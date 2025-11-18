افزایش بهای مواد غذایی در افغانستان؛مردم نگران اند

فریبا مادر سه فرزند معلول در شهر کابل است.

شوهر او در یکی از بانک‌ها صفاکار است و اکنون با وضعیت بسیار بد در خانه‌های کرایی زنده‌گی می‌کنند.

فریبا روز سه شنبه (۲ عقرب) به رادیو آزادی گفت که در کنار سردی هوا، افزایش بهای مواد خوراکه و سوخت زمستان به شدت نگران‌اش کرده‌است:

او افزود:

«قیمت مواد سوخت و خوراکه بلند رفته است، درحالی‌که هوا سرد شده می‌رود بهای مواد سوخت و خوراکه هم افزایش پیدا می‌کند، در یک بوجی آرد بین سه تا چهارصد تفاوت آمده است، به همین شکل روغن و برنج، من خودم

سه طفل معلول دارم که توانایی گرفتن دوای‌شان را ندارم، چه برسد به این‌که من آرد و برنج و روغن بخرم.»





بهای مواد غذایی و سوخت تنها در کابل نه، بلکه در سایر ولایات افغانستان نیز افزایش یافته و بر مشکلات مردم افزوده است.

ناصر، باشنده ولایت شرقی کنر که سرپرست یک خانواده ۱۲ نفری است به رادیو آزادی گفت:

«من یک سوزوکی دارم که روزانه بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ افغانی پیدا می‌کنم، زمستان رسید و مواد غذایی هم قیمت شده‌است، یک بوجی آرد را که قبلاً به ۱،۲۰۰ افغانی می‌خریدم، حالا به ۱،۷۰۰ افغانی شده‌است، توان خریدش را ندارم.»

ظریف یکی از دکان‌داران در شهر کابل نیز می‌گوید که قیمت مواد غذایی در نزدیک به دو ماه گذشته افزایش یافته و مردم توان خرید را از دست داده‌اند:

او در دامه گفت:

«یک بوری آرد که ۱،۴۰۰ افغانی بود حالا به ۱،۶۰۰ افغانی افزایش یافته است، یک قوطی روغن که قبلاً ۱،۶۰۰ بود، حالا به ۱،۹۰۰ افغانی رسیده است.

مواد خوراکه در کل قیمت شده، مردم هم توان ندارند، اگر می‌خرند هم به قرض می‌گیرند

، از همین خاطر دیگر بالکل مواد خوراکه در دکان نمی‌آورم."

نگرانی‌ها در مورد افزایش قیمت‌ها در افغانستان در حالی بیشتر شده و مردم با این چالش دست و گریبان اند که برنامۀ جهانی غذا ،دبلیو ایف پی، گفته که قیمت مواد غذایی در سراسر افغانستان در دومین هفتهٔ ماه نوامبر همچنان رو به افزایش بوده و روند صعودی که از ماه اکتوبر به این‌سو داشته، ادامه یافته است.

این نهاد روز دوشنبه (۲۶ عقرب ،۱۷ نوامبر) در گزارشی در صفحه ریلیف سازمان ملل متحد گفته است که با وجود تقویت نرخ ارز، بهای مواد غذایی به افغانی افزایش یافته و فاصله میان قیمت‌ها به افغانی و دالر بیشتر شده‌است.

برنامۀ جهانی غذا همچنان گفته است که قیمت بیشتر اقلام غذایی افزایش اندکی داشته، اما برخی ولایت‌ها به دلیل کاهش فعالیت بازارها در فصل زمستان نوسانات شدیدتری را تجربه می‌کنند.

بر اساس این گزارش، بهای گندم، برنج پلوی و نمک نسبت به سال گذشته افزایش قابل توجهی داشته، درحالی‌که قیمت آرد گندم اندکی بالا رفته است.

به گفتۀ ،دبلیو ایف پی ، با آن‌که قیمت سبزیجات نیز نوسان داشته، اما بهای برخی مواد اساسی از جمله آرد گندم، برنج پلوی، روغن خوراکی و نمک هنوز هم در سطح بالاتری قرار دارند.

افزایش هزینهٔ دیزل که بر اساس معلومات برنامۀ جهانی غذا ناشی از محدودیت بر واردات سوخت بی‌کیفیت است، هزینه‌های حمل‌و نقل را بالا برده و فشار بیشتری بر بازارها وارد کرده‌است.

این ادارۀ ملل متحد بسته ماندن گذرگاه تورخم را یکی از دلایل اساسی مختل شدن جریان ورود کالا و افزایش هفتگی قیمت‌ها خوانده است.

برنامۀ جهانی غذا همچنان از تداوم ضعف در بازار کار خبر داده و گفته است که کارگران روزمزد به‌طور متوسط تنها بیش از دو روز در هفته کار پیدا می‌کنند و دستمزد کارگران غیر ماهر به ۳۰۷ افغانی در روز رسیده است، رقمی‌که به گفته این سازمان هم از سال گذشته کمتر است و هم از میانگین دو ساله.

این اداره تأکید کرده که بازگشت گستردهٔ مهاجران نیز فشار بر فرصت‌های محدود شغلی را افزایش داده‌است.

تلاش کردیم نظر عبدالسلام آخندزاده سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان را در پیوند به گزارش ،دبلیو ایف پی ، گرفته و از اقدامات‌شان برای حل این مشکل بپرسیم، اما تا تهیۀ این گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد.

پیش از این، برنامۀ جهانی غذا به تاریخ ۲۹ میزان با هشدار نسبت به تشدید گرسنگی در افغانستان گفته بود که میزان سوء تغذیه در این کشور به‌ سرعت در حال افزایش است.

،دبلیو ایف پی ، همچنان در یک گزارش دیگر به مناسبت روز جهانی غذا گفته بود، درحالی‌که نیازهای غذایی در افغانستان به شدت افزایش یافته، بودجۀ لازم برای ادامۀ فعالیت‌های برنامۀ جهانی غذا در این کشور رو به کاهش است.

بر اساس آمار سازمان‌‌های بین‌المللی، در حال حاضر بیش از ۲۳ میلیون تن در افغانستان به کمک‌‌های بشردوستانه نیاز دارند.