این دفتر روز دوشنبه، ۲۲ دسمبر با نشر اعلامیهای در صفحۀ ایکس خود گفته که به دلیل سالها درگیری و بدتر شدن شرایط اقلیمی، افغانستان با کمبود آب روبهرو است.
در اعلامیۀ دفتر کمکهای بشری اتحادیۀ اروپا برای آسیا آمده است که با حفر چاههای عمیق و نصب بمبههای دستی در مناطق مختلف، تلاش دارد تا خانوادهها در نزدیکی خانههایشان به آب صحی دسترسی پیدا کنند.
در همین حال شماری از باشندگان ولایات مختلف افغانستان میگویند که ساعتها در جستجوی آب پاک آشامیدنی پیاده روی میکنند و در این راستا با مشکلات زیادی روبهرو هستند.
گهگاهی چشمهها هم خشک میشوند، بعد یک قطره آب پیدا نمیشود.
محمد علی، باشندۀ ولسوالی دانگام ولایت کنر به رادیو آزادی گفت:
"زنان و کودکان و خود ما بخاطر تأمین آب آشامیدنی صحی به ساحات دورتر میرویم، گهگاهی چشمهها هم خشک میشوند، بعد یک قطره آب پیدا نمیشود، خواست ما این است که حکومت در این زمینه سهولتها را فراهم کند."
رحمتالله، باشندۀ شهر جلالآباد به رادیو آزادی گفت که سطح آب پاک در این شهر روز به روز پائین میرود و این موضوع سبب نگرانی شدید مردم شده است:
"مشکل کمبود آب پاک در شهر بسیار جدی است، مردم بخاطر آوردن آب سرگردان هستند، اما به این مشکل نه حکومت و نه موسسات توجه دارند."
شماری از باشندگان ترینکوت مرکز ولایت ارزگان نیز از همین مشکل شکایت دارند.
اینجا ما با مشکلات بسیار جدی در بخش آب مواجه هستیم مجبور هستیم از نقاط بسیار دور آب بیاوریم.
سید آغا، یکی از آنان به رادیو آزادی گفت:
"اینجا ما با مشکلات بسیار جدی در بخش آب مواجه هستیم مجبور هستیم از نقاط بسیار دور آب بیاوریم، در بین شهر آب پاک حتا تا ۲۰۰ متری هم بیرون نمیآید، این یک مشکل جدی است که باید حل شود."
کمبود و نبود آب پاک آشامیدنی یک معضل جدی و رو به گسترش در افغانستان پنداشته میشود.
صندوق حمایت از کودکان ملل متحد (یونیسف) نیز به تاریخ ۲۳ نوامبر دراعلامیهای از کمبود آب آشامیدنی و خشکسالی طولانی مدت در افغانستان ابراز نگرانی کرده بود.
این سازمان گفت که خشکسالی طولانی مدت در افغانستان میتواند خانوادهها و بسیاری از کودکان را از دسترسی به آب آشامیدنی پاک محروم سازد.
یونیسف همچنین گفته است که از هر ۱۰ نفر در افغانستان، ۸ نفر آب آلوده مینوشند.
یونیسف پیش از این هشدار داده بود که اگر اقدامات فوری برای رفع کمبود آب صورت نگیرد، ممکن است منابع آبی کابل تا سال ۲۰۳۰ کاملاً خشک شود.
دفتر هماهنگی کمکهای بشردوستانۀ ملل متحد (اوچا) هم با نشر گزارشی به تاریخ ۲۱ اکتوبر گفت که خشکسالیهای پیهم در پنج سال گذشته زندگی افغانها را تهدید کرده است و سال جاری ۲۰۲۵ به عنوان خشکترین سال در پنجاه سال گذشته ثبت شده است.
هرچند ذبیحالله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان به پرسشهای رادیو آزادی در مورد این که چه اقداماتی را به هدف حل دایمی مشکل آب پاک روی دست دارند پاسخ نداد، اما ادارۀ حفاظت از محیط زیست افغانستان تحت کنترل طالبان در ماه آگست سال جاری تأیید کرد که به دلیل تغییرات اقلیمی، ۲۱ میلیون نفر در این کشور به آب آشامیدنی پاک دسترسی ندارند.
سازمانهای بینالمللی استفادۀ بیرویه از آبهای زیرزمینی را عامل اصلی کاهش دسترسی مردم به آب آشامیدنی صحی عنوان کرده و تاکید کردهاند که باید در قسمت استفاده از آب از احتیاط کار گرفته شود.