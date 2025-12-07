دومین روز فورم دوحه؛ در این نشست روی موضوع افغانستان هم بحث خواهد شد

در آجندای نشست فورم دوحه هم آمده است که در روز دوم این نشست در پنلی زیر عنوان "بهبودی افغانستان از طریق اتصال منطقهای" در بارۀ افغانستان بحث خواهد شد.
ذاکر جلالی، رئیس دوم سیاسی وزارت خارجۀ حکومت طالبان ناوقت روز شنبه، ۶ دسامبر در صفحۀ ایکس خود نوشته است که در این بحث، عبدالحی قانت، رئیس سوم سیاسی وزارت خارجۀ حکومت طالبان، عصمتالله ایرگاشوف، نمایندهٔ ویژۀ رئیسجمهور ازبیکستان، و فیصل بن عبدالله، نمایندهٔ ویژه وزارت خارجۀ قطر شرکت خواهند کرد.
ذاکر جلالی گفته است که این بحث دربارهٔ افغانستان نشان میدهد که نگاه امنیتی و بحرانمحور گذشته بهتدریج به روایتی تازه بر پایهٔ اتصال، توسعه و رشد اقتصادی بدل میشود؛ روایتی که دروازهٔ فرصتهای نو را برای افغانستان و منطقه میگشاید.
فورم دوحه که یک بستر جهانی گفتوگو است و رهبران حوزهٔ سیاست را گردهم میآورد تا دربارهٔ چالشهای مهم جهان بحث کنند، امسال در تاریخ ۶، ۷ و ۸ دسمبر برگزار شد.
در این فورم بیش از ۵ هزار شرکتکننده از ۱۶۲ کشور جهان حضور یافتهاند.
نتایج اشتراک نمایندههای افغانستان در این فورم، متأسفانه پیامدهای مورد انتظار مردم افغانستان را نخواهد داشت.
غوث جانباز، آگاه روابط بینالملل میگوید که در حالی که حکومت طالبان تاکنون از سوی جهان به رسمیت شناخته نشده است، نتایج اشتراک نمایندههای آنها در این گونه نشستها ممکن است پیامدهای مورد انتظار مردم را نداشته باشد.
او به رادیو آزادی گفت: "جهان با عدم مشروعیت افغانستان مواجه است و اکثریت کشورها حکومتی را که اکنون در افغانستان حاکم است، مشروع نمیدانند و به رسمیت نمیشناسند. بنابراین، نتایج اشتراک نمایندههای افغانستان در این فورم، متأسفانه پیامدهای مورد انتظار مردم افغانستان را نخواهد داشت."
قابل ذکر است که حکومت طالبان از زمان بازگشت دوبارهشان به قدرت تاکنون تنها از سوی روسیه به رسمیت شناخته شده اند.
این در حالیست که قطر به تازگی میزبان سفر پنج روزهٔ ریچارد بنیت، گزارشگر ویژهٔ ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان بوده است. ریچارد بنیت در اعلامیهای که ناوقت روز جمعه، ۵ دسمبر منتشر کرد، گفته است نقش مهم قطر به عنوان تسهیلکنندهٔ روندهایی که میتواند صلح فراگیر در افغانستان را مطابق با اصول بینالمللی حقوق بشر تقویت کند، نباید دست کم گرفته شود.
به گفتهٔ او، تعهد قطر در حمایت از برابری جنسیتی در افغانستان و تلاش این کشور برای مطرحکردن نگرانیهایش با طالبان و تشویق آنان به تعدیل پالیسیها و رعایت حقوق بشر بینالمللی، قابل ستایش است. او در پایان تأکید کرده است که وضعیت حقوق بشر در افغانستان بیتردید نیازمند ادامهٔ تعامل جدی قطر و سایر اعضای جامعهٔ جهانی است و مردم افغانستان نباید تنها گذاشته شوند.
قطر در دو دههٔ گذشته میزبان گفتوگوهای متعدد میان طرفهای درگیر افغانستان بوده و بهطور مستمر تلاش کرده است تا با استفاده از دیپلوماسی فعال، زمینهٔ تعامل سازندهٔ جامعهٔ جهانی با افغانستان را فراهم کند.
با این حال، برخی از این مذاکرات، از جمله توافق دوحه در سال ۲۰۲۰، بهنحوی زمینهٔ دستیابی طالبان به قدرت را فراهم ساخت و شمار زیادی از مردم افغانستان و فعالان حقوق زنان پیامدهای آن را منفی ارزیابی میکنند.