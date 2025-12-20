یک مقام بریتانیایی: مشارکت زنان برای آیندۀ امن و پربار افغانستان ضروری است

ریچارد لیندسی، نمایندۀ ویژۀ بریتانیا در امور افغانستان روز جمعه، ۱۹دسمبر در صفحۀ ایکس خود نوشت که هفتۀ گذشته مقامهای بریتانیایی در اجلاس سالانهای که زیر عنوان "صدای ما را بشنوید" در اسپانیا برگزار شده بود، اشتراک کردند تا پاسخگویی در مورد وضعیت زنان افغان را تقویت کنند.
آنچه که زنان، دختران و فعالان حقوق زن متعدد بارها خواستار اعادۀ حقوق خود در بخش آموزش، کار و سایر فعالیت های اجتماعی شده اند و از جامعۀ جهانی خواسته اند تا صدای آنان را تقویت کند.
این اظهارات نمایندۀ ویژۀ بریتانیا در امور افغانستان از سوی شماری از زنان افغان مثبت ارزیابی شده است، اما آنان تأکید میکنند که جامعۀ جهانی باید برای تحقق خواستهها و تضمین نقش آنان در آیندۀ افغانستان، بهگونه عملی اقدام کند.
فرزانه مهمند، یکی از محصلان محروم از تحصیل در شهر کابل به رادیو آزادی گفت:
"من با یک عالم از آرزو و امید از این اظهارات نمایندۀ ویژۀ بریتانیا خوشحال هستم و من امیدوارم که جامعۀ جهانی بخاطر مشارکت زنان درآیندۀ امن افغانستان که برای ما بسیار مهم است اقدامات را انجام دهد که نتیجهبخش باشد."
مرسل، یک بانوی برکنار شده از وظیفه در یک ادارۀ دولتی نیز میگوید که آرزو دارد در آیندۀ افغانستان سهم فعال داشته باشد.
"در شرایط فعلی متاسفانه اکثریت خانمها از کار و وظیفه بازمانده اند و ما هم آرزو داریم کار کنیم و در بخشهای مختلف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی افغانستان مشارکت داشته باشیم، چون درس خواندیم و زحمت کشیدیم، اما متاسفانه شرایط فعلی تاثیرات منفی خود را روی زندگی ما زنان گذاشته است."
پیش از این شماری از سازمانهای بینالمللی به شمول ملل متحد نیز خواستار مشارکت زنان در جامعه و ساختار آیندۀ افغانستان شده اند.
هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان (یوناما) اخیراً تاکید کرد که زنان افغان باید از حق مشارکت خود در جامعه استفاده کنند.
یوناما به تاریخ ۲۹ نوامبر، در صفحۀ فیسبوکش نوشت که وقتی زنان در انزوا نگهداشته شوند، هیچ جامعهای نمیتواند به بلندای پیشرفت برسد.
ریچارد بنیت، گزارشگر ویژۀ ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان نیز در اوایل اکتوبر در یک سخنرانی گفت که به شمول زنان، جوانان، فعالان مدنی و همه اقشار مختلف مردم افغانستان چه در داخل کشور و چه در تبعید باید در گفتوگوها و تصمیم گیریهای مربوط به آیندۀ افغانستان نقش مؤثر و فعال داشته باشند.
شماری از فعالان حقوق زنان هم به مشارکت معنادار زنان در عرصههای مختلف تاکید کرده و از جامعۀ جهانی میخواهند که در این بخش عملاً داخل اقدام شده و تنها به پیامها و سخنرانیها بسنده نکند.
مشارکت و سهم معنادار زنان در ساختارهای متعدد سیاسی، اجتماعی و فرهنگی افغانستان از موثرترین راهکارهای بیرون رفت بحران فعلی افغانستان میتواند باشد.
مولوده توانا، یکی از این فعالان روز شنبه، ۲۰ دسمبر درمورد به رادیو آزادی تاکید کرد که بدون حضور زنان یک جامعه به پیشرفت و توسعه دست نمییابد و مشارکت زنان در تمام عرصهها یک نیاز جدی وضروری است.
"مشارکت و سهم معنادار زنان در ساختارهای متعدد سیاسی، اجتماعی و فرهنگی افغانستان از موثرترین راهکارهای بیرون رفت بحران فعلی افغانستان میتواند باشد، جهان یکبار دیگر صدای ناشنیدۀ زنان و دختران افغانستان را بشنود و به سطح جهانی از آنها حمایت بکند که تا فعلاً فقط در جلسات، نشستها و گفتمانها درموردش بحث شده و روی کاغذ مانده است، امیدوارم که ازروی متن بیرون شده و در یک ساختارعملی پیاده شود."
حکومت طالبان پس از به قدرت رسیدن در سال ۲۰۲۱ میلادی در افغانستان محدودیتهای مختلف از جمله ممنوعیت بر آموزش و کار دختران و زنان، جلوگیری از رفتن زنان به پارک های تفریحی، اجباری ساختن حجاب و ممنوعیت دیگر را برآنان وضع کرده است.
اما حکومت طالبان همواره تأکید کرده که حقوق بشر به شمول حقوق زنان در چهارچوب شریعت اسلام در افغانستان تامین است.
هرچند این ممنوعیتها ومحدودیتها بارها از سوی سازمانهای بینالمللی و کشورهای جهان محکوم شده است و آنان خواهان رفع این ممنوعیتها شده اند، اما طالبان بدون توجه به این واکنشها تا هنوز به این محدودیتها و ممنوعیتهایشان ادامه داده اند.