افغانستان هم در میان این کشورها قرار دارد.

بر اساس یادداشت رسمی ادارهٔ خدمات تابعیت و مهاجرت ایالات متحده که روز سه‌شنبه (۲ دسمبر) منتشر شده، این ممنوعیت شامل تمام پرونده‌های می‌شود که از سوی شهروندان آن کشورهای ثبت شده‌اند که حکومت امریکا در ماه جون سال جاری بر سفر اتباع‌ شان را به این کشور محدودیت اعلام کرده بود.

در فهرست کشورهای که با سخت‌ترین محدودیت ‌های مهاجرتی، بدون هیچ‌گونه استثنا، روبه‌رو شده‌اند، افغانستان، برما، چاد، جمهوری دموکراتیک کانگو، گینهٔ استوایی، اریتریا، هایتی، ایران، لیبیا، سومالیا، سودان و یمن شامل اند.

در کنار این‌ها، در فهرست ۱۹ کشور یادشده، بروندی، کیوبا، لاوس، سیرالیون، توگو، ترکمنستان و ونزویلا نیز شامل هستند؛ کشورهای که با محدودیت ‌های جزئی‌تر مهاجرتی روبه‌رو شده‌اند.

سیاست تازهٔ ادارهٔ ترمپ در بخش مهاجرت، بر آن دسته از درخواست ‌های نیز محدودیت وضع می‌کند که هم‌اکنون در مرحلهٔ بررسی و پروسس قرار دارند. همچنان، این پالیسی دستور می‌دهد که پرونده‌ های مهاجرتی شهروندان کشور های یادشده بار دیگر بررسی شوند؛ حتی آن پرونده‌های که مراحل پروسس را قبلاً سپری کرده‌اند.

تغییرات جدید در قوانین مهاجرتی، افغان ‌های مقیم ایالات متحده را نیز به‌شدت متأثر ساخته است.

پناهندگی من تأیید شد و حالا برای گرین کارت درخواست داده‌ام، اما آنها کاملا این روند را متوقف کرده‌اند

یک افغان ساکن کالیفورنیا که می گوید حدود پنج سال در افغانستان با نیروهای امریکایی کار کرده و به‌دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش فاش شود به شرط تغییر صدا به رادیو آزادی گفت که به تازگی برای گرین‌کارت (اقامت دایمی) درخواست داده بود، اما این تغییرات جدید ممکن است تمام امور زندگی آنان را به‌گونهٔ جدی تحت تأثیر قرار دهد: "پناهندگی من تأیید شد و حالا برای گرین کارت درخواست داده‌ام، اما آنها کاملا این روند را متوقف کرده‌اند. این در حق ما ظلم است. نه قانونی است و نه اصولی. آنها تمام کمک ‌ها به پناهندگان را متوقف کرده‌اند و همه با نوعی مجازات روبرو هستند. آنها همه ما را به عنوان قاتل می‌بینند."

حکومت امریکا دلیل این اقدامات را حفاظت از امنیت ملی و عمومی عنوان می‌کند.

این محدودیت‌ها پس از آن وضع می‌شود که رحمان‌الله لکنوال، یک شهروند افغان، در نزدیکی قصر سفید در واشنگتن‌دی‌سی بر دو سرباز گارد ملی امریکا حمله کرد.

او در بیست‌وششم ماه نوامبر، سارا بَکس‌تروم و اندرو وولف، دو عضو گارد ملی را با شلیک گلوله هدف قرار داد.

سارا پس از آسیب‌های شدید در شفاخانه جان باخت و اندرو وولف هنوز بستری است.

متهم، رحمن‌الله لکنوال، که هنگام حمله در تیراندازی پولیس زخمی شده و اکنون در شفاخانه بستری است روز سه‌شنبه ۲ دسمبر ، از طریق تماس ویدیویی، در محکمه از اعتراف به جرمش خودداری کرد.

بنا بر گزارش‌ها، پام باندی، سارنوال عمومی دولت امریکا برای او درخواست حکم اعدام کرده است.

مقام‌های امریکایی گفته‌اند که لکنوال عضو نیرویی بود که در افغانستان در حمایت از سازمان استخبارات مرکزی امریکا (CIA) علیه طالبان می‌جنگید.

این رویداد واکنش ‌های گسترده‌ای را در امریکا برانگیخته است.

دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور امریکا، به تاریخ ۲۸ نوامبر، اعلام کرد که ایالات متحده برای همیشه مهاجرت از تمام کشورهای جهان سوم را متوقف خواهد کرد.

همچنین، در نخستین روز ماه دسمبر، قصر سفید اعلام کرد که تمامی افغان‌های را که در دورهٔ ادارهٔ جو بایدن، رئیس‌جمهور پیشین، به این کشور منتقل شده‌اند، دوباره مورد بررسی قرار می‌دهد.

کارولین لیویت، سخنگوی قصر سفید، در یک نشست خبری گفته است که در دورهٔ حکومت بایدن، دست‌کم یکصد هزار افغان با «هیچ یا کم‌ترین میزان بررسی و کنترل» وارد امریکا شده‌اند و اکنون امنیت این کشور را به خطر انداخته‌اند.