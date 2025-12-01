آنان ابراز امیدواری می‌کنند که این سفر و دیدارهای آقای بنیت با مقامات قطر و اعضای جامعه بین‌المللی، بتواند مشکلات و محدودیت‌ های حقوقی زنان افغان را برجسته کند و مسیر را برای اقدامات عملی و مؤثر در حمایت از حقوق آنان هموار سازد.

ناهید مسعودی یکی از این فعالان به رادیو آزادی گفت نیاز است تا آقای بنیت در این سفر مشکلات حقوق بشری مردم افغانستان را به هدف دریافت راهکار های عملی مطرح کند.

امیدوار هستم که این سفر شان جنبه عملی داشته باشد

«امیدوار هستم که این سفر شان جنبه عملی داشته باشد و وضعیت افغانستان و وضعیت حقوق بشری در این کشور که از طرف گروه طالبان جریان دارد ،تغییر کند و فشار های بر طالبان افزایش یابد و آنان را پاسخگو قرار دهند و هرگز با این مفکوره و روندی که روان هستند به رسمیت شناخته نشوند.»

فاطمه اعتمادی یکی دیگر از فعالان حقوق زن می‌گوید که هرچند در چهار سال گذشته از سفرها و دیدارهای بین المللی نتیجه ملموسی در بهتر شدن وضعیت حقوق زنان افغان بدست نیامده؛ اما تاکید می‌کند که واقعیت‌ها در افغانستان به ویژه وضعیت حقوق زنان بازگو و بررسی شود.

به طور واقعی در حضور جامعه جهانی و سازمان ها و کشورهای دیگر واقعیت های افغانستان بازگو و بررسی شود

«به طور واقعی در حضور جامعه جهانی و سازمان ها و کشورهای دیگر واقعیت های افغانستان بازگو و بررسی شود تا باشد که ما به یک نتیجه مطلوب و خوب دست یابیم وضعیت کنونی افغانستان به ویژه وضعیت زنان افغانستان تغییر بنیادی اگر نکند تغییری آنی و اندکی به سرنوشت زنان افغانستان بیاید.»

ریچارد بنیت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان از اول تا ۴ دسمبر به دوحه، قطر سفر می‌کند .

بر اساس اعلامیه کارشناسان سازمان ملل متحد، او در آنجا با مقامات دولت قطر، شماری از افغان‌ها و اعضای جامعه بین‌المللی دیدار خواهد کرد تا درباره راه‌های که کشورهای منطقه و فراتر از آن می‌توانند از حقوق مردم افغانستان حمایت کنند، گفت‌وگو کند.

در ادامه آمده که این سفر بنیت به منطقه، تلاش‌های مداوم او برای ایجاد یک پاسخ هماهنگ به وضعیت افغانستان را نشان می‌دهد و همچنین درباره این که چگونه رویکردی «با تمام ابزارها» برای بهبود حقوق بشر برای همه افغان‌ها ضروری است، بحث خواهد شد.

حکومت طالبان سفر ریچارد بنیت به افغانستان را ممنوع کرده است، اما شورای حقوق بشر سازمان ملل در ماه اکتوبر سال جاری مأموریت او را برای نظارت بر وضعیت حقوق بشر در این کشور تمدید کرد.

حکومت طالبان همواره تاکید کرده که حقوق بشر به شمول حقوق زنان در چهارچوب شریعت اسلام در افغانستان تامین است.

طالبان پیش از این در مورد برگزاری نشست ها در مورد افغانستان در خارج از این کشور را که نمایندگان طالبان در آن اشتراک نداشته باشند در تغییر وضعیت افغانستان بی اثر خوانده اند.

حکومت طالبان از زمان حاکمیت دوباره در افغانستان آموزش بالاتر از صنف ششم مکتب دختران و تحصیل آنان را در پوهنتون ممنوع قرار داده و آنان را از کار در بسیاری اداره های دولتی و غیر دولتی منع کرده است.

همچنان منع آنان از رفتن به محلات تفریحی،حمام ها و ورزشگاه های زنانه و رفتن به سفرهای طولانی بدون محرم از جمله محدودیت های دیگری اند که حکومت طالبان بر زنان وضع کرده است.

فعالان حقوق زن افغان امیدوارند که این دیدارها و تعاملات بین‌المللی در دوحه بتواند به احیای حقوق اساسی زنان و دختران در افغانستان، از جمله حق آموزش، حق کار و مشارکت اجتماعی، کمک کند و جامعه جهانی را به مسئولیت‌پذیری بیشتر در قبال وضعیت در افغانستان وادار سازد.

قطر در سال‌های اخیر به یکی از مراکز مهم میزبانی نشست‌ها و گفت‌وگوهای مرتبط با افغانستان مبدل شده و این کشور نقش قابل توجهی در تسهیل گفتگوها و میانجیگری در موضوعات مربوط به افغانستان داشته است.

پس از سقوط نظام جمهوری پیشین همچنان دوحه میزبان نشست‌های مختلف زیر نام «روند دوحه» بوده که در آن نمایندگان سازمان ملل متحد، کشورهای منطقه، طالبان و شماری از چهره‌های افغان درباره کمک‌های بشری و وضعیت سیاسی، امنیتی و حقوق بشری افغانستان بحث و گفتگو کرده‌اند.