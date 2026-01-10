یک مهاجر افغان در شهر اسلام آباد پاکستان می‌گوید که تشدید روند بازداشت ‌و اخراج افغان‌ ها زندگی آنان را دشوار کرده و حتی کودکش به دلیل این وضعیت از رفتن به مکتب محروم شده است.

او که نخواست نامش در گزارش ذکر شود روز شنبه ۲۰ جدی در صحبت با رادیو آزادی مدعی شد که حتی افغان های دارای ویزه اقامت نیز با مشکلات و بازداشت های موقت روبرو می شوند.

«من و خانواده‌ام با مشکلات زیادی در این‌جا زندگی می‌کنیم. کودک من باید حالا صنف دوم مکتب می‌بود، اما به دلیل بازداشت‌ها و دیپورت افغان‌ها از رفتن به مکتب محروم شده است. این چشم‌دید من است که حتی افراد دارای ویزه را هم بازداشت می‌کنند. در منطقه‌ای که من زندگی می‌کنم، شماری دیپورت شده‌اند و شماری دیگر دوباره آزاد شده‌اند.»

احمد صمیم نعیمی، خبرنگار افغان در اسلام‌آباد، با اشاره به تشدید بازداشت شهروندان افغان در روزهای اخیر در پاکستان، می گوید افغان ‌های زیادی از مناطق مختلف بازداشت و به هدف اخراج به حاجی کمپ منتقل می‌شوند.

نعیمی به رادیو آزادی گفت که او نیز پیش از این مورد بازداشت قرار گرفته است.

«متأسفانه وضعیت نگران‌کننده است، به‌ویژه که بازداشت‌ها ادامه دارد. امروز صبح وقتی بیدار شدم، دیدم یک خبرنگار افغان در پاکستان بازداشت شده است. من خودم هم از جمله کسانی هستم که پیش‌تر یک‌بار بازداشت شده بودم، اما با کمک همکاران رسانه‌ای دوباره آزاد شدم. مشکل اساسی، نداشتن ویزه است.»

تعدادی از پناهجویان افغان در پاکستان ادعا می‌کنند که پولیس با موتر های خرد و بزرگ و لباس ‌های نظامی و ملکی برای بازداشت آنان می‌آید، اما به گفته آنها، در برخی موارد اگر پول پرداخت شود، بازداشت صورت نمی‌گیرد.

این نگرانی ها درحالی مطرح می شود که به تازگی سازمان عفو بین الملل(امنیستی انترنشنل) خواستار توقف فوری اخراج های اجباری وخودسرانه پناهجویان افغان از پاکستان شده است.

این سازمان در نامه‌ای سرگشاده خطاب به شهباز شریف، صدر اعظم پاکستان، که نسخه‌ای از آن روز جمعه ۱۹ جدی در وب سایت این سازمان منتشر شد، از مقام های پاکستان همچنان خواسته اطمینان حاصل کنند،افرادی که نیازمند حمایت بین‌المللی هستند، مطابق با معیار های حقوق بشر مورد حفاظت قرار گیرند.

به گفته عفو بین‌الملل، از زمان آغاز طرح اخراج، پناهجویان افغان از جمله زنان، کودکان و خبرنگاران بدون طی مراحل قانونی بازداشت و اخراج شده‌اند و محدودیت ‌های شدید بر انتقال پول و دارایی‌ های شخصی افغان ‌ها اعمال شده و در بسیاری از موارد، افراد فرصت جمع‌آوری وسایل و اموال خود را نداشته‌اند.

پیش از این سازمان داکتران بدون مرز (ام ‌اس‌اف)با نگرانی از وضعیت پناهجویان در پاکستان اعلام کرد که ترس از اخراج، پیامد های مرگباری برای پناهجویان افغان در پاکستان به همراه دارد.

این سازمان روز چهارشنبه ۱۷ جدی در گزارشی گفت که اخراج گستردهٔ پناهجویان افغان در پاکستان، باعث شده که این پناهجویان میان دریافت خدمات صحی و خطر بازداشت سرگردان شوند.

بسیاری از پناهجویان افغان در پاکستان پیش از این از سازمان های بین المللی تقاضا کرده اند که عملا برای حل مشکل مهاجران افغان در پاکستان اقدام کنند.

کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در گزارشی که به تاریخ ۲۴ دسمبر سال ۲۰۲۵ منتشر شد، گفته که در جریان این سال شمار افغان‌ های که از پاکستان به افغانستان بازگشته‌اند، از یک میلیون تن فراتر رفته است.

شماری از خبرنگاران، فعالان حقوق بشر، کارمندان دولتی نظام جمهوری پیشین و نیروهای نظامی که پس از رویکار آمدن حکومت طالبان در افغانستان در بیش از چهارسال گذشته برای پیشبرد پرونده ‌های مهاجرت خود به پاکستان رفته‌اند، می‌گویند که ویزه‌ هایشان تمدید نشده و در معرض بازداشت و اخراج قرار دارند.