شنبه ۱۵ قوس ۱۴۰۴ کابل ۰۲:۵۲

افغانستان

در درگیری میان طالبان و نیروهای پاکستانی در اسپین بولدک غیرنظامیان کشته و زخمی شدند

جنگجویان طالبان افغان پس از تبادل آتش بین نیروهای پاکستانی و افغان در نزدیکی مرز افغانستان و پاکستان در اسپین بولدک قندهار گشت‌زنی می‌کنند.
جنگجویان طالبان افغان پس از تبادل آتش بین نیروهای پاکستانی و افغان در نزدیکی مرز افغانستان و پاکستان در اسپین بولدک قندهار گشت‌زنی می‌کنند.

یک مقام امنیتی طالبان در ولسوالی سپین‌بولدک ولایت کندهار می‌گوید در درگیری‌های میان طالبان افغان و نیروهای پاکستانی چهار غیرنظامی کشته شده‌اند.

عبدالکریم جهاد ولسوال سپین‌بولدک به خبرگزاری فرانس‌پرس گفته است که در درگیری‌های شب گذشته چهار غیرنظامی دیگر نیز زخمی شده‌اند.

مقام‌های هر دو کشور تأیید کرده‌اند که در درگیری شب‌گذشته از سلاح‌های سنگین هم استفاده کردند.

ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در صفحۀ اکس خود نوشته است که جنگ از سوی نیروهای پاکستانی آغاز شده؛ اما مشرف زیدی سخنگوی صدراعظم پاکستان، این ادعا را در بیانیه‌ای در اکس رد کرده و گفته است حمله ابتدا از جانب افغانستان آغاز شده است.

پاکستان همواره رژیم طالبان افغانستان را به حمایت از تحریک طالبان پاکستان (TTP) و دیگر گروه‌های مخالف حکومت پاکستان متهم می‌کند، اما حکومت طالبان این اتهامات را رد کرده و می‌گوید پاکستان باید مشکلات داخلی خود را در خاک خودش حل کند.

پاکستان گفت‌وگو میان کابل و اسلام‌آباد به میانجیگری عربستان را رد کرد

آرشیف
آرشیف

وزارت خارجهٔ پاکستان روز جمعه ۱۴ قوس گزارش‌هایی را که گویا اسلام‌آباد و کابل در عربستان سعودی گفت‌وگو کرده‌اند رد کرد و گفت که از "هیچ‌گونه نشست" در این مورد اطلاع ندارد.

طاهر حسین اندرابی سخنگوی وزارت خارجهٔ پاکستان همچنان دربارهٔ وضعیت مرز، برنامه‌های کمک‌های بشردوستانه، و تلاش‌ها برای نجات ۳۸ پاکستانی بازداشت شده در میانمار نیز صحبت کرد.

او در پاسخ به ادعاهای گستردهٔ رسانه‌ای گفت که اسلام‌آباد "گزارش‌های رسانه‌ای را دربارهٔ گفت‌وگو میان پاکستان و افغانستان به میزبانی عربستان" دیده، اما تا اکنون هیچ اطلاعات رسمی وجود ندارد ه چنین نشستی انجام شده باشد.

او دربارهٔ وضعیت جاری در امتداد خط دیورند میان پاکستان و افغانستان و باز شدن گذرگاه ها میان دوکشور گفت گذرگاه‌ها با افغانستان "به قیمت خون مردم پاکستان" باز نمی‌شود.

این در حالیست که یک روز پیش از آن، ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان گفته بود راه‌های تجارتی با پاکستان زمانی دوباره باز خواهد شد که از حکومت پاکستان اطمینان قوی به‌دست آید؛ تا در آینده این راه‌ها برای فشار سیاسی، استفادهٔ غیرقانونی یا تحت فشار قرار دادن مردم، بسته نشوند و حقوق تاجران و مردم هر دو کشور محفوظ بمانند.

طالبان: پاکستان بار دیگر ولسوالی سپین‌بولدک را هدف قرار داده‌اند

آرشیف، نیروهای طالبان در یکی از نقاط مرزی
آرشیف، نیروهای طالبان در یکی از نقاط مرزی

گزارش‌ها می رسانند که شب گذشته در سپین‌بولدک ولایت کندهار، میان طالبان افغانستان و نیروهای پاکستانی درگیری رخ داده است.

منابع حکومت طالبان و نیز منابع پاکستانی شب گذشته به رسانه‌ها گفته اند که درگیری با سلاح سنگین میان دو طرف آغاز شده است.

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان، شب گذشته در شبکه اکس اعلام کرد که "جانب پاکستان بار دیگر حملات را از منطقه اسپین‌بولدک آغاز کرده و نیروهای امارت اسلامی ناچار به واکنش شده‌اند". او در مورد تلفات یا میزان خسارات این در گیری جزئیاتی ارائه نکرد.

سپین‌بولدک یکی از ‌ نقاط پرتنش مرزی میان افغانستان و پاکستان به‌شمار می‌رود که طی ماه‌های اخیر مکرراً شاهد درگیری‌های مرزی میان نیروهای دو طرف بوده است.

تا اکنون روشن نیست که جنگ از کدام طرف و به چه دلیلی آغاز شده، اما رسانهٔ پاکستانی (Pakistan Observer) به نقل از وزارت خارجه پاکستان گفته است که معنی آتش‌بس میان دو کشور این بود که افغانستان جلو حملات جنگ ‌جویان تحریک طالبان پاکستانی یا تی تی پی را بگیرد، اما تا کنون این کار صورت نگرفته است.

پاکستان بارها طالبان افغانستان را به حمایت از TTP و گروه‌های مخالف پاکستان متهم می‌کند، اما طالبان افغانستان این اتهامات را رد کرده و می‌گویند پاکستان باید مشکلات داخلی‌اش را در خاک خود حل کند.

مقامات قطر و سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشری افغانستان بحث کردند

آرشیف، ریچارد بینت گزارشگر ویژهٔ حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان
آرشیف، ریچارد بینت گزارشگر ویژهٔ حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان

عبدالله الحنزاب نمایندهٔ ویژهٔ وزارت خارجهٔ قطر برای افغانستان، روز پنجشنبه ۱۳ قوس با ریچارد بینت گزارشگر ویژهٔ حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان در مورد وضعیت بشری افغانستان صحبت کرد.

وزارت خارجهٔ قطر در خبرنامۀ که امروز جمعه ۱۴ قوس منتشر کرده، گفته است که در این دیدار دربارهٔ همکاری‌های مشترک میان حکومت قطر و سازمان ملل نیز گفتگو شده است

در این دیدار به‌طور ویژه بر هماهنگی و تلاش‌های دو طرف در ارتباط با وضعیت بشری افغانستان تأکید شده است.

بینت از اول تا چهارم دسمبر برای گفت‌وگو با مقام‌های قطر و نمایندگان جامعه جهانی دربارهٔ این‌که چگونه می‌توان برای حمایت از حقوق بشر افغان‌ها به‌صورت مشترک کار کرد به دوحه سفر کرد.

طالبان سفر بنیت به افغانستان را منع کرده‌اند. سازمان ملل ماه اکتوبر گذشته ماموریت او را تمدید کرد.

پاکستان: تا طالبان تضمین ‌های روشن بدهند، تمامی گذرگاه‌ های مرزی با افغانستان بسته خواهند ماند

آرشیف
آرشیف

وزارت خارجهٔ پاکستان روز جمعه ۱۴ قوس اعلام کرد که تمامی گذرگاه‌های مرزی این کشور با افغانستان تا زمانی بسته خواهند ماند که پاکستان از طالبان افغانستان در مورد نفوذ "تروریستان" از خاک افغانستان به پاکستان، تضمین ‌های روشن و قطعی دریافت نکند.

طاهر حسین اندرابی سخنگوی وزارت خارجهٔ پاکستان، در نشست خبری در اسلام‌آباد گفت که پاکستان با مردم عادی افغانستان هیچ مشکلی ندارد و آنان را "برادران و خواهران ما" خواند، اما افزود که بستن مرزها ناشی از نگرانی‌های امنیتی است.

پاکستان پیش از این اعلام کرده بود که گذرگاه های مرزی تورخم و چمن را به‌گونهٔ موقت برای انتقال کمک‌های بشردوستانه به افغانستان باز می کند.

پاکستان پس از درگیری میان طالبان افغانستان و نیروهای امنیتی اش، به تاریخ ۱۲ اکتوبر تمام گذرگاه‌های مرزی خود با افغانستان را بست.

پاکستان گفته است حملات از خاک افغانستان بر پاکستان صورت می گیرد، ادعای که طالبان افغانستان آنرا رد کرده و گفته‌اند که اجازه نمی‌دهند خاک افغانستان علیه هیچ کشوری استفاده شود.

مسئولان اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان گفته اند که به دلیل بسته شدن راه‌ها با پاکستان، تاجران هر دو کشور زیان‌های سنگینی را متحمل شده‌اند.

هند یک محمولهٔ تازه از واکسین‌های ضروری را به کابل فرستاده است

آرشیف، نقشۀ هندوستان
آرشیف، نقشۀ هندوستان

رندهیر جیسوال سخنگوی وزارت خارجهٔ هند روز پنجشنبه ۱۳ قوس گفت که دهلی نو در چوکات برنامهٔ کمک‌های بشردوستانهٔ خود، نزدیک به ۶۴ هزار دوز واکسین انفلونزا و مننژیت "التهاب پوش مغز و نخاع" را به اداره‌های صحی افغانستان تسلیم کرده است.

او افزود که این کمک‌ها در حالی می‌رسند که بخش صحی افغانستان هنوز هم با فشار شدید روبه‌رو هستند.

هند پیش از این برای تقویت سکتور صحی افغانستان ماه گذشته تجهیزات طبی، دواهای ضروری و واکسین‌ها را به این کشور ارسال کرد.

حکومت طالبان از مردم خواسته که برای بارش باران دعا کنند

آرشیف، کودکی در منطقه خشک ولسوالی بالا مرغاب ولایت بادغیس
آرشیف، کودکی در منطقه خشک ولسوالی بالا مرغاب ولایت بادغیس

وزارت ارشاد، حج و اوقاف حکومت طالبان روز چهارشنبه ۱۲ قوس در صفحه اکس تویتر سابق از تمام ملا امامان مساجد خواسته است که در خطبه نماز جمعه در مورد نماز استسقاء به مردم معلومات دهند.

در ادامه گفته شده که امامان مساجد باید مردم را در زمان خشکسالی به توبه، روزه گرفتن، استغفار و صدقه دادن ترغیب کنند.

در اعلامیه همچنان گفته شده که تمام امامان مساجد باید پس از نماز جمعه، زمان و مکان نماز استسقاء را به مردم اطلاع دهند و در مناطق شان آنرا پس از نماز جمعه و پیش از نماز عصر برگزار کنند.

این درحالیست که صندوق کودکان سازمان ملل متحد "یونیسف" ماه گذشته گفته بود که خشکسالی دوامدار در افغانستان می‌تواند خانواده‌ها و شمار زیادی از کودکان را از دسترسی به آب آشامیدنی سالم محروم سازد.

دفتر هماهنگی امور بشر دوستانۀ سازمان ملل متحد "اوچا" نیز پیش از این با نشر گزارشی گفته است که خشکسالی‌های مکرر در پنج سال گذشته معیشت مردم افغانستان را تهدید کرده و سال ۲۰۲۵ یکی از شدیدترین سال‌های خشکسالی در ۵۰ سال اخیر در افغانستان بوده است.

وزارت امنیت داخلی ایالات متحده: شماری از «جنایتکاران» افغان بازداشت شدند

وزارت امنیت داخلی ایالات متحده
وزارت امنیت داخلی ایالات متحده

وزارت امنیت داخلی ایالات متحده گفته که شماری از «جنایتکاران» افغان را بازداشت کرده است.

این وزارت ناوقت دیشب در بیانیه‌ای گفته که این افراد در زمان ادارۀ جوبایدن، رئیس جمهور پیشین ایالات متحده بدون آن‌که بررسی شوند، به ایالات متحده منتقل شده‌اند.

بر اساس اعلامیه، این افراد مشمول منصور ولی‌زاده، محمد تابش رسولی، قسمت الدین، جاوید غمگین، اسیرالله خالد خان و محمد تنی می‌شوند.

به گفتۀ وزارت امنیت داخلی ایالات متحده، سابقهٔ جرمی این افراد شامل محکومیت به دلیل انجام اعمال شهوانی با یک فرد زیر ۱۶ سال، تجاوز جنسی، نگهداری‌ مت‌آمفتامین، دزدی و حمله بر یک مامور دولتی، آدم‌ربایی و تلاش برای سوء استفاده جنسی می‌شود.

بر اساس بیانیه، این افغان‌ها در سال ۲۰۲۱ به ایالات متحده رفته‌اند و در ماه‌های می، جون، جولای، آگست و آکتوبر امسال بازداشت شده‌اند.

پیش از این مقامات امریکا از بازداشت سه افغان دیگر رحمان الله لکنوال، محمد داوود الکوزی و جهان شاه صافی نیز خبر داد‌ه‌اند.

والی طالبان در هرات نامهٔ اعتراضی را به جنرال قنسول ایران سپرد

نقشۀ ولایت هرات
نقشۀ ولایت هرات

ملا اسلام جار والی حکومت طالبان در هرات نامهٔ اعتراضی را به علی‌رضا مرحمتی، جنرال قنسول ایران در این ولایت سپرد.

مفتی محمد یوسف سعیدی، سخنگوی والی هرات، روز پنجشنبه گفت که ملا اسلام در دیدار با مرحمتی نامه‌ای را در پیوند به کشته‌شدن ده شهروند افغان توسط مرزبانان ایرانی به او سپرده و از وی خواسته است که عاملان این رویداد محاکمه شوند.

شماری از اعضای خانواده‌های قربانیان روز چهارشنبه، در برابر ساختمان ولایت هرات دست به اعتراض زده و از طالبان خواستند که این رویداد را به‌گونهٔ جدی پیگیری کنند.

در روزهای اخیر، گزارش‌هایی منتشر شد مبنی بر این‌که ده افغان هنگام عبور به ایران، از سوی نیروهای سرحدی ایران کشته شده‌اند.

ایران تاکنون در مورد این رویداد به‌گونهٔ رسمی چیزی نگفته است.

مارکو روبیو: بررسی کامل پیشینهٔ افغان‌های انتقال‌یافته به امریکا ممکن نیست

مارکو روبیو، وزیر خارجهٔ ایالات متحده
مارکو روبیو، وزیر خارجهٔ ایالات متحده

مارکو روبیو، وزیر خارجهٔ ایالات متحده گفته است که بررسی کامل پیشینهٔ افغان‌های انتقال‌یافته به امریکا ممکن نیست.

آقای روبیو روز گذشته در مصاحبه با شبکهٔ فاکس‌نیوز گفت که این یک تهدید واقعی امنیتی است، زیرا شمار زیادی از مردم از مناطق جنگ‌زده و افراطی وارد امریکا شده‌اند.

او افزود که هرچند زندگی بسیاری از افغان‌ها به‌دلیل همکاری با امریکایی‌ها در خطر بوده، اما باز هم لازم است پروندهٔ هر فرد با دقت بررسی شود.

آقای روبیو گفت در مناطقی که اسناد کم است و حضور طالبان مانع تحقیقات می‌شود، این بررسی دشوارتر می‌گردد.

در ۲۶ نومبر، در واشنگتن دی‌سی بر دو سرباز گارد ملی امریکا تیراندازی شد و اتهام این حمله بر یک افغان به نام رحمان‌الله لکنوال وارد شد.

پس از این رویداد، قصر سفید تصمیم گرفت که اسناد همهٔ افغان‌هایی را که در دورهٔ حکومت جو بایدن به امریکا منتقل شده بودند، ارزیابی کند.

کارولین لیویت، سخنگوی قصر سفید، در یک نشست خبری گفت که در زمان حکومت بایدن دست‌کم صد هزار افغان بدون بررسی کافی یا با بررسی اندک وارد امریکا شده‌اند و اکنون امنیت امریکا را تهدید می‌کنند.

