منتظر موتر می باشم که تمام روزم همینطور تیر می شود.»

در فرانسه نیز پناهجویان افغان با مشکلات مشابه روبه‌رو هستند.

شکیبا داوود، فعال مدنی افغان مقیم فرانسه و نمایندهٔ افغان‌ های تبعیدی در پارلمان آن کشور، چندی پیش در گفت‌وگو با رادیو آزادی از دولت‌های میزبان خواست تا برای افغان‌های تازه‌وارد زمینهٔ مسکن، کار و آموزش زبان را فراهم کنند.

از بازگشت طالبان به قدرت در اگست ۲۰۲۱، هزاران افغان به کشورهای مختلف اروپایی پناه برده‌اند

در همین حال، برخی احزاب سیاسی در اروپا که طرفدار محدود سازی مهاجرت‌ اند، می‌گویند مرزهای اروپا «از کنترل خارج شده» و مهاجرت، هویت ملی، امنیت و نظام رفاه کشورهای ‌شان را با تهدید روبه‌رو کرده است.

به دنبال این نگرانی‌ها، سیاست‌ های مهاجرتی در کشورهای اروپایی سخت‌تر شده است.

شارل میشل رئیس شورای اتحادیهٔ اروپا، در سال ۲۰۲۴ گفته بود:که «اتحادیهٔ اروپا باید از تکرار بحران مهاجرت سال ۲۰۱۵ جلوگیری کند.»

با وجود این، روند انتقال افغان‌ های آسیب‌پذیر از کشورهای همسایه به شماری از کشورهای اروپایی همچنان ادامه دارد.

یکی از سخنگویان دولت جرمنی در ماه می ۲۰۲۴ گفت که به دلیل نگرانی‌ های امنیت داخلی، این کشور از پذیرش پناهجویان تازه خودداری می‌کند.

از زمان بازگشت طالبان به قدرت در اگست ۲۰۲۱، هزاران شهروند افغان به کشورهای مختلف، به‌ ویژه کشورهای اروپایی، پناه برده‌اند و هنوز هم در این کشورها با مشکلات مسکن، زبان، ترانسپورت و چالش‌ های گوناگون دیگر روبه‌رو هستند.

آمار دقیق مهاجران افغان در اروپا روشن نیست، اما ولت ام زونتاگ روزنامهٔ جرمنی گزارش داده که پس از تسلط دوبارهٔ طالبان، جرمنی تا کنون ۳۵ هزار و ۵۰۰ پناهجوی افغان در معرض خطر را از پاکستان به خاک خود منتقل کرده است.

به تاز‌گی، خبرگزاری دی‌پی‌اِی جرمنی گزارش داده که یک گروه ۳۱ نفره افغان ها توسط دولت جرمنی سه‌شنبه چهارم نوامبر از اسلام‌آباد پاکستان به شهر هانوفر انتقال یافتند.

گزارش‌ ها حاکی است که حدود ۱۹۰۰ پناهجوی دیگر افغان هنوز در پاکستان منتظر انتقال به جرمنی‌اند ، افرادی که این کشور وعدهٔ پذیرش‌ شان را داده است.



