زلمی خلیلزاد و امیر خان متقی چهارشنبه در کابل دیدند
زلمی خلیلزاد، نماینده ویژه پیشین ایالات متحده برای افغانستان امروز با امیر خان متقی، سرپرست وزارت خارجۀ حکومت طالبان در کابل دیدار کرد.
این وزارت امروز در شبکه ایکس نوشت که در این دیدار غیررسمی در مورد راه های چگونگی گسترش روابط دوجانیه میان ایالات متحده و افغانستان بحث شد.
در این مورد جزئیات بیشتر داده نشده است.
زلمی خلیلزاد در ترکیب هیئت امریکایی در ماه سنبله نیز به کابل رفت. رهایی زندانیان امریکایی یکی از مسائل اصلی مورد بحث میان دو طرف بود.
مقامهای صحی: با وجود کاهش بودجه، ریشهکنی پولیو هنوز ممکن است
مقامهای جهانی صحی روز سهشنبه گفتند که با وجود کاهش قابل ملاحظۀ تمویل تلاشها برای ریشهکن کردن ویروس فلج کودکان یا پولیو، هنوز هم نابودی این ویروس در جهان ممکن است.
به گفتۀ ابتکار جهانی محو پولیو (GPEI) بودجۀ این برنامه در سال ۲۰۲۶ ۳۰ درصد کاهش مییابد و تا سال ۲۰۲۹ تمویلش حدود ۱.۷ میلیارد دالر کم خواهد شد.
سازمان جهانی صحت و بنیاد گیتس از اعضای اصلی این برنامه استند.
یکی از سخنگویان این برنامه گفته است که دلیل کاهش بودجۀ تلاشها برای محو پولیو این است که شماری از کشورها، از جمله ایالات متحده، کمکهایشان را متوقف کردهاند.
شریکان این برنامه میگویند که آنها قصد دارند نظارت و تطبیق واکسین در مناطقی را افزایش دهند که با خطر بلند انتقال ویروس پولیو روبهرو اند.
به گفتۀ GPEI، در سال ۲۰۲۵ در افغانستان و پاکستان در مجموع ۳۶ واقعۀ مثبت پولیو ثبت شده است. در هر دو کشور هنوز ویروس پولیو بهطور کامل از بین نرفته است.
ابتکار جهانی محو پولیو در حالی از کاهش بودجه سخن میگوید که جمعه، ۲۴ اکتوبر، روز جهانی آگاهی دهی در مورد پولیو است.
بنیاد «افغانستان عاری از پولیو» در شبکه اکس نوشته است که این روز فرصتی است تا توجه بیشتر به تلاشهای ملی برای رهایی افغانستان از پولیو جلب و در هر مکان، به هر کودک واکسین پولیو تطبیق شود.
در همین هفته، در شماری از مناطق ولایات شرقی افغانستان، ننگرهار، لغمان و کنر، کمپاین واکسین پولیو برای کودکان زیر پنج سال راهاندازی شد.
اتحادیۀ اروپا یک میلیون یوروی دیگر به بخش صحت افغانستان کمک کرد
سازمان جهانی صحت، دبلیو اچ او از کمک جدید اتحادیۀ اروپا به افغانستان خبر داده است.
دفتر این سازمان برای افغانستان روز سهشنبه در صفحۀ اکس خود نوشت که اتحادیۀ اروپا یک میلیون یورو کمک بشردوستانۀ اضافی در اختیارشان گذاشته است.
با این کمک تازه، میزان کمکهای اتحادیۀ اروپا در بخش صحت به افغانستان از ماه مارچ ۲۰۲۵ به هفت میلیون یورو میرسد.
به گفتۀ دبلیو اچ او ، با استفاده از این کمک اضافی، میتواند خدمات صحی عاجل را در افغانستان گسترش دهد.
در ادامه آمده است که بر ارائهی کمکهای نجاتدهندۀ زندگی به جوامعی که از خدمات محدود برخوردارند و همچنان به تازهبرگشتهگان به کشور، تمرکز بیشتر کرده میتواند.
محکمۀ بینالمللی عدالت دربارۀ مسئولیتهای اسرائیل در قبال کمکهای بشردوستانه غزه تصمیم میگیرد
محکمۀ بینالمللی عدالت روز چهارشنبه دربارۀ تعهدات اسرائیل در قبال نهادهایی که برای فلسطینیان در غزه کمکهای بشردوستانه فراهم میکنند، تصمیم خواهد گرفت.
پس از برقراری آتشبس در غزه، نهادهای امدادرسان تلاشهای خود را برای ارسال کمکهای بیشتر به این منطقۀ ویرانشده افزایش دادهاند.
محکمۀ بینالمللی عدالت در هاگ از قضات خود خواسته است تا «نظر مشورتی» بدهند و مسئولیت اسرائیل را در تسهیل رساندن کمکهای بشردوستانه به غزه مشخص کنند.
هرچند این نظر مشورتی جنبه اجرایی ندارد، اما از نظر حقوقی و اخلاقی وزن و اعتبار قابل توجهی دارد.
در ماه جولای ۲۰۲۴، محکمۀ بینالمللی عدالت نظر مشورتی دیگری صادر کرده بود که در آن گفته شد اشغال مناطق فلسطینی توسط اسرائیل «غیرقانونی» است و باید هرچه زودتر پایان یابد.
قضات این محکمه همچنین به بررسی ادعاهایی میپردازند که از سوی افریقای جنوبی مطرح شده و میگویند اسرائیل با اقداماتش در غزه، کنوانسیون نسلکشی سازمان ملل متحد سال ۱۹۴۸ را نقض کرده است.
وزارت دفاع حکومت طالبان: در توافق آتشبس با پاکستان هیچ چیز پنهانی وجود ندارد
وزارت دفاع حکومت طالبان میگوید که در توافق آتشبس با پاکستان هیچ چیز پنهانی وجود ندارد.
این وزارت روز چهارشنبه در صفحۀ اکس خود در بیانیهای نوشت، که ملا یعقوب مجاهد، وزیر دفاع حکومت طالبان در نشست خبری اش توضیحات کامل ارائه کرده و غیر از آن هیچ چیز دیگر وجود ندارد.
در ادامه آمده است که در توافقنامه، بهطور کامل آتشبس، احترام متقابل، خودداری از حمله بر نیروهای امنیتی، غیرنظامیان و تأسیسات یکدیگر، حل تمام مسائل از راه گفتوگو و عدم حمایت از حملات بر یکدیگر ذکر شده است.
به گفتۀ وزارت دفاع طالبان، اگر کسی چیزی در این مورد بیشتر بگوید، حقیقت ندارد.»
این پس از آنست که خواجه آصف، وزیر دفاع پاکستان، در این هفته گفت جزئیات توافق آتشبس با حکومت طالبان در دوحه پنهان است.
او گفت توافقنامهای که امضا شده با آنچه در اعلامیه آمده متفاوت است و آن را فاش نخواهد کرد.
حکومت طالبان «شهرک سید اسحاق گیلانی» را مصادره کرد
حکومت طالبان شهرک موسوم به «شهرک سید اسحاق گیلانی» را مصادره کرد.
وزارت عدلیه حکومت طالبان امروز چهارشنبه گفت که محکمۀ اختصاصی رسیدگی به قضایای زمینهای غصبشده، این شهرک را ملکیت «امارتی» تثبیت کرده است.
گفته شده اس که این فیصله پس از بررسی دقیق سندها، مدارک، دفترهای املاکی، گرفتن معلومات از ادارههای مربوط و عدم اثبات اینکه زمین مذکور از دولت خریداری شده، اتخاذ شده است.
«شهرک سید اسحاق گیلانی» با مساحت بیش از پنج هزار جریب زمین در ولسوالی سرخرود ولایت ننگرهار موقعیت دارد.
در بیانیه وزارت عدلیه آمده است، کسانی که در این شهرک زمین خریدهاند، به فروشنده مراجعه کنند.
تا هنوز مالکان این شهرک در مورد این تصمیم تبصره نکردهاند.
پروازها در میدان هوایی ویلنیوس از سر گرفته شد
پروازها در میدان هوایی ویلنیوس، پایتخت لیتوانیا صبح زود امروز چهارشنبه از سر گرفته شد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، مقامات این میدان در یک بیانیه از فعالیت دوبارۀ آن خبر دادهاند.
به گفتۀ مرکز ملی مدیریت بحران لیتوانیا، این میدان شام سهشنبه پس از آن بسته شد که دهها بالون قاچاقبران از کشور همسایه بلاروس وارد فضای هوایی ویلنیوس شدند.
چندین پرواز ورودی به مسیرهای دیگر سوق داده شدند و برخی پروازهای خروجی نیز لغو شدند.
محدودیتهایی که از ساعت ۱۰:۲۳ شب سهشنبه به وقت محلی وضع شده بود، سبب متاثر شدن ۳۰ پرواز و بیش از چهارصد مسافر شد.
در حملات روسیه بر اوکراین شش تن بشمول دو کودک کشته شدند
در حملات طیارههای بیسرنشین و راکتهای روسیه بر اوکراین دستکم شش تن بشمول دو کودک کشته شدند.
این در حالی است که ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین، در مسیر سفرش به سویدن خواستار افزایش فشار بر کرملین شد.
او در تلاش است تا کشورش تواناییهای دفاعی بیشتر بهدست بیآورد.
زلنسکی حملۀ ۲۲ اکتوبر را «نفرتانگیز» خواند.
او گفت که در این حمله تأسیسات انرژی و زیربناهای ملکی در دستکم ده منطقۀ اوکراین، از جمله پایتخت کیف، هدف قرار داده شدند.
حملات هوایی شبهنگام روسیه بر پایتخت اوکراین دستکم دو کشته به جا گذاشت
تیمور تکاچنکو یک مقام شهر کییف امروز چهارشنبه گفت که این حملات بخشی از یک «حملهٔ گسترده» شبانه بر زیرساختهای انرژی اوکراین بوده است.
او در تلگرام نوشت: «شمار قربانیان در پایتخت به دو تن رسیده است»، در حالیکه مقامهای دیگر نیز از حملهٔ گستردهٔ طیارههای بیسرنشین بر کییف خبر دادند.
سویتلانا گرینچوک، وزیر انرژی اوکراین، در فیسبوک تأیید کرد که روسیه در جریان شب، حملاتی «گسترده» را بر زیرساختهای انرژی اوکراین انجام داده است.
ویتالی کلیچکو، شاروال کییف، نیز در اعلامیهای گفت که یک حملهٔ طیارههای بیسرنشین، بامداد روز چهارشنبه پایتخت را هدف قرار داد، که منجر به زخمیشدن افراد و خسارات بر ساختمانهای مسکونی شده است.
مقامهای اوکراینی همچنین گزارش دادند که در دستکم سه منطقهٔ دیگر، از جمله زاپوریژیا، حملات مشابه طیارههای بیسرنشین صورت گرفته است؛ جایی که مقامها از زخمیشدن چند تن و قطع برق خبر دادند.
این حمله در حالی صورت گرفته که رئیسجمهور ایالات متحده، دونالد ترامپ، که از مسکو و کییف خواسته جنگ را در خطوط نبرد فعلی متوقف کنند، روز سهشنبه گفت که برنامهریزی برای دیدار با ولادیمیر پوتین در بوداپست را لغو کرده، چراکه نمیخواست درگیر یک «نشست بینتیجه» شود.
مرکز زلزلۀ دیشب در افغانستان ولسوالی اشکاشم بدخشان بود
یک زلزلهٔ نسبتاً قوی به شدت ۵.۱ درجه ریشتر، شماری از مناطق افغانستان از جمله کابل را لرزاند.
به گزارش خبرگزاری رویترز، مرکز تحقیقات زلزلههای مدیترانهٔ اروپا (EMSC) اعلام کرده است که مرکز این زلزله در کوههای هندوکش و در عمق ۲۴۴ کیلومتری زمین ثبت شده است.
ادارهٔ جیولوژیکی ایالات متحده نیز گفته است که این زلزله حوالی ساعت ۱۰:۱۴ شب در افغانستان رخ داده و مرکز آن ولسوالی اشکاشم، در ۴۲ کیلومتری شهر فیضآباد مرکز ولایت بدخشان، موقعیت داشته است.
در کابل و مناطق اطراف آن، این زلزله باعث هراس مردم شد و بسیاری را وادار کرد که از خانههایشان بیرون شوند.
تلفات یا خساراتی ناشی از این زلزله تا هنوز گزارش نشده است.