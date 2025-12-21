محمد اشرف حقشناس، سخنگوی این وزارت، روز یکشنبه ۳۰ قوس، در اعلامیهای که در صفحهٔ ایکس خود منتشر کرده، نوشته است که ناوقت شب در منطقهٔ شاولِ سالنگ شمالی، یک موتر نوع ۵۸۰ که از سمت شمال به سوی جنوب در حرکت بود، به دلیل بیاحتیاطی راننده واژگون شد، که در نتیجهٔ آن، پنج مسافر جان باخته و ۴۴ تن دیگر زخمی شدهاند.
او همچنین گفته است که برفباری در سالنگ ها همچنان ادامه دارد و وضعیت هوا نسبتاً طوفانی است، اما افزوده است که کارمندان موظف و کارکنان شاهراه سالنگ در بخش های مختلف این مسیر، سرگرم پاکسازی برف هستند.
او از شهروندان خواسته که اگر کار ضروری ندارند از این مسیر عبور نکنند و به آنان توصیه کرده که در صورت عبور قوانین ترافیکی را رعایت کنند، لباسهای گرم، مواد خوراکی و زنجیر (چِین) برای وسایط نقلیه با خود داشته باشند تا از وقوع رویدادهای دلخراش احتمالی جلوگیری شود.
ناوقت شنبه ٣٠ قوس نخستین برف سال در شماری از ولسوالیهای کابل و همچنان در برخی ولایت های افغانستان بارید که در پی آن، شماری از راهها مسدود شد.
بر اساس گزارش های داخلی، در ولایت های پنجشیر، میدان وردک، پکتیا، لوگر و غزنی و همچنان در شماری از ولایت های دیگر، برف باریده است.
هرچند آغاز برفباری معمولاً به عنوان عاملی برای کمک به رفع خشکسالی مورد استقبال قرار میگیرد، اما شماری از خانواده های بیبضاعت میگویند که با شدت گرفتن سرما، امکانات کافی برای مقابله با شرایط سخت زمستان را ندارند.
هوا آنقدر سرد شده که واقعاً زندگی در آن دشوار است؛ نه چوب است و نه زغالسنگ
محمدعلی، یکی از باشندگان ولسوالی جاغوری ولایت بامیان، روز یکشنبه ۳۰ قوس، در گفتوگو با رادیو آزادی گفت: "در جاغوری برف باریده است. هوا آنقدر سرد شده که واقعاً زندگی در آن دشوار است؛ نه چوب است و نه زغالسنگ تا با آن خانهها را گرم کنیم، نه غذا داریم و نه آب. کودکان گریه میکنند، اما ما بیکار و با مشکلات شدید اقتصادی روبهرو استیم. حیران ماندهایم که چه کنیم؛ تنها چشم امید ما به درگاه خداوند است و حکومت نیز هیچ کمکی نمیکند."
یک بیجا شده داخلی از ولسوالی گیلان ولایت غزنی، که نخواست نامش در گزارش نشر شود و میگوید سرپرستی یک خانوادهٔ پنجنفره را بر عهده دارد، نیز به رادیو آزادی گفت که سرمای شدید و بارندگیها آنان را درمانده ساخته است:
"ما به همهچیز ضرورت داریم. نمیبینید که ما زیر خیمهها، در میان این برف افتادهایم؟ نه چوب داریم، نه آرد، نه مواد خوراکی، به همهچیز نیازمند هستیم. کمپل نداریم، هوا بسیار سرد است و باید با ما کمک شود."
این خانواده ها از حکومت طالبان و جامعهٔ جهانی میخواهند که با آنان کمک کنند. رادیو آزادی تلاش کرد در این مورد نظر حکومت طالبان را نیز داشته باشد، اما ذبیحالله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد.
ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان، روز یکشنبه ۳۰ قوس، از احتمال برفباری سنگین، باران و وزش بادهای شدید در ۲۱ ولایت افغانستان خبر داده است.
این ولایت ها شامل بدخشان، تخار، کابل، کندز، بغلان، سمنگان، نورستان، کنر، ننگرهار، لغمان، پنجشیر، پروان، کاپیسا، بامیان، میدان وردک، لوگر، پکتیا، پکتیکا، خوست، غزنی و زابل اند.
فصل زمستان در حال فرا رسیده که پس از بازگشت دوبارهٔ طالبان به قدرت، در بیش از چهار سال گذشته فقر و بیکاری در افغانستان بهگونهٔ گسترده افزایش یافته است.
دفتر هماهنگی امور بشردوستانهٔ سازمان ملل متحد (اوچا) در گزارش سه هفته قبل خود، پیشبینی کرده که در سال ۲۰۲۶ که چند روز تا آغاز آن باقی مانده ، احتمالا حدود ۲٢ میلیون افغان، که ۴۵ درصد نفوس افغانستان را تشکیل میدهند، به کمک های بشردوستانه نیاز خواهند داشت.