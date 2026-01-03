ترمپ از دستگیری مادورو خبر داد؛ روسیه و ایران حملهٔ امریکا را محکوم کردند

اقدام نظامی ایالات متحده علیه پایتخت ونزویلا، کاراکاس، در تاریخ ۳ جنوری آغاز شد؛ آن هم پس از ماه‌ها فشار مداوم واشنگتن بر این کشور واقع در امریکای جنوبی.

جزئیات رویدادها هنوز در حال روشن شدن است، اما مایک لی، سناتور امریکایی، گفت که مارکو روبیو، وزیر امور خارجهٔ ایالات متحده، به او گفته است که مادورو توسط نیروهای امریکایی بازداشت شده تا به اتهامات جنایی در ایالات متحده محاکمه شود.

لی پس از تماس ۳ جنوری با عالی‌ترین دیپلمات واشنگتن در شبکهٔ ایکس نوشت: "او [روبیو] پیش‌بینی می‌کند که اکنون که مادورو در بازداشت ایالات متحده قرار دارد، اقدام تازه‌ای در ونزویلا صورت نخواهد گرفت"

روسیه "همبستگی" خود با ونزویلا را تکرار کرد

وزارت خارجهٔ روسیه آنچه را "اقدام تجاوزکارانهٔ مسلحانه علیه ونزویلا" از سوی ایالات متحده خواند، محکوم کرد و گفت هرگونه "بهانه" برای توجیه چنین اقداماتی "غیرقابل قبول" است.

در بیانیهٔ این وزارت آمده است: "ما همبستگی خود را با مردم ونزویلا و حمایت‌مان را از مسیر رهبری بولیواری که در راستای حفاظت از منافع ملی و حاکمیت کشور گام برمی‌دارد، باری دیگر اعلام می‌کنیم."

این وزارت افزود که امریکای لاتین باید "منطقهٔ صلح" باقی بماند.

ونزویلا مهم‌ترین شریک مسکو در امریکای لاتین به‌شمار می‌رود و روسیه در حالی که مادورو با فشارهای داخلی و بین‌المللی ناشی از انتخابات مورد مناقشه و بحران اقتصادی جاری روبه‌رو بوده، از نظر دیپلماتیک و تا حدی نظامی از حکومت او حمایت کرده است.

در بیانیهٔ حکومت روسیه همچنان آمده است: "باید حق ونزویلا برای تعیین سرنوشت خود، بدون هرگونه مداخلهٔ مخرب، به‌ویژه مداخلهٔ نظامی از بیرون، تضمین شود".

ایران این اقدام امریکا را "نقض فاحش" امنیت منطقه‌ای خواند

ایران، یکی دیگر از متحدان اصلی ونزویلا، حملهٔ نظامی ایالات متحده را محکوم کرد. این خبر را رسانهٔ دولتی ایران، پرس‌تی‌وی، گزارش داده است.

به‌گفتهٔ پرس‌تی‌وی، وزارت امور خارجهٔ ایران اعلام کرده است که این حملهٔ ادعایی، حاکمیت و تمامیت ارضی ونزویلا و همچنان منشور سازمان ملل متحد را نقض می‌کند.

در این گزارش به نقل از وزارت خارجهٔ ایران آمده است: "تجاوز نظامی ایالات متحده علیه یک کشور مستقل و عضو سازمان ملل متحد، نقض فاحش صلح و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی است که پیامدهای آن بر کل نظام بین‌المللی تأثیر خواهد گذاشت."

تا اکنون مسکو و تهران دربارهٔ دستگیری مادورو اظهار نظر نکرده‌اند.

دولت ونزویلا نیز دستگیری مادورو را تأیید نکرده است، اما دِلسی رودریگز، معاون رئیس‌جمهور، گفت که محل حضور مادورو و بانوی اول، سیلیا فلورس، نامعلوم است. او در اظهارات تلویزیونی از واشنگتن خواست مدرکی دال بر زنده بودن آنان را ارائه کند و گفت که این حمله باعث کشته‌شدن مقام‌ها، نیروهای نظامی و غیرنظامیان در سراسر کشور شده است.

اتهامات وارده بر مادورو

پام باندی، لوی سارنوال ایالات متحده، در شبکهٔ ایکس (تویتر سابق) نوشته است که نیکولاس مادورو و همسرش "به‌زودی در محاکم امریکایی و در خاک ایالات متحده با تمام شدت، با عدالت امریکا روبه‌رو خواهند شد."

باندی در ادامۀ افزوده است که مادورو و همسرش بر اساس پروندهٔ موجود در محکمهٔ فدرال نیویارک، با چند اتهام از جمله "توطئهٔ نارکوتروریزم" یا تروریزم مواد مخدر مواجه هستند.