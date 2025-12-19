ده‌ها عضو دموکرات کانگرس امریکا خواستار لغو سیاست‌های اخیر اداره دونالد ترمپ، رئیس جمهور امریکا در قبال پناهجویان افغان شده‌اند.

تعداد آن‌ها که به ۶۱ تن می‌رسد روز پنج‌شنبه (۱۸ دسمبر) این خواست را در نامه‌ی به مارکو روبیو وزیر امور خارجه امریکا و کریستی نویم وزیر امنیت داخلی این کشور، مطرح کرده‌اند.

در این نامه آمده که باید به افغان‌هایی اجازه مهاجرت به امریکا داده شود که در زمان جنگ در افغانستان «با شجاعت» در کنار ایالات متحده کار کرده‌اند و اکنون به‌صورت قانونی در جست‌وجوی زنده‌گی در این کشور هستند.

این اعضای کانگرس امریکا با آن‌که حمله یک شهروند افغان متهم به تیراندازی به دو سرباز گارد ملی امریکا در ۲۶ نوامبر ۲۰۲۵ در واشنگتن را «هولناک» خوانده و آن را محکوم نموده‌اند و با خانواده‌های قربانیان ابراز همدردی کرده‌اند، اما تأکید دارند که این رویداد یک اقدام فردی بوده و نباید خشونت یک فرد "بهانه‌ی برای بدنام‌سازی همه افغان‌ها" باشد.

در این نامه همچنین آمده، افغان‌هایی که از طریق ویزه‌های ویژه مهاجرتی (اس‌آی‌وی)، بشری پرول، اسکان مجدد پناهنده‌گان یا روند پناهنده‌گی وارد امریکا می‌شوند، از بررسی‌های امنیتی گسترده از سوی نهادهای مختلف حکومتی عبور می‌کنند، روندی‌که به‌گفته آن‌ها ماه‌ها یا حتی سال‌ها طول می‌کشد.

دونالد ترمپ رئیس جمهور امریکا، پس از تیراندازی یک شهروند افغان به نام رحمان‌الله لکنوال به دو سرباز گارد ملی امریکا به تاریخ ۲۶ نوامبر در واشنگتن، تصمیم گرفت تمامی روندهای مهاجرتی و بررسی پرونده‌های افغان‌ها را متوقف کند.

لکنوال دو عضو گارد ملی امریکا به نام‌های سارا بکستروم و اندرو وولف را هدف تیراندازی قرار داد.

سارا بعدها بر اثر جراحات شدید در شفاخانه جان باخت و اندرو وولف همچنان بستری است.

مقام‌های امریکایی گفته اند که لکنوال از اعضای نیروهای حامی سازمان استخبارات مرکزی امریکا (سی‌آی‌ای) در افغانستان بوده که علیه طالبان می‌جنگیدند.

این رویداد واکنش‌های گسترده‌ی را در امریکا برانگیخته است.

رئیس جمهور ترمپ دلیل این تصمیم خود را «حفاظت از امنیت و منافع امریکا» عنوان کرده‌است.

اما اعضای کانگرس در نامه‌ی خود هشدار داده‌اند که این تصمیم، به‌ویژه برای دارنده‌گان پرونده‌های «اس‌آی‌وی» و دیگر متقاضیان افغان، بسیار خطرناک است و جان بسیاری از افغان‌هایی را که با نیروهای امریکایی همکاری کرده‌اند، با تهدید طالبان روبه‌رو می‌کند.

افغان‌هایی که در کشورهای مختلف در انتظار انتقال به امریکا هستند نیز به شدت نگران این وضعیت اند.

آنان از نامه اعضای کانگرس استقبال کرده و می‌گویند این اقدام بار دیگر به آنان امید داده‌است.

یک افغان ساکن کمپی برای انتقال به امریکا در رواندا که نخواست نامش در گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی گفت بیش از چهار سال است که از خانواده‌اش جدا مانده و همسر و چهار فرزند خردسال‌اش در کمپ امریکا در قطر در شرایط بد و نامعلوم زنده‌گی می‌کنند.

او گفت با وجود تکمیل تمامی مراحل پرونده «اس‌آی‌وی»، هنوز انتقال داده نشده‌اند و در صورت بازگردانده شدن به افغانستان، با خطر جدی روبه‌رو خواهند شد:

ما قبلاً در ابوظبی بودیم، اما زمانی‌که قرار شد به افغانستان دیپورت شویم، وزارت امور خارجه امریکا مانع دیپورت ما شد. اکنون سه ماه می‌شود که ما را به رواندا منتقل کرده‌اند و گفته اند از این‌جا دوباره به امریکا انتقال می‌دهند، اما وضعیت این‌جا حتی بدتر است و حالا می‌گویند که دیگر مسئولیتی در قبال ما ندارند.

تانیا نوری، دارنده پرونده مهاجرتی «پی۲» امریکا در پاکستان نیز نگرانی مشابهی داشته و می‌گوید که در چهار سال گذشته، همراه با خانواده شش نفره‌اش در شرایط بسیار دشوار و با مشکلات فراوان در آن کشور، در انتظار انتقال به امریکا بوده‌است:

"چهار سال می‌شود که در پاکستان در وضعیت بسیار بدی به‌سر می‌بریم. پس از حمله واشنگتن و زمانی‌که آقای ترمپ تمامی برنامه‌ها را متوقف کرد، بسیار ناامید شدیم، اما اکنون که اعضای کانگرس خواستار حمایت از ما شده‌اند، این اقدام بار دیگر به ما امید تازه‌ای داده‌است. اگر آقای ترمپ دست‌کم به درخواست آنان احترام بگذارد و پرونده‌های ما را از حالت تعلیق بکشد، چون وضعیت ما بسیار بحرانی است و با خطر دیپورت روبه‌رو هستیم. درخواست ما این است که آقای ترمپ در تصمیم خود تجدید نظر کند، زیرا این جرم یک اقدام فردی بوده و نباید به سایر افغان‌ها نسبت داده شود."

در نامه‌ی اعضای دموکرات کانگرس امریکا همچنان آمده که بستن تمامی راه‌های دسترسی به مصونیت در امریکا برای متحدان افغان، به‌ویژه افرادی‌که به‌طور مستقیم از مأموریت‌ها و نیروهای امریکایی در افغانستان حمایت کرده‌اند، اقدام نادرست است.

اعضای دموکرات کانگرس امریکا در این نامه هشدار داده‌اند که تصمیم یاد شدۀ اداره ترمپ در قبال متحدان افغان، در آینده به اعتماد شرکای امریکا نسبت به این کشور و تعهدات آن آسیب خواهد زد.

قابل یادآوری‌ست که رئیس جمهور امریکا، در ماه جون سال جاری میلادی، روند بررسی پرونده‌های شهروندان ۱۹ کشور جهان، از جمله افغانستان، را به حالت تعلیق درآورد، اقدامی‌که باعث بلاتکلیفی هزاران افغان، به‌ویژه افرادی شده که همچنان در کشورهای سوم و در شرایط بسیار دشوار، شب و روز در انتظار انتقال به امریکا به‌سر می‌برند.