عاصم منیر: طالبان باید میان حفظ روابط با پاکستان و حمایت از طالبان پاکستانی یکی را انتخاب کنند

عاصم منیر فرمانده کل نیروهای مسلح پاکستان گفته است که حکومت طالبان میان حفظ روابط با پاکستان و پیشتیبانی از طالبان پاکستانی یکی را انتخاب کند.

برخی رسانه های پاکستانی از جمله "دان" گزارش داده که او این سخنان را روز دوشنبه ۸ دسمبر در اولین سخنرانی اش به حیث فرمانده کل نیروهای مسلح پاکستان در مراسمی در قرارگاه عمومی اردوی آن کشور در حضور افسران هر سه نیروی مسلح بیان کرده گفته که به «رژیم طالبان» پیام داده شده که جز انتخاب یکی از این دو"فتنهٔ الخوارج" یا پاکستان هیچ گزینه دیگری وجود ندارد.

فتنهٔ الخوارج اصطلاحی است که مقامات پاکستان برای تحریک طالبان پاکستانی «تی تی پی» به‌کار می برند.

در ادامه گزارش آمده که او همزمان به هند هشدار داد که گرفتار خودفریبی یا خیال‌پردازی نشود، زیرا پاسخ بعدی پاکستان از این هم سریع‌تر و شدیدتر خواهد بود.

در ادامه گزارش رسانه" دان" آمده که عاصم منیر افزوده که با توجه به افزایش تهدیدها، هر سه نیروی مسلح آن کشور باید با یک نظام متحد کار کنند و با در نظر گرفتن تهدیدهای رو به افزایش و در حال تغییر، عملیات چندبُعدی را تحت یک ساختار واحد مشترک میان نیروها بیش از پیش تقویت کنند.

حکومت طالبان تا کنون به این اظهارات واکنش نشان نداده؛ اما پیش از مسئله تحریک طالبان پاکستانی را موضوع داخلی آن کشور خوانده و همواره تاکید کرده که اجازه نمی دهد از خاک افغانستان برضد سایر کشورها استفاده شود.

دفتر روابط عامه اردوی پاکستان (ISPR) روز دوشنبه ۸ دسمبر اعلام کرده است که سید عاصم منیر لوی درستیز پاکستان در مرکز فرماندهی کل نیروهای مسلح (GHQ) در راولپندی به‌صورت رسمی به‌عنوان اولین فرمانده کل نیروهای مسلح پاکستان (Chief of Defence Forces – CDF) نیز منصوب شده است.

شماری از آگاهان امور امنیتی و سیاسی می گویند دادن صلاحیت‌های گسترده به عاصم منیر نشان می‌دهد پاکستان قصد دارد در برابر تروریزم جدی‌تر عمل کند و طالبان را زیر فشار بگیرد.

اسحاق اتمر آگاه یکی از این آگاهان به رادیو آزادی گفت :

«صلاحیت های نظامی را به عاصم منیر داده اند به این معنی است که در مورد مساله تروریزم جدی هستند احتمال می رود اقدامات بعدی پاکستان در برابر تروریزم جدی تر باشد و در این بخش کوشش می کنند که حکومت طالبان را زیر فشار بیاورند ؛اما این که "تی تی پی" واقعا برای پاکستان یک تهدید است یا این که یک بهانه است که در کشور های همسایه مداخله کنند ؛گذشت زمان به آن پاسخ خواهد داد.»

عاصم منیر فرمانده کل نیروهای مسلح پاکستان در حالی همزمان به هند هشدار داده که راندیر جایسوال سخنگوی وزارت امور خارجه هند در نشست خبری این وزارت گفته است که هند «به‌طور قاطع» هر حمله بر غیرنظامیان افغان را محکوم و از "حاکمیت، تمامیت ارضی و استقلال افغانستان حمایت می کند."

برخی رسانه های هندی از جمله هندو ایشیا سرویس (IANS) دوشنبه ۸ دسمبر با نشر این خبر به نقل از او افزوده که گفته گزارش های را دیده اند که غیر نظامیان افغان در درگیری مرزی کشته شده اند.

در تازه‌ترین مورد در نتیجه درگیری ها بتاریخ ۵ دسمبر میان نیروهای طالبان و مرزبانان پاکستان در گذرگاه سپین‌بولدک–چمن در امتداد خط دیورند، چهار غیرنظامی در ولسوالی سپین‌بولدک کشته و چهار تن دیگر زخمی شده‌اند.

پیش‌تر به تاریخ ۲۵ نوامبر حکومت طالبان پاکستان را به انجام حملات هوایی در پکتیکا، کنر و خوست متهم کرده گفت که در آن حمله حداقل ده عضو یک خانواده کشته و شماری دیگر زخمی شدند.

هرچند پاکستان نقش داشتن در این حمله را رد کرد، اما سخنگوی طالبان هشدار داده بود که در زمان مناسب به پاکستان «پاسخ لازم» خواهند داد.

تنش‌ها میان نیروهای طالبان ونظامیان پاکستان پس از درگیری‌ های ۱۱ اکتوبر سال جاری در امتداد خط دیورند شدت گرفت.

چند دور گفت‌وگو میان هیئت‌های طالبان و پاکستان در دوحه و استانبول برای حل این مشکلات، برگزار شد، اما نتیجهٔ مشخصی نداشت.

اسلام‌آباد ادعا می‌کند که ریشهٔ بی‌ثباتی پاکستان در افغانستان است، اما طالبان بارها این ادعا را رد کرده و ناامنی‌های پاکستان را «مسئلهٔ داخلی آن کشور» خوانده‌اند.