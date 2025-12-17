سازمان «افغان اِوَک» می گوید که دونالد ترمپ، رئیس جمهور ایالات متحدۀ امریکا، معافیت ممنوعیت سفر افغان‌های دارای ویزۀ خاص مهاجرت اس ای وی (SIV) را لغو کرده است.

در اعلامیه‌ای این سازمان که روز سه شنبه(۱۶ دسامبر) در شبکۀ اکس(تویتر سابق) منتشر شد، از قول شان وندیور، رئیس این نهاد گفته شده که حکومت ایالات متحده از حادثه غم‌انگیز حملۀ یک افغان بر عساکر گارد ملی امریکا سوءاستفاده کرده، تا از ورود همکاران سابق امریکا در افغانستان و خانواده‌هایشان به این کشور، مانع شود.

افغان اِوَک همچنین هشدار داده که این اقدام با اصول دیرینۀ مهاجرت امریکا، از جمله حمایت از اتحاد خانواده ها، مغایرت دارد و خواستار بررسی فوری و لغو این دستور شده است.

«افغان اِوَک» یک سازمان حامی پناهجویان افغان است که در امریکا فعالیت می کند.

پس از تیراندازی رحمان الله لکنوال، یک عسکر سابق افغان، که عساکر گارد ملی ایالات متحده را در واشنگتن دی سی هدف قرار داد، ادارۀ ترمپ محدودیت‌ها بر پناهجویان افغان را تشدید بخشیده است.