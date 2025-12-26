پرچاوی برق زیاد است و برق قطع میشود.
آنان در صحبت با رادیو آزادی گفتند که در فصل زمستان، پرچاوی برق افزایش مییابد و این وضعیت آنان را در برآورده کردن نیازهای روزمرهشان با مشکلات جدی روبهرو ساخته است.
یک باشندهٔ ولایت هرات که نخواست نامش در گزارش گرفته شود، در مورد مشکل برق در این ولایت به رادیو آزادی گفت: «زمانی که هوا به شدت سرد میشود، پرچاوی برق زیاد است و برق قطع میشود. مثلاً در چند روز گذشته، همین هفتهٔ قبل، ما سه شبانهروز بهگونهٔ کامل از ناحیهٔ خط ترکمنستان بیبرق بودیم.»
از طرف روز دو ساعت و از طرف شب سه ساعت برق داریم.
شیبا، باشندهٔ پایتخت، کابل نیز از افزایش پرچاوی برق در فصل زمستان شکایت دارد.
او میگوید: «در این روزها کابل شاهد بیبرقیها و پرچاویهای برق است که مردم شهر را سخت به تکلیف ساخته؛ چون زمستان است و نیاز به برق بیشتر شده، اما متأسفانه ما از طرف روز دو ساعت و از طرف شب سه ساعت برق داریم و زمانهایی که برق میآید، طوری نیست که استفادهٔ مؤثر از آن صورت بگیرد.»
محیالدین، یکی از باشندگان ولایت بغلان است. او میگوید: «در بغلان، در مناطق دورافتاده برق نیست. اگر پایهٔ برق هم وجود دارد، لینکشی نشده و برق نرسیده است. مردم با مشکلات بسیار روبهرو اند؛ در حالیکه با داشتن برق، بسیاری از مشکلات مردم حل میشود.»
پروژۀ نزدیک ۴ میلیارد افغانی در ولایت هرات
باشندگان ولایتهای مختلف افغانستان در حالی از نبود و کمبود برق شکایت دارند که حکومت طالبان بهتازگی خبر داده است ۹ پروژهٔ بزرگ انتقال و توزیع برق را در ولایت هرات، به ارزش بیش از ۳ اعشاریه ۹۸ میلیارد افغانی، افتتاح و به بهرهبرداری سپرده است.
معاونیت اقتصادی ریاستالوزرای حکومت طالبان روز پنجشنبه، ۴ ماه جدی، در اعلامیهای در شبکهٔ ایکس نوشت که از این میان، پنج پروژه شامل تمدید لین برق ۲۲۰ کیلوولت به طول ۱۳۰ کیلومتر از ترکمنستان و چهار سباستیشن در ولسوالیهای کرخ، پشتون زرغون، اوبه و چشت شریف است که امروز به بهرهبرداری سپرده شدند.
در این اعلامیه افزوده شده است که از این طریق، به ۴۰ هزار خانواده در ولایت هرات برقرسانی میشود.
همچنان چهار پروژهٔ دیگر که امروز کار عملی آنها افتتاح شد، شامل ساخت سباستیشن پل هاشمی، توسعهٔ سباستیشن شهدای ۲۴ حوت و سباستیشن نورالجهاد، و نیز تمدید لین انتقال برق ۲۲۰ کیلوولت میان این سه سباستیشن میباشد.
این در حالی است که افغانستان از سالها بدینسو به برق وارداتی وابسته بوده است.
بر اساس معلومات ادارهٔ سرمفتش ویژهٔ ایالات متحده برای بازسازی افغانستان (سیگار)، ۸۰ درصد برق مورد نیاز افغانستان از کشورهای همسایه تأمین میشود.
شماری از انجینیران حوزهٔ برق میگویند افغانستان ظرفیتهای طبیعی فراوانی برای تولید برق دارد و اگر این ظرفیتها بهگونهٔ مؤثر مدیریت و استفاده شود، نه تنها نیازهای داخلی کشور برطرف خواهد شد، بلکه زمینهٔ صادرات برق نیز فراهم میگردد.
صدیقالله حبیبی، مدیر عمومی پیشین دیسپیچنگ برق در ولایت کندز، در گفتوگو با رادیو آزادی گفت: «در افغانستان ظرفیت های طبیعی زیادی برای تولید برق داریم، اگر این ظرفیت ها به خوبی استفاده شود نه تنها اینکه ضروریات برآورده می شود بلکه زمینه صادرات برق نیز فراهم میشود، به نظر من برای تطبیق هر پروژه از همه مهمتر اقتصاد و امنیت است، اگر این دو چیز در افغانستان وجود داشته باشد، پروژه ها با هیچ چالشی روبرو نخواهند شد.»
مشکل کمبود و نبود برق، از زمان حکومت جمهوری پیشین نیز در افغانستان وجود داشته و باشندگان ولایتهای مختلف بارها از این مشکل شکایت کردهاند.
برنامهٔ توسعهای سازمان ملل متحد (یواندیپی) در سال ۱۴۰۲ گفته بود که سکتور برق افغانستان با چالشهای بزرگی روبهرو است؛ از جمله دسترسی محدود به برق در مناطق روستایی و اتکای گسترده به برق وارداتی.