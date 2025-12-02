جهان
محکمه انقلاب تهران برای جعفر پناهی فیلمساز ایرانی حکم یک سال زندان صادر کرد
جعفر پناهی، فیلمساز نامدار ایرانی که امسال جایزه معتبر نخل طلای جشنواره کن را برنده شد، توسط محکمه انقلاب تهران بهطور غیابی به یک سال زندان محکوم شده است.
خبرگزاری ایسنا ایران به نقل از وکیل مدافع او گزارش داده که این محکمه همچنین دو سال ممنوعیت خروج از کشور برای پناهی صادر کرده است.
پناهی ۶۵ ساله در ماه می برای فیلم «یک تصادف ساده» جایزه اصلی جشنواره فیلم کن را دریافت کرد؛ فیلمی که تجربههای او از دوران زندان و فشارهای دولتی را به تصویر میکشد.
مصطفی نیلی وکیل پناهی روز دوشنبه در صفحه ایکس خود نوشته که موکلش به اتهام «تبلیغ علیه نظام» محکوم شده است.
جعفر پناهی تابستان سال ۱۴۰۱ بازداشت و زندانی شد و پس از نزدیک به هفت ماه حبس در زندان اوین سرانجام در پی اعتصاب غذای خشک، با قرار وثیقه بهطور موقت آزاد شد.
روسیه ادعا کرده که یک شهر کلیدی در دونباس اوکراین را تصرف کرده است
روسیه در حالی از تصرف یک شهر مهم در منطقه دونباس اوکراین خبر میدهد که قرار است استیو ویتکوف نماینده ویژه امریکا امروز در کرملین با ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه دیدار کند.
در یک پیام ویدیویی که کرملین منتشر کرده والری گراسیموف، جنرال ارشد اردوی روسیه ادعا کرده است که نیروهای روسی شهر «پوکروفسک» را بهطور کامل تصرف کردهاند.
اما مقامهای اوکراینی این ادعا را رد کرده و امروز سهشنبه به خبرگزاری رویترز گفتهاند که نیروهای اوکراینی همچنان کنترل بخش شمالی این شهر را در اختیار دارند و در برابر نیروهای روسی به جنگ ادامه میدهند.
همزمان قرار است استیو ویتکوف، نماینده ویژه قصر سفید که در تلاش است راهحلی برای پایان جنگ روسیه در اوکراین پیدا کند، امروز در کرملین با رئیسجمهور پوتین گفتوگو کند.
پاکستان میگوید که کمپهای باقیماندۀ مهاجران را در سراسر پاکستان میبندد
محسن نقوی وزیر داخله پاکستان، روز دوشنبه اول دسمبر در اسلامآباد به خبرنگاران گفت که روند بستن کمپهای مهاجران در بلوچستان، سند و پنجاب با موفقیت ادامه دارد.
اما به گفتۀ او، حکومت خیبرپښتونخوا در این زمینه با آنان همکاری نمیکند.
او افزود که به مقامهای خیبرپښتونخوا گفتهاند کمپهای مهاجران افغان را در آنجا نیز بسته کنند، اما آنها تا هنوز در این مورد اقدام نکردهاند.
نقوی گفت که تا ماه سپتامبر سال ۲۰۲۵ حدود یک ملیون و شش صد هزار افغان را از پاکستان اخراج کردهاند.
او نگفت که در پاکستان چند کمپ مهاجران افغان باقی مانده، اما افزود که تصمیم گرفتهاند تمام آنها را ببندند.
حکومت خیبرپښتونخوا دربارۀ سخنان تازهٔ مقامات فدرال واکنش نشان نداده، اما پیشتر گفته بود که سیاست اخراج اجباری افغانها از سوی حکومت فدرال نادرست است.
حکومت پاکستان از سال ۲۰۲۳ روند اخراج افغانها را آغاز کرده و در ماه های اخیر آن را شدت بخشیده است.
سازمان ملل متحد از حکومت پاکستان خواسته است که با احترام به قوانین بینالمللی، مهاجران افغان را به زور اخراج نکند.
افراد مسلح ناشناس خانۀ یک خبرنگار محلی در وزیرستان جنوبی را با مواد انفجاری تخریب کردند
پولیس و باشندگان منطقه کوز در وزیرستان جنوبی میگویند که افراد مسلح ناشناس خانۀ یک خبرنگار محلی را با مواد انفجاری تخریب کردهاند.
نور علی وزیر، یکی از اعضای مرکز خبرنگاران وانه، به رادیو مشال بخش پاکستان رادیو اروپای آزاد/ رادیوآزادی گفته است که شب ۲۹ نوامبر افراد ناشناس در منطقۀ اعظم ورسک، خانۀ معراج خالد را با یک انفجار بمبی تخریب کرده اند؛ اما به وی و اعضای خانوادهاش هیچ آسیب نرسیده است.
او افزوده که بر خالد اتهام وارد شده که گویا قصد داشته خانۀ خود را به طور موقت در اختیار نیروهای امنیتی قرار دهد، اما به گفتۀ او این یک اتهام بیاساس است.
وی در مورد این که این اتهام از سوی چه کسانی مطرح شده است، چیزی نگفته است.
یک مقام پولیس که اجازه نداشت با رسانهها صحبت کند، به شرط نگرفتن نامش به رادیو مشال به تاریخ ۲۹ نومبر گفته که در پیوند به این رویداد، دوسیهای علیه افراد ناشناس باز شده است.
تا کنون هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است.
در وزیرستان جنوبی، گروه غیرقانونی تحریک طالبان پاکستان یا تی تی پی فعالترین گروه مسلح بهشمار میرود، اما افزون بر آن، گروههای مسلح غیرقانونی دیگری نیز در این منطقه فعالیت دارند.
سیلاب در سریلانکا بیش از ۳۰۰ کشته برجای گذاشت
در نتیجهٔ سرازیرشدن سیلاب و لغزش زمین در سریلانکا، ۳۳۴ تن جانهایشان را از دست دادهاند.
دفتر هماهنگی کمکهای بشردوستانهٔ سازمان ملل متحد، این رویداد را ویرانگرترین سیلاب در دو دههٔ اخیر در سریلانکا توصیف کرده است.
این نهاد با نشر اعلامیهای گفته است که سیلاب و لغزش زمین نزدیک به یک میلیون نفر را در ۲۵ ولسوالی متأثر ساخته است.
خبرگزاری فرانسپرس به نقل از ادارهٔ مدیریت حوادث طبیعی سریلانکا گزارش داده است که حدود ۴۰۰ نفر هنوز ناپدید هستند.
دو روز پیش، سیلابهای نیرومند و لغزش زمین در جزیرهٔ سوماترای اندونیزیا نیز جان دستکم ۴۰۰ نفر را گرفته بود.
ایالات متحده: در عملیات مشترک با حکومت سوریه، انبار اسلحه داعش نابود شد
فرماندهی مرکزی قوای ایالات متحدهٔ امریکا در منطقه (سنتکام) میگوید که با همکاری حکومت احمد الشرع، چندین محل ذخیرهٔ اسلحه و مهمات گروه داعش را کشف و نابود کرده است.
سنتکام در اعلامیهای که روز یکشنبه، ۹ قوس منتشر کرد، گفت که در این عملیات مشترک بیش از پانزده محل نگهداری سلاحهای داعش، از جمله راکتها و ماینهای ضد تانک، شناسایی و از بین برده شده است.
در اعلامیه افزوده شده که این عملیات از طریق چندین حملهٔ هوایی و زمینی در جنوب سوریه انجام شده است.
این در حالی است که تام باراک، نمایندهٔ ویژهٔ دونالد ترمپ، رئیسجمهور امریکا، دو هفته پیش گفت: "حکومت احمد الشرع در سوریه قرار است در مبارزه با گروههای مسلح از جمله داعش، سپاه پاسداران، حماس و حزبالله نقش فعال داشته باشد."
بنیامین نتانیاهو درخواست عفو خود را به اسحاق هرتزوگ پیشکش کرد
بنیامین نتانیاهو، صدراعظم اسرائیل، رسماً درخواست عفو خود را به اسحاق هرتزوگ، رئیس جمهور این کشور پیشکش کرده است.
دفتر هرتزوگ امروز در بیانیهای این درخواست را «فوقالعاده و با پیامدهای مهم» خواند.
در بیانیه آمده است: «پس از دریافت همهٔ نظرات حقوقی لازم، رئیسجمهور با مسئولیتپذیری و صداقت این درخواست را بررسی خواهد کرد.»
پیش از این دونالد ترمپ، رئیسجمهور ایالات متحده، در نامهای به هرتزوگ خواستار عفو نتانیاهو شده بود.
دفتر هرتزوگ گفته بود این تنها در صورتی ممکن است که نتانیاهو شخصاً درخواست رسمی دهد.
نتانیاهو از پنج سال پیش بهعنوان متهم در سه پروندهٔ خیانت در امانت، رشوهستانی و فساد، زیر محاکمه است.
دریافت هدایا و امتیازات مالی از تاجران، تلاش برای اعمال نفوذ بر رسانهها و سوءاستفاده از قدرت دولتی به نفع شرکتهای خصوصی، شامل اتهامات اصلی اوست.
وزارت امنیت داخلی امریکا: دهها هزار افغان که بررسی لازم در موردشان انجام نشده بود، به مردم امریکا آسیب رساندهاند
وزارت امنیت داخلی ایالات متحده اعلام کرده است که دهها هزار شهروند افغانستان که بررسی لازم در موردشان انجام نشده بود، به مردم امریکا آسیب رسانده و آنها را ترساندهاند.
این وزارت در شبکه ایکس نوشته است: «این پس از آنست که ادارهٔ {جو} بایدن {رئیس جمهور پیشین ایالات متحده} جوامع ما را با مجرمان، تروریستان و سایر تهدیدها پر ساخت.»
وزارت امنیت داخلی ایالات متحده افزوده است، اینها تنها چند مجرمی اند که به سخاوتمندی امریکا با خشونت پاسخ دادهاند.
این در حالی است که اخیراً وزارت خارجه امريکا اعلام کرد که صدور ويزای امریکا برای دارندگان پاسپورت افغانستان «فورا» متوقف شده است.
این اقدام پس از آن اتخاذ شد که به گفتۀ حکومت ایالات متحده رحمان الله لکنوال، شهروند افغانستان به دو سرباز گارد ملی در واشنگتن دی سی، آتش گشود و یکی از این سربازان در شفاخانه جان باخت.
تیراندازی در کالیفرنیا؛ جان باختن ۴ تن تایید شد
در یک تیراندازی در ایالت کالیفرنیا دستکم ۴ تن کشته و ۱۰ تن دیگر زخمی شدهاند.
خبرگزاریهای غربی گزارش دادهاند که این تیراندازی شب گذشته در منطقه سانجواکین هنگام برگزاری جشن تولد کودکان صورت گرفت.
پولیس امریکا این را یک «رویداد هدفمند» خوانده و گفته است که در مورد انگیزه و علتش تحقیق میکند.
هیدر برینت، یکی از سخنگویان پولیس، گفته است که در میان کشتهشدگان و زخمیها نوجوانان و بزرگسالان شاملاند.
رسانههای امریکایی گزارش دادهاند که یکی از افراد مظنون عامل تیراندازی از محل فرار کرده است.
ترمپ حریم هوایی ونزویلا را "به گونۀ کامل بسته" اعلام کرد
دونالد ترمپ، رئیسجمهوری ایالات متحده، در ادامهٔ فشار واشینگتن بر ونزویلا، حریم هوایی این کشور و اطراف آن را "بهگونۀ کامل بسته" اعلام کرد.
هفتهٔ گذشته در پی هشدار ادارۀ هوانوردی امریکا دربارهٔ "وخامت وضعیت امنیتی" و افزایش فعالیت نظامی در اطراف ونزویلا، شش شرکت هوایی بینالمللی پروازهای خود به این کشور را بهگونۀ موقت لغو کردند.
ادارۀهوانوردی فدرال امریکا هشدار داده بود که تشدید فعالیتهای نظامی میتواند برای طیارههای غیرنظامی در تمام ارتفاعها، از عبور هوایی گرفته تا نشست و برخاست در میدانهای هوایی ونزویلا، خطر بالقوه ایجاد کند.
ترمپ روز شنبه، در شبکهٔ اجتماعی خود، تروث سوشل، نوشت: "به تمام خطوط هوایی، پیلوتها، قاچاقچیان مواد مخدر، و قاچاقچیان انسان، لطفاً حریم هوایی بر فراز و اطراف ونزویلا را بهطور کامل بسته در نظر بگیرید."
رئیسجمهوری امریکا توضیح بیشتری در این زمینه نداده است.
ساعتی بعد دولت ونزویلا روز شنبه در بیانیهای اظهارات رئیس جمهور امریکا را محکوم کرد و آن را "تهدیدی استعماری" علیه تمامیت ارضی ونزویلا و خلاف قوانین بینالمللی عنوان کرد.