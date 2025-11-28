لینک‌های قابل دسترسی

جهان

درخواست رئیس‌جمهور موقت سوریه برای برگزاری جشن سقوط رژیم بشار اسد

الشرع

درخواست رئیس‌جمهور موقت سوریه برای برگزاری جشن سقوط رژیم بشار اسد

رئیس‌جمهور موقت سوریه احمد الشرع از مردم خواسته است که امروز به خیابان‌ها بیایند و سالروز سقوط رژیم بشار اسد را گرامی بدارند.

الشرع حدود یک هفته پیش از سقوط حکومت بشار اسد، در یک سخنرانی تلویزیونی گفته بود مردم باید در میدان‌ها گردهم آیند و وحدت ملی را نشان دهند.

گروه‌های مسلح به رهبری هیئت تحریرالشام سال گذشته در هشتم دسامبر پایتخت، دمشق، را تصرف کردند و بشار اسد به روسیه گریخت.

اکنون ادارهٔ امور حکومتی در سوریه را حکومت موقت به رهبری الشرع پیش می‌برد.

بازداشت مدیران یک شرکت ساختمانی در هانگ‌کانگ به اتهام قتل غیرعمد

آتش سوزی در ساختمان

پولیس هانگ‌کانگ روز پنجشنبه مدیران یک شرکت ساختمانی را در پیوند به آتش‌سوزی بزرگی که از دو ساختمان بلند آغاز بود، به اتهام قتل غیرعمد بازداشت کرد.

این آتش‌سوزی دست‌کم ۹۴ نفر را کشت و ده‌ها تن دیگر هنوز ناپدید هستند.

آتش‌نشانان صبح امروز، یعنی ۲۴ ساعت پس از آغاز حادثه اعلام کردند که آتش تقریباً مهار شده است.

این دو ساختمان در حال بازسازی بودند و به‌گفتهٔ رسانه‌های هانگ‌کانگ در ۸۰ سال گذشته حادثه‌ای مشابه آن دیده نشده بود.

سه افسر پولیس در هنگو خیبرپختونخوا کشته شدند

افراد مسلح سه افسر پلیس را در هنگو کشتند، عکس آرشیف

پولیس در هنگو به رسانه‌ها گفته است که روز پنجشنبه افراد مسلح بر یک پوستهٔ امنیتی کنار جاده تیراندازی کردند، سه افسر را کشتند و مهاجمان فرار کردند.

مسؤولیت این حمله را کسی نپذیرفته، اما معمولاً در خیبرپختونخوا حملات را تحریک طالبان پاکستان (تی تی پی) انجام می‌دهد. اسلام‌آباد طالبان افغان را متهم به حمایت از تی تی پی می‌کند، اما طالبان افغان این اتهام را رد می‌کنند.

وزیر داخلهٔ پاکستان محسن نقوی پس از این رویداد گفت که پولیس در مبارزه با هراس‌افگنان در خیبرپختونخوا نقش مهمی دارد.

شمار جان باختگان آتش سوزی در هانگ‌کانگ به ۵۵ تن رسید

هانگ‌کانگ

شمار جان باختگان ناشی از رویداد آتش سوزی در چند بلاک مسکونی در هانگ‌کانگ به پنجاه‌وپنج تن افزایش یافت.

هنوز نزدیک به سه‌صد نفر ناپدید هستند.

مقامات امروز گفتند که کارمندان اطفائیه پس از یک روز تلاش، آتش را مهار کرده‌اند.

پولیس می‌گوید علت این رویداد احتمالاً بی‌احتیاطی بوده، اما تحقیقات در این مورد ادامه دارد.

وزارت خارجۀ تاجیکستان: سه شهروند چین در مرز تاجیکستان و افغانستان کشته شدند

مرز افغانستان و تاجیکستان

وزارت خارجۀ تاجیکستان گفته است که در نتیجۀ یک حمله در مرز تاجیکستان و افغانستان ناوقت چهارشنبه سه شهروند چین کشته شدند.

این وزارت در بیانیه‌ای ادعا شده که این حمله از خاک افغانستان بر مرکز یک شرکت استخراج معادن طلا در ولایت ختلان در تاجیکستان صورت گرفته است.

حکومت طالبان تا هنوز در این مورد تبصره نکرده است.

در بیانیه آمده است که این حمله با استفاده از «واسطۀ هوایی بی‌سرنشین» انجام شده است.

در ادامه گفته شده است که با وجود تلاش‌های پیوستهٔ تاجیکستان برای تأمین امنیت و ایجاد فضای صلح و ثبات در مناطق مرزی میان تاجیکستان و افغانستان، اقدامات اخلال‌گرانهٔ گروه‌های جنایی مستقر در خاک افغانستان همچنان ادامه دارد.

در اعلامیه از مقامات طالبان خواسته شده است که تدابیر موثر برای تامین ثبات و امنیت در مرز میان این دو کشور روی دست بگیرند.

این در حالی است که یک هیئت حکومت طالبان به تاجیکستان رفته و با شمارى از مقام‌های مرزی آن کشور دربارهٔ وضعیت امنیتی مرز میان افغانستان و تاجیکستان گفت‌وگو کرده.

این را وزارت داخلهٔ حکومت طالبان امروز در یک اعلامیه گفت و افزود که این هیئت به رهبری محمد اسماعیل غزنوی، والی بدخشان، با والی «کوهستان بدخشان» تاجیکستان نیز دیدار کرده.

تاجیکستان بارها دربارهٔ امنیت مرز خود با افغانستان ابراز نگرانی کرده، اما در ماه‌های اخیر تماس‌هایش با مقام‌های طالبان افزایش یافته است.

در ۱۵ نومبر امسال، هیئت متشکل از دیپلمات‌ها و مقامات ارشد امنیتی تاجیکستان برای گفت‌وگو با مقامات طالبان وارد کابل شد.

پاپ لئو چهاردهم عازم ترکیه شد

پاپ لئو چهاردهم امروز در نخستین سفر خارجی خود به‌عنوان پاپ، عازم ترکیه شد.

به اساس گزارش‌ها، لئو چهاردهم در جریان این سفر با رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، دیدار و دربارهٔ مسائل و چالش‌های منطقه گفت‌وگو خواهد کرد.

پاپ سپس از ترکیه راهی لبنان خواهد شد.

پاپ لئو چهاردهم اهل ایالات متحده است و در ماه می به‌عنوان رهبر یک‌ونیم میلیارد کاتولیک جهان انتخاب شد.

رسانه‌های امریکا: مظنون تیراندازی به سربازان گارد ملی در کنار نیروهای امریکا در افغانستان خدمت کرده بود

ایالات متحده - دو سرباز گارد ملی در نزدیکی قصر سفید زخمی شدند

رسانه‌های امریکا گزارش داده‌اند مرد مظنون به تیراندازی به دو سرباز گارد ملی امریکا در نزدیکی قصر سفید، شهروند افغانستان بوده که در کنار نیروهای امریکایی در افغانستان خدمت کرده است.

شبکۀ ان‌بی‌سی به نقل از یکی از بستگان مظنون و چند مقام تنفیذ قانون، این فرد را «رحمان‌الله لکنوال» ۲۹ ساله معرفی کرده است.

به گزارش ان‌بی‌سی، لکنوال در سپتمبر ۲۰۲۱ به ایالات متحده رفت.

ان‌بی‌سی گزارش داده است که لکنوال ده سال در اردوی افغانستان در حمایت از نیروهای عملیات ویژهٔ ایالات متحده خدمت کرده بود.

شبکۀ فاکس نیوز به نقل قول از جان رتکلیف، رئیس سازمان استخبارات مرکزی امریکا گزارش داد که لکنوال با نهادهای مختلف دولت ایالات متحده، بشمول ادارۀ استخبارات این کشور، همکاری می‌کرده است.

در تیراندازی روز چهارشنبه دو سرباز گارد ملی امریکا به شدت زخمی شدند.

دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، روز چهارشنبه گفت مرد افغان که از طالبان فرار کرد بود مظنون این حادثه است و پس از تیراندازی در روز روشن در فاصلۀ دو بلاک از قصر سفید، بازداشت شده است.

رئیس جمهور ترمپ گفته است که این مظنون در سال ۲۰۲۱ «با همان پروازهای بدنام» وارد ایالات متحده شده بود.

اشاره‌ ترمپ به پروازهای تخلیهٔ افغان‌هایی است که همزمان با خروج نیروهای امریکا و حاکمیت دوبارۀ طالبان بر افغانستان در حال فرار بودند.

دو عسکر گارد ملی امریکا در نزدیک قصر سفید، در تیراندازی یک فرد مسلح زخمی شدند

شماری از عساکر گارد ملی امریکا در محل رویداد، چهارشنبه ۲۶ نوامبر

دو عسکر گارد ملی امریکا در نزدیک قصر سفید، در اثر تیراندازی یک فرد مسلح زخمی شدند و رسانه های امریکایی فرد حمله کننده را افغان خوانده اند.

کاش پتل، رئیس ادارۀ تحقیقات فدرال امریکا(اف بی آی) گفته که وضعیت هر دو زخمی وخیم است.

این حادثه روز چهارشنبه(۲۶ نوامبر) حوالی ساعت ۲:۱۵ بعد از ظهر به وقت محلی رخ داده در نزدیک یک ایستگاه مترو در واشنگتن رخ داده است.

کاش پتل حدود دو ساعت پس از حادثه، در صحبت با خبرنگاران این رویداد"یک اقدام بد خشونت بار" خواند.

موریل باوسر شاروال واشنگتن دی سی این رویداد را"یک اقدام هدفمند" خوانده گفته که فرد مظنون از سوی پولیس دستگیر شده است.

خبرگزاری رویترز از قول ان بی سی و سی بی اس، دو رسانه امریکایی گزارش داده که حمله کننده یک افغان بود و پس از زخمی شدن در اثر یک تیراندازی، دستگیر شده است.

حداقل 44 تن در یک آتش سوزی بزرگ در هانگ کانگ کشته شده اند

آتش سوزی بزرگ در هانگ کانگ، پنجشنبه ۲۷ نوامبر

مقامات هانگ کانگ می گویند که صبح زود امروز(پنجشنبه ۲۷ نوامبر) در نتیجۀ یک آتش سوزی بزرگ در چندین بلاک مسکونی حداقل 44 تن در هانگ کانگ کشته شده اند، 45 تن در وضعیت وخیم قرار دارند و 279 تن دیگر هم تا هنوز مفقودالاثر اند.

براساس خبرگزاری دی، پی، ای جرمنی، این آتش سوزی ویرانگر در مجتمع مسکونی وانگ فوک کورت در منطقه تای پو هانگ کانگ، یک منطقه اداری ویژه چین، صورت گرفته است

به باشندگان نزدیک به محل آتش سوزی توصیه شده، تا کلکین ها و دروازه هایشان را بسته نگه دارند و از رفتن به اطراف ساختمان های در حال سوختن، اجتناب کنند.

به اساس یک گزارش"ساوت چین مورنینگ پست" هانگ کانگ، بیش از 800 کارمند اطفائیه و خدمات عاجل طبی با بیش از 140 موتر اطفائیه به محل رویداد اعزام شده اند.

"ساوت چین مورنینگ پوست" همچنین گفته که سه مرد به سوءظن ارتباط با این آتش سوزی دستگیر شده اند.

جمهوری دومینیکن به امریکا اجازه خواهد داد تا از یک پایگاه هوایی علیه قاچاقچیان مواد مخدر استفاده کند

جمهوری دومینیکن(آرشیف)

جمهوری دومینیکن روز چهارشنبه(۲۶ نوامبر) گفت که به ایالات متحدۀ امریکا اجازه خواهد داد تا از یک پایگاه و میدان هوایی به حیث بخشی از عملیات خود علیه قاچاقچیان مواد مخدر که تا کنون در نتیجۀ آن بیش از 80 تن را کشته، استفاده کند.

براساس خبر گزاری فرانسپرس، این اعلام در جریان سفر پیت هگست وزیر دفاع امریکا به سانتو دومینگو پایتخت جمهوری دومینیکن، صورت گرفته است.

این سفر پس از آن صورت گرفت که امریکا یک کارتل ادعا شده مواد مخدر وینزوئلا موسوم به"کارتل دی لوس سولس" را به حیث یک سازمان تروریستی خارجی اعلام کرد که به ادارۀ رئیس جمهور ترمپ، پوشش قانونی برای اقدامات بیشتر علیه مقامات وینزوئلایی را می دهد.

ایالات متحدۀ امریکا در اوایل سپتمبر حملات خود را بر قاچاقبران ادعا شده مواد مخدر آغاز کرد و تا اکنون بیش از 20 کشتی را که می گوید برای قاچاق از استفاده می شد، تخریب کرده است.

