محکمه انقلاب تهران برای جعفر پناهی فیلمساز ایرانی حکم یک سال زندان صادر کرد

پولیس و باشندگان منطقه کوز در وزیرستان جنوبی می‌گویند که افراد مسلح ناشناس خانۀ یک خبرنگار محلی را با مواد انفجاری تخریب کرده‌اند.

نور علی وزیر، یکی از اعضای مرکز خبرنگاران وانه، به رادیو مشال بخش پاکستان رادیو اروپای آزاد/ رادیوآزادی گفته است که شب ۲۹ نوامبر افراد ناشناس در منطقۀ اعظم ورسک، خانۀ معراج خالد را با یک انفجار بمبی تخریب کرده اند؛ اما به وی و اعضای خانواده‌اش هیچ آسیب نرسیده است.

او افزوده که بر خالد اتهام وارد شده که گویا قصد داشته خانۀ خود را به طور موقت در اختیار نیروهای امنیتی قرار دهد، اما به گفتۀ او این یک اتهام بی‌اساس است.

وی در مورد این که این اتهام از سوی چه کسانی مطرح شده است، چیزی نگفته است.

یک مقام پولیس که اجازه نداشت با رسانه‌ها صحبت کند، به شرط نگرفتن نامش به رادیو مشال به تاریخ ۲۹ نومبر گفته که در پیوند به این رویداد، دوسیه‌ای علیه افراد ناشناس باز شده است.

تا کنون هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است.

در وزیرستان جنوبی، گروه غیرقانونی تحریک طالبان پاکستان یا تی تی پی فعال‌ترین گروه مسلح به‌شمار می‌رود، اما افزون بر آن، گروه‌های مسلح غیرقانونی دیگری نیز در این منطقه فعالیت دارند.