با پایان سال تعلیمی در افغانستان هزاران تن به جمع دختران محروم از آموزش افزوده خواهد شد

شماری از این دختران میگویند که این زمستان، آخرین زمستانی است که نام "شاگرد مکتب" را با خود دارند.
آنان در صحبت با رادیو آزادی گفتند که این پایان را نه با خوشحالی، بلکه با اندوه و نگرانی عمیق تجربه میکنند؛ زیرا بهدلیل محدودیتهای طالبان، اجازه ندارند پس ازصنف ششم به آموزش ادامه دهند.
من نمیخواستم که امسال فارغ شوم، من میخواهم امسال ناکام بمانم و در سال آینده نیز درس بخوانم.
ستایش، دوازدهساله، یکی از متعلمین صنف ششم در ولایت فاریاب با صدای پر از بغض میگوید:
"من نمیخواستم که امسال فارغ شوم، من میخواهم امسال ناکام بمانم و در سال آینده نیز درس بخوانم، بسیار پریشان و جگرخون استم که نمیتوانم به مکتب خود ادامه بدهم، در این چهار سال که طالبان آمدند، یگانه دلگرمی من مکتب بود و من میخواستم که سال آینده هم مکتب خود را ادامه بدهم، اصلا نمیتوانم، پریشان استم."
زینب، دختر دیگری که او نیز بهتازگی امتحان صنف ششم خود را به پایان رسانده است، میگوید در سالهای گذشته هر بار با رسیدن رخصتیهای زمستانی سهماهه خوشحال میشد، اما امسال این رخصتی برایش معنای دیگری دارد.
وقتی فکر میکنم که سال آینده مکتب رفته نمیتوانم خیلی مایوس می شوم.
او به رادیو آزادی گفت: "میخواهم به درسهایم ادامه بدهم، اما مکاتب برای صنف هفتم بسته است، بسیار دوست دارم که در آینده یک داکتر شوم اما دولت اجازه نمیدهد، وقتی فکر میکنم که سال آینده مکتب رفته نمیتوانم خیلی مایوس می شوم، لطفاً مکاتب را به روی ما باز کنید. "
امروز یکشنبه، ۳۰ قوس، آخرین روز رسمی سال تعلیمی ۱۴۰۴ در مناطق سردسیر افغانستان است.
اگرچه امتحانات سالانهٔ صنوف چهارم الی دوازدهم در مکاتب دولتی به تاریخ ۱۵ قوس به پایان رسیده و شاگردان عملاً تا همان تاریخ به مکتب میرفتند، اما به گفتهٔ کارمندان نظام تعلیمی، معلمان و سایر کارمندان تعلیمی تا امروز در مکاتب حضور دارند و سر از فردا رخصتیهای زمستانی آنها نیز آغاز میشود.
با این حال در شماری از مکاتب خصوصی، امتحانات سالانه بعضاً تا اواخر ماه قوس ادامه مییابد.
رخصتیهای زمستانی در ولایات سردسیر افغانستان در سه ماه زمستان، جدی، دلو و حوت میباشد.
این در حالیست که حامد کرزی، رئیسجمهور پیشین افغانستان نیز به مناسبت پایان سال تعلیمی، بر ضرورت بازگشایی مکاتب و پوهنتونها بهروی دختران تأکید کرده است.
او روز شنبه، ۲۰ دسمبر در صفحهٔ ایکس خود ابراز امیدواری کرده است که برای آیندهٔ روشن افغانستان، درهای مکاتب و پوهنتونها بهروی دختران باز شود تا به گفتهٔ او، دختران کشور بتوانند روی پای خود بایستند و زمینهٔ خدمت به وطن برایشان فراهم شود.
طالبان پس از بازگشت دوباره به قدرت در افغانستان، آموزش بالاتر از صنف ششم دختران تا پوهنتونها را ممنوع اعلام کردند؛ تصمیمی که زندگی میلیونها دختر افغان را بهگونهٔ مستقیم تحت تأثیر قرار داده است.
هرچند همواره گزارشهایی از وجود دیدگاههای متفاوت در بین مقامهای طالبان در این مورد مطرح شده، اما این اختلافنظرها تا کنون به تغییر عملی در سیاست آنان منجر نشده است.
ریچارد بنیت، گزارشگر ویژهٔ ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان نیز به تاریخ ۴ قوس در گفتوگوی اختصاصی با رادیو آزادی گفته بود که در موضوع آموزش دختران، مخالفتهایی در درون حکومت طالبان وجود دارد.
با وجود آنکه طالبان ادعا میکنند حقوق زنان و دختران در چارچوب شریعت اسلام در افغانستان تأمین است و آموزش دختران را همواره مسئلهٔ داخلی افغانستان میخوانند، اما این اقدام آنان از سوی کشورهای مختلف و سازمانهای ملی و بینالمللی بهشدت محکوم شده و این نهادها همواره خواستار بازگشایی مکاتب و پوهنتونها بهروی دختران بودهاند.
بهتازگی صندوق حمایت از کودکان ملل متحد (یونیسف) و سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) به تاریخ ۸ اکتوبر در یک گزارش مشترک هشدار دادهاند که ممنوعیت آموزش دورهٔ متوسطه توسط طالبان برای دختران، بیش از ۲.۲ میلیون دختر را از رفتن به مکتب محروم ساخته است.
این سازمانها افزودهاند که اگر این ممنوعیت ادامه یابد، چهار میلیون دختر دیگر تا سال ۲۰۳۰ از آموزش محروم خواهند شد که بهگونهٔ بالقوه تا سال ۲۰۶۶، زیان اقتصادی حدود ۹.۶ میلیارد دالری را برای افغانستان در پی خواهد داشت.