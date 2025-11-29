هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان «یوناما» در پنجمین روز کمپاین شانزده روزه محو خشونت علیه زنان، تأکید کرده است که زنان افغان باید بار دیگر حق حضور خود را در جامعه بدست آورند.

«یوناما» روز شنبه ۲۹ نوامبر در صفحهٔ فیسبوک خود افزوده که وقتی زنان در انزوا نگهداشته شوند، هیچ جامعه‌ای نمی‌تواند به قله‌های پیشرفت دست پیدا کند.

کمپاین ۱۶ روزه محو خشونت علیه زنان هر سال در جهان از ۲۵ نوامبر تا ۱۰ دسمبر برگزار می‌شود که امسال با هشتگ #StandWithAfghanWomen از سوی یوناما نیز همراهی می‌شود.

یوناما به ادامهٔ شعارهای خود همچنین افزوده است که وقتی زنان نتوانند کار کنند، خانواده‌ها بیشتر به فقر فرو می‌روند.

شماری از زنان که پس از حاکمیت دوبارهٔ حکومت طالبان در افغانستان به دلیل محدودیت‌های وضع شده از سوی طالبان وظایف‌شان را از دست داده‌اند، می‌گویند در وضعیت دشوار شب و روزشان را سپری می‌کنند.

یاسمین در کابل که در یک ادارهٔ غیردولتی کار می‌کرد می‌گوید که سرپرستی خانوادهٔ شش نفرهٔ خود را به عهده دارد.

او به رادیو آزادی گفت:

«من نان‌آور فامیل بودم فعلاً بیکار هستم دو یتیم برادرم، خانم برادرم و همشیره‌هایم است که من کار می‌کردم و روزگار را پیش می‌بردیم، همه چیزی که بود را هم مصرف کردیم فعلاً صبر خدا کرده زندگی را به ناکامی پیش می‌بریم، اگرچه به معاش بلند کار کردیم، اما حالا به صد افغانی هم کار پیدا شود کار می‌کنم اما نیست.»

مرسل، بانوی دیگر کارمند پیشین وزارت اقتصاد حکومت طالبان نیز که اکنون خانه‌نشین شده است، شکایت مشابه دارد.

«فعلاً مشکلات اقتصادی ما بسیار زیاد شده است، مشکلاتی که به دلیل محرومیت ما از کار در شرایط فعلی پیش آمده است، در برابرش خود را ناتوان احساس می‌کنم. در چهار سال هر چیزی که داشتیم مصرف کردیم، فعلاً در کل از افغانستان ناامید شدیم.»

برخی از فعالان حقوق زن با ابراز نگرانی از مشکلات زنان افغان در افغانستان تأکید می‌کنند که هرگاه جامعهٔ جهانی در حل این مشکل توجه جدی نکند، یک نسل در آینده نابود خواهد شد.

مولوده توانا، یکی از این فعالان، به رادیو آزادی گفت:

«با توجه به شرایط مردم افغانستان به ویژه زنان که در چهار سال از همهٔ حقوق انسانی و بشری خود محروم شدند، اگر این وضعیت از سوی جامعهٔ جهانی نادیده گرفته شود و جهان به خاموشی خود اتکا بکند، فکر می‌کنم که وضعیت بدتر خواهد شد و نسل آیندهٔ افغانستان به یک بحران و فاجعهٔ انسانی روبرو خواهد شد. جهان باید در این راستا توجه جدی داشته باشد.»

سازمان ملل متحد، کشورهای مختلف و نهادهای حقوق بشری جهانی بارها نسبت به وضعیت کنونی زنان و دختران در افغانستان ابراز نگرانی کرده و از حکومت طالبان خواسته‌اند که محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های وضع شده بر آنان را لغو کند.

حکومت طالبان اما گفته که حقوق زنان افغان در چارچوب شریعت اسلام تأمین است و درخواست‌ها برای لغو محدودیت‌ها بر آموزش و کار زنان را نپذیرفته است.

حکومت طالبان پس از به قدرت رسیدن در سال ۲۰۲۱ میلادی در افغانستان، محدودیت‌های مختلف از جمله ممنوعیت بر آموزش بالاتر از صنف ششم دختران و کار زنان در بیشتر اداره‌های دولتی و غیر دولتی را ممنوع قرار داده است.

همچنین جلوگیری از رفتن زنان به پارک‌های تفریحی، حمام‌های زنانه، ورزشگاه و سفر در مسیرهای طولانی بدون محرم و اجباری ساختن حجاب و شماری ممنوعیت‌های دیگر را بر آنان وضع کرده است.

هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) در ۲۵ نوامبر همزمان با روز جهانی محو خشونت در برابر زنان در گزارشی نوشته که تعداد زنان و دختران افغان که در دو سال گذشته در معرض خشونت شدید قرار گرفته‌اند، ۴۰ درصد افزایش یافته است و در حال حاضر بیش از ۱۴ میلیون زن در این کشور نیاز به محافظت و کمک دارند.

یوناما به نقل از جورجیت گاگنون، معاون نمایندهٔ خاص سرمنشی ملل متحد در افغانستان، نوشته است که گفته: «برای زنان افغان خشونت نه تنها چیزی است که دیده یا شنیده می‌شود، بلکه به گفتهٔ او خاموش کردن صدای‌شان، بسته شدن درها بر روی آیندهٔ آنان و گرفتن حقوق آنها نیز است.»