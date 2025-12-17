کدام کشور ها به تازگی به فهرست «منع کامل سفر به امریکا» افزوده شدند؟

رئیس‌جمهوری امریکا با امضای یک فرمان اجرایی جدید، شهروندان هفت کشور دیگر را هم از سفر به ایالات متحده منع کرد.

بر اساس فرمانی که دونالد ترامپ روز سه‌شنبه ۲۵ قوس امضا کرد، شهروندان سوریه، سودان جنوبی، نیجر، مالی، سیرالئون، لائوس و بورکینافاسو،‌ به همراه کسانی که مدارک سفرشان از سوی تشکیلات خودگردان فلسطینی صادر شده، به طور کامل از ورود به خاک ایالات متحده منع می‌شوند.

این فرمان که قصر سفید هدف از صدور آن را، «حفاظت از امنیت ایالات متحده» ذکر کرده، از روز پنجشنبه اول جنوری ۲۰۲۶ اجرایی خواهد شد.

بر اساس فرمان جدید، پانزده کشور عمدتاً آفریقایی هم به فهرست کشورهایی با محدودیت ورود به امریکا افزوده شده‌اند. شهروندان این کشورها، می‌توانند برای دریافت ویزای سفر عادی و توریستی به ایالات متحده اقدام کنند؛ اما مجاز به اقدام برای دریافت ویزای مهاجرتی نیستند.

دونالد ترمپ بیش از شش ماه پیش هم با صدور یک فرمان اجرایی دیگر، شهروندان ۱۲ کشور از جمله ایران و افغانستان را به‌طور کامل از ورود به امریکا منع کرده بود؛ فرمانی که از نیمه‌شب ۱۹ جوزا امسال به اجرا گذاشته شد.

بر اساس فرمان اولیه، شهروندان هفت کشور از جمله کوبا و ترکمنستان هم با محدودیت‌های بسیار زیادی برای ورود به امریکا مواجه شدند.

در فرمان جدید اما، برخی از محدودیت‌ها برای شهروندان ترکمنستان برداشته شده و ترکمنستانی‌ها می‌توانند برای دریافت ویزه توریستی امریکا اقدام کنند؛ هرچند همچنان مجاز به اقدام برای روادید مهاجرتی نیستند.

در اطلاعیه مرتبط با فرمان اجرایی شش ماه پیش ذکر شده بود که برخی از شهروندان کشورهای ممنوعه، مشمول استثناهایی خواهند شد؛ از جمله:

افراد دارای گرین کارت یا اقامت دائم امریکا

افراد دارای تابعیت دوگانه که با گذرنامهٔ کشور دیگری که در این فهرست قرار ندارد سفر می‌کنند

هر تبعهٔ خارجی که با ویزه معتبر غیرمهاجرتی سفر می‌کند

ورزشکاران یا اعضای تیم‌های ورزشی برای حضور در بازی‌های جام جهانی، المپیک و سایر رویدادهای ورزشی مهم در خاک امریکا

دارندگان ویزه مهاجرتی از طریق خانوادهٔ نزدیک، مشروط به این‌که نسبت خانوادگی خود را ثابت کنند

شهروندان افغان دارای ویزه مهاجرتی ویژه

ویزه مهاجرتی ویژه برای کارمندان دولت ایالات متحده

اقلیت‌های دینی یا قومی که در ایران با آزار و اذیت روبرو هستند

در فرمان اجرایی مشابهی که در دورهٔ اول ریاست‌جمهوری دونالد ترمپ به اجرا گذاشته شد، بسیاری از موارد استثنایی بالا هم در نظر گرفته نشده بود و از جمله افراد دارای تابعیت دوگانه هم برای ورود به ایالات متحده با مشکلاتی روبرو شده یا ناچار به مصاحبه و دریافت ویزه ویژه می‌شدند.