وزارت خارجه طالبان امروز یکشنبه، ۲۸ دسمبر، اعلام کرد که خلیلزاد در این دیدار درباره «راههای توسعه روابط دوجانبه میان افغانستان و ایالات متحده» گفتوگو کرده است.
خلیلزاد اخیراً چندین بار به کابل سفر کرده که محور اصلی این سفرها آزادی یا مبادله شهروندان امریکایی در افغانستان بوده است.
امیر امیری، آخرین شهروند امریکایی بود که در ماه سپتمبر امسال از سوی طالبان آزاد شد.
دونالد ترمپ، رئیسجمهور ایالات متحده، بارها از طالبان خواسته است که شهروندان امریکایی را آزاد کنند.
معلوم نیست به چه تعداد امریکاییها در حال حاضر در افغانستان در بند طالبان به سر میبرند.
در همین حال، محل نگهداری محمودشاه حبیبی، معین پیشین وزارت هوانوردی ملکی افغانستان که ادعا میشود از سوی طالبان زندانی شده است، هنوز نامعلوم است.
این شهروند افغان-امریکایی در تابستان سال ۲۰۲۲ پس از کشته شدن ایمن الظواهری، رهبر شبکه القاعده در کابل دستگیر شد.
خانواده و مقامات امریکایی مدعی اند که او توسط استخبارات طالبان دستگیر شده است، اما طالبان بارها گفته اند که در مورد محل بودوباش او اطلاعاتی ندارند.