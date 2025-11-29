حملۀ اسرائیل در سوریه ۱۳ کشته و ۲۴ زخمی بر جا گذاشت

براساس گزارش‌ها، در این درگیری شش سرباز اسرائیلی نیز به‌شدت مجروح شده‌اند.

اردوی اسرائیل روز جمعه (۷ قوس) گفت که هدف عملیات در جنوب سوریه، در قریۀ "بیت جَن" بازداشت اعضای یک گروه ملیشه بوده است.

از زمانی که حکومت بشار اسد سقوط کرد و او به روسیه فرار کرد، اسرائیل صدها عملیات کوچک و بزرگ نظامی را در خاک سوریه انجام داده است

رسانه‌ها و مقام‌های سوری حملۀ روز جمعه را مرگبارترین عملیات اخیر توصیف کرده‌اند.

وزارت خارجه سوریه این حمله را "جنایت" خوانده و اسرائیل را به "شعله‌ور کردن جنگ و گسترش ناامنی" در منطقه متهم کرده است.

براساس اظهارات اردوی اسرائیل، هدف عملیات "بازداشت اعضای گروه اسلام‌گرای جماعت اسلامیه" بوده است؛ این گروه در لبنان مستقر است و از متحدان حماس به‌شمار می‌رود.

امریکا و اتحادیه اروپا، حماس را یک گروه تروریستی می‌دانند.





عملیات اسرائیل همزمان با تظاهرات مردمی در سوریه

عملیات اردوی اسرائیل همزمان با تظاهراتی صورت گرفته است که مردم در دمشق، پایتخت سوریه، و شماری از شهرهای بزرگ این کشور، شعارهایی علیه اسرائیل سر دادند و خواستار "پایان حملات اسرائیل بر خاک سوریه" شدند.

از سوی دیگر، روز جمعه معاون نمایندۀ ویژۀ سرمنشی ملل متحد، اقدام اخیر نظامی اسرائیل را محکوم کرد و آن را "نقض جدی تمامیت ارضی سوریه" خواند.

در آغاز تابستان سال روان، حکومت موقت سوریه، اسرائیل را متهم کرده بود که از روستای "بیت جَن" هفت نفر را ربوده و یک غیرنظامی را کشته است.

اردوی اسرائیل این افراد را اعضای حماس معرفی کرده بود.

دیدار نتن یاهو و حساسیت‌های منطقه‌ای

بنیامین نتانیاهو، صدراعظم اسرائیل، روز گذشته "۲۸ نوامبر" با نیروهای اسرائیلی که در سوریه مستقر هستند، دیدار کرد؛ اقدامی که واکنش شدید حکومت احمد الشرع و چند کشور دیگر منطقه را برانگیخته است.

حضور مداوم نیروهای اسرائیل در جولان

پس از سقوط حکومت بشار اسد و فرار او به مسکو، اسرائیل نیروهای خود را در بخش‌هایی از جولان که به‌عنوان منطقۀ حایل زیر نظارت ملل متحد شناخته می‌شود و خط جدایی میان نیروهای سوریه و اسرائیل را تشکیل می‌دهد، حفظ کرده است.

اسرائیل در سال ۱۹۶۷ میلادی بلندی‌های جولان را تصرف کرد و در سال ۱۹۸۱ به‌طور رسمی آن را ضمیمۀ خاک خود اعلان نمود، اما این اقدام تاکنون از سوی نهادهای بین‌المللی به رسمیت شناخته نشده است.