امریکا ده ها فرد و نهاد را در پیوند به تولید راکت بالستیک و طیاره های بی سرنشین ایران در چندین کشور تحریم کرد

وزارت خزانۀ ایالات متحده در بیاینه ای گفت که این شبکه ها تهدیدی برای پرسنل ایالات متحده و متحدانش در شرق میانه و برای حمل و نقل تجاری در بحیرۀ سرخ اند.
جان کی هرلی، معاون این وزارت در امور تروریزم و اطلاعات مالی گفته که «ایران در سراسر جهان از سیستمهای مالی برای پولشویی، تهیهٔ قطعات برای برنامههای هستهای و تسلیحات متعارف خود و حمایت از گروههای تروریستی نیابتیاش استفاده میکند.»
او افزوده که به دستور رئیسجمهور دونالد ترمپ، حداکثر فشار را بر ایران وارد میکنند تا به تهدید هستهای این کشور پایان داده شود.
به گفتۀ این مقام ، ایالات متحده انتظار دارد که جامعهٔ بینالمللی تحریمهای سازمان ملل علیه ایران را به طور کامل اجرا کند تا دسترسی اش به سیستم مالی جهانی قطع شود.
ایران در گذشته گفته که برنامه هسته ای اش برای اهداف صلحآمیز است.
سازمان ملل پس از درخواست سه کشور اروپایی فرانسه، بریتانیا و جرمنی، تحریمهای خود علیه ایران را در ۲۷ سپتمبر بازگرداند.
این کشورها ایران را متهم کردند که از تعهدات خود در چارچوب توافق هستهای با شش قدرت جهانی بر سر برنامه هستهای اش عدول کرده و غنیسازی یورانیوم را تشدید کرده است.
ایران ، روسیه و چین بازگشت تحریمهای سازمان ملل را رد کردهاند.
در جریان جنگ ۱۲ روزهٔ ایران و اسرائیل در تابستان امسال ، بسیاری از مراکز هستهای ایران هدف قرار گرفتند و ایالات متحده نیز در جولای تأسیسات نطنز، فردو و مرکز فرآوری یورانیوم اصفهان را بمباران کرد.
وزارت خارجۀ ایالات متحده نیز روز چهارشنبه در بیانیهای با اشاره به تحریمهای وزارت خزانۀ این کشور گفت که اقدام تازه از اعمال مجدد تحریمها و اقدامات محدودکنندۀ سازمان ملل علیه ایران در پاسخ به «عدم اجرای قابل توجه» تعهدات هستهای ایران حمایت میکند.