پرچاوی برق؛ مانع تازه برای آموزش دختران افغان

بسیاری از دخترانی که به دلیل محدودیت‌های طالبان از رفتن به مکاتب و پوهنتون‌ها محروم شده‌اند، تلاش می‌کنند با استفاده از آموزش آنلاین به ادامه تحصیل بپردازند، اما اختلال در برق موجب شده تا درس‌های آن‌ها با وقفه روبه‌رو شود.

حدیثه یکی از دانشجویانی است که پس از بسته‌شدن دروازه‌های پوهنتون‌ها به روی دختران از سوی طالبان، با تلاش فراوان توانست تحصیل در رشتهٔ حقوق را در یکی از پوهنتون‌های خارجی به‌گونهٔ آنلاین ادامه دهد.

او می‌گوید: "امروز تمام کارهای مهمی که داشتم به برق وابسته بود؛ تلیفونم چارج نداشت و نتوانستم به درس آنلاین وصل شوم، لپ‌تاپم هم به دلیل بی‌چارجی خاموش شد."

حدیثه به رادیو آزادی گفت، امیدوار بود بتواند به آرزوهای ناتمامش برسد، اما اکنون باورش نمی‌شود که پرچاوی‌های دوامدار برق به مانعی جدی در برابر راه آموزش و رؤیای حقوقدان‌شدنش بدل شده است.

"واقعا برق تاثیر مستقیم در زندگی شخصی، کاری و آموزشی دارد، امروز ساعت چهار عصر صنف آنلاینم آغاز شد تلیفونم چارچ کم داشت نتوانستم آنلاین شود زیرا اگر یکبار آنلاین شوم و دوباره قطع شود اجازه وصل دوباره داده نمی شود و لپ تاپم نیز از بی برقی بدون چارچ بود با بسیار مشکلات زیاد مواجه استم از بی برقی. "

حدیثه که در شهر کابل زندگی می‌کند همچنان می‌گوید اگر هم برق می‌آید، معمولاً در ساعاتی است که وقت استراحت است.

"همه روزه برق نیست مجبور منظر بمانیم، نماز خود را در نور تلیفون میخوانیم، نان هم در نور تلیفون میخوریم و همه کارهای خود را در تاریکی انجام میدهیم بسیاری شب ها برق پس از یازده شب میاید برای مدت کم که وقت استراحت است و آنزمان کاری چندان نمیشود."

مدینه نورزی یک دانشجوی دیگری است که پس از محرومیت از آموزش حالا بگونه آنلاین درس می‌خواند و می‌گوید که پرچاوی های دومدار برق بالای آموزش اش تاثیر منفی گذاشته است.

او گفت: " اصلا به دروس آنلاین خود رسیدگی نمی‌توانم، بی برقی های دومدار بر آموزش من و دختران دیگر بسیار تاثیر گذاشته است."

حکومت طالبان پس از بازگشت به قدرت در تابستان ۲۰۲۱، مکاتب بالاتر از صنف ششم را به روی دختران بست و در دسمبر همان سال نیز با صدور فرمانی، دروازه‌های پوهنتون‌ها را تا امر ثانی به روی دانشجویان دختر مسدود کرد.

هرچند شماری از دختران برای ادامهٔ آموزش به انستیتوت‌های طبی روی آوردند و به رشته‌هایی چون نرسنگ، قابلگی و دندان‌سازی پرداختند، اما این مراکز نیز در دسمبر ۲۰۲۴ از سوی طالبان به روی دختران و زنان افغان بسته شد.

این محدودیت‌ها سبب شد تا بسیاری از دختران افغان برای ادامهٔ آموزش به راه‌های بدیل، از جمله صنف‌های آنلاین، روی بیاورند. صنف‌های آنلاین جایگزین مکاتب و پوهنتون‌های حضوری برای دخترانی شد که به گفته آنها در برابر محدودیت‌ها تسلیم نشدند، اما اکنون پرچاوی‌های دوامدار برق، این گزینهٔ اندک را نیز با مشکل روبه‌رو ساخته است.

پیش از این، برنامهٔ اسکان بشر سازمان ملل متحد (UN-Habitat) در ۱۴ دسمبر اعلام کرد که کمبود گستردهٔ برق در افغانستان یک مشکل جدی است. به گفتهٔ این نهاد، قطع مکرر برق زندگی روزمرهٔ مردم را مختل کرده، فعالیت‌های اقتصادی را محدود ساخته و مانع درس‌خواندن کودکان در شب می‌شود.

شرکت برشنا، که تحت کنترول طالبان قرار دارد، تا زمان تهیهٔ این گزارش به پرسش‌های ما در مورد علت پرچاوی‌های دوامدار برق پاسخ نداد.

افغانستان طی سال‌های گذشته بخش عمدهٔ برق مورد نیاز خود را از کشورهای ازبکستان، ترکمنستان، ایران و تاجیکستان وارد می‌کند.

ادارهٔ سرمفتش خاص ایالات متحده برای بازسازی افغانستان (سیگار) پیش از این گفته است که ۸۰ درصد برق مورد نیاز افغانستان از کشورهای همسایه تأمین می‌شود و این کشور سالانه حدود ۲۲۰ میلیون دالر برای خرید برق هزینه می‌کند.