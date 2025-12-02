طالبان یک فرد را در پیوند به آنچه که قضیه قتل خوانده در ولایت خوست در محضر عام اعدام کرد

ستره محکمهٔ حکومت طالبان می‌گوید که حکم اعدام یک فرد در پیوند به آنچه که به گفته این محکمه قضیه قتل خوانده، روز سه‌شنبه ۱۱ قوس، پس از ساعت ۱۰ قبل از ظهر به وقت افغانستان، در استدیوم ورزشی ولایت خوست اجرا شده است.

در اعلامیه‌ای منتشر شده از سوی ستره محکمه حکومت طالبان آمده که فرد اعدام ‌شده منگل فرزند طلا خان، باشندهٔ سید کرم پکتیا بود که سال گذشته فردی به نام عبدالرحمان فرزند ظابط را در ولسوالی‌ علی‌شیر و تریزی خوست با شلیک گلوله به قتل رسانده بود.

اما مستغفر گربز سخنگوی والی طالبان در خوست، نیز در صفحهٔ ایکس «توییتر سابق » خود نوشته که این فرد حدود ۹ ماه پیش در ولسوالی‌ علیشیرو تریزی خوست ۱۳ نفر را به قتل رسانده بود و مدعی شده که حدود ۸۰ هزار نفر در مراسم اجرای اعدام حضور داشتند.

گزارشگر ویژهٔ سازمان ملل متحد برای حقوق بشر در افغانستان ریچارد بنیت با محکوم کردن اجرای این اعدام علنی گفته که یک اقدام بی‌رحمانه و خلاف قوانین بین‌المللی است.

او سه‌شنبه، ۲ دسمبر، در بیانیه‌ای که در صفحهٔ ایکس«توییترسابق» خود منتشر کرده، نوشته است: «اعدام در محضر عام عمل ضد انسانی است و بر اساس معیارهای بین‌المللی هیچ‌گونه توجیهی ندارد. جامعهٔ جهانی باید در این زمینه از امنیت و عدالت حمایت کند.»

سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر پیش‌تر نیز اعدام‌های علنی از سوی طالبان را خلاف اصول بین المللی ومعیارهای حقوق بشری دانسته و خواستار توقف فوری آن شده‌اند

یک باشندۀ شهر خوست که این صحنه را از نزدیک دیده که نخواست نامش درگزارش گرفته شود، به رادیو آزادی گفت:

«اول یک دوشک انداختند، بالای آن پلاستیک گذاشتند، بعد متهم را روی آن نشاندند. سپس تفنگ را به دست یکی از اعضای خانوادهٔ مقتول دادند و او پنج مرمی شلیک کرد، دو مرمی به سر و سه مرمی به بدن او برخورد کرد. بعد جسد را در آمبولانس بردند.»

پیش از این شماری از فعالان حقوق بشر اجرای علنی اعدام‌ها را محکوم کرده گفته اند که نه تنها نقض حقوق بشر است بلکه باعث ترس در جامعه می‌شود.

واسع سیدی یکی از آنان یک روز پیش از این به رادیو آزادی گفت این اقدامات تأثیرات روانی شدیدی به ویژه بر کودکان دارد و سبب عادی سازی خشونت در جامعه شده و کرامت انسانی افراد اعدام شده را نقض می کند.

پیش‌تر شماری از باشندگان برخی ولایت‌ها به رادیو آزادی گفته بودند که طالبان آنان را مجبور می‌کنند برای تماشای تطبیق چنین احکام حضور یابند موضوعی که به گفتهٔ آن‌ها بر روان مردم تأثیر منفی دارد.

این در حالی است که حکومت طالبان با حاکمیت دوباره شان درافغانستان روند اجرای مجازات‌های بدنی، از جمله اعدام، را دوباره آغاز کرده است.

این دوازدهمین اعدام علنی طالبان در چهار سال گذشته است.

با وجود تأکید طالبان بر این‌که اعدام‌ها پس از تحقیقات شفاف و تحقق عدالت انجام می‌شود، سازمان ملل و نهادهای بین‌المللی حقوق بشر از نبود شفافیت و یک نظام عادلانهٔ قضایی در حکومت طالبان بارها ابراز نگرانی کرده‌اند.