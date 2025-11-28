رسانه‌های امریکا گزارش داده‌اند مرد مظنون به تیراندازی به دو سرباز گارد ملی امریکا در نزدیکی قصر سفید، شهروند افغانستان بوده که در کنار نیروهای امریکایی در افغانستان خدمت کرده است.

شبکۀ ان‌بی‌سی به نقل از یکی از بستگان مظنون و چند مقام تنفیذ قانون، این فرد را «رحمان‌الله لکنوال» ۲۹ ساله معرفی کرده است.

به گزارش ان‌بی‌سی، لکنوال در سپتمبر ۲۰۲۱ به ایالات متحده رفت.

ان‌بی‌سی گزارش داده است که لکنوال ده سال در اردوی افغانستان در حمایت از نیروهای عملیات ویژهٔ ایالات متحده خدمت کرده بود.

شبکۀ فاکس نیوز به نقل قول از جان رتکلیف، رئیس سازمان استخبارات مرکزی امریکا گزارش داد که لکنوال با نهادهای مختلف دولت ایالات متحده، بشمول ادارۀ استخبارات این کشور، همکاری می‌کرده است.

در تیراندازی روز چهارشنبه دو سرباز گارد ملی امریکا به شدت زخمی شدند.

دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، روز چهارشنبه گفت مرد افغان که از طالبان فرار کرد بود مظنون این حادثه است و پس از تیراندازی در روز روشن در فاصلۀ دو بلاک از قصر سفید، بازداشت شده است.

رئیس جمهور ترمپ گفته است که این مظنون در سال ۲۰۲۱ «با همان پروازهای بدنام» وارد ایالات متحده شده بود.

اشاره‌ ترمپ به پروازهای تخلیهٔ افغان‌هایی است که همزمان با خروج نیروهای امریکا و حاکمیت دوبارۀ طالبان بر افغانستان در حال فرار بودند.