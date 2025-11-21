وزارت خارجه و خزانهداری امریکا از اعمال تحریمهای تازه علیه عوامل صدور نفت ایران با هدف محدودیت درآمدهای نفتی ایران خبر دادند.
وزارت خارجه امریکا اعلام کرد در ادامه فشار حداکثری بر حکومت ایران تحریمهای تازهای علیه ۱۷ نهاد، فرد و کشتی مرتبط با صادرات نفت ایران، از جمله در هند و پاناما و سِیشِل، اعمال کرده است.
تامی پیگت، سخنگوی وزارت خارجه امریکا افزود که ایالات متحده بیش از ۵۰ نهاد، فرد، کشتی و طیاره را که در فروش نفت از جمهوری اسلامی ایران یا گسترش تسلیحات برای «گروههای تروریستی» مورد حمایت تهران دخالت داشتهاند، تحریم کرد.
در بیانیۀ وزارت خارجه امریکا، که روز پنجشنبه، ۲۹ عقرب انتشار یافت، با اشاره به نام شرکت هوایی یزد آمده که این شرکت هوایی، و شرکتهای وابسته به آن، که به «گروههای تروریستی» مورد حمایت ایران سلاح و تجهیزات میرسانند نیز تحریم شدهاند.
در این بیانیه تأکید شده که این وزارتخانه و وزارت خزانهداری امریکا چند شبکه کشتیرانی که به «فروش غیرقانونی نفت» مشغول بوده و پول «فعالیتهای مخرب حکومت ایران» را تأمین میکنند، تحریم کردند. بر اساس این بیانیه، «درآمد حاصل از این تجارت نفت برای پشتیبانی از گروههای نیابتی ایران در منطقه و تهیه وسایل تسلیحاتی استفاده میشود که تهدیدی مستقیم برای نیروهای امریکا و متحدان آن به شمار میروند.»
تحریمهای وزارت خزانهداری امریکا
اُفَک، دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری ایالات متحده، نیز روز پنجشنبه، ۲۹ عقرب اعلام کرد شبکهای از «شرکتهای پوششی و تسهیلکنندگان حملونقل» را که با فروش نفت خام، نیروهای مسلح ایران را تأمین مالی میکنند، تحت تحریم قرار میدهد.
در وبسایت وزارت خزانهداری آمده که «پس از شکست ایران در جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل، ارتش ایران به طور فزایندهای برای تکمیل بودجه سالانه خود و تأمین هزینه بازسازی نیروهای تحلیلرفتهاش به فروش نفت خام ایران وابسته شده است.»
اسکات بِسِنت، وزیر خزانهداری ایالات متحده که اعمال این تحریمهای تازه، «ادامهٔ کارزار وزارت خزانهداری برای قطع منابع مالی رژیم ایران در مسیر توسعه سلاحهای هستهای و حمایت از گروههای نیابتی تروریستی است.»
وزارت خزانهداری امریکا همچنین شش کشتی را به فهرست تحریمها اضافه کرده و تحریمهای ناوگان سایه، نفتکشهایی که ایران برای انتقال صادرات نفت خود به بازار به آنها وابسته است را گسترش داده است.
حکومت دونالد ترمپ تاکنون بیش از ۱۷۰ کشتی مسئول حمل نفت و فرآوردههای نفتی ایران را تحریم کرده است؛ اقدامی که هزینهها را برای صادرکنندگان نفت ایران بالا برده و درآمد ایران از هر بشکه نفت فروختهشده را کاهش داده است.وزارت خزانهداری امریکا اقدامات بیشتری علیه شرکت هوایی ماهان اعمال و اعلام کرده که این شرکت با نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همکاری نزدیکی داشته و گروههای تروریستی مورد حمایت ایران در سراسر شرق میانه را مسلح و تأمین کرده است. «ماهان ایر نقش کلیدی در تلاشهای رژیم ایران برای تسلیح رژیم سرنگونشده بشار اسد، دیکتاتور سوریه، ایفا کرده بود.»
در میان افراد تحریمشده نامهایی چون احمد قائدی، حمیدرضا حیدری از شرکت سپهر انرژی جهاننما پارس، رضا حیدری از شرکت هوایی بینالمللی یزد، مجتبی حسینی، محمدرضا معارف جهرمی (در ایران و کانادا) محمدمهدی مغفوری، محمد مولودی، رضا نمکشناس، کاوه رستمی ذهابی، و اسامی افراد دیگر از کشورهای مختلف از جمله امارات و هند، و بلغاریا دیده میشود.
وزارت خزانهداری افزوده شرکت سپهر انرژی جهاننما پارس، «بازوی فروش نفت ستاد کل نیروهای مسلح که قبلاً تحریم شده، با استفاده از مجموعهای از شرکتهای پوششی و کشتیهای ناوگان سایه، فعالیتهای غیرقانونی خود را پنهان میکنند و سالانه میلیاردها دالر نفت ایران را میفروشند؛ این فروش بودجه نظامی را تکمیل کرده و منبع حیاتی ارز خارجی را تأمین میکند.»