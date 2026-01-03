او که ساکن منطقۀ دامان ولایت ننگرهار است، به رادیو آزادی گفت که این خیمه را هم مردم محل برایشان کمک کردند.

"زندگی اینجا سخت است، نه کاری هست، نه خانه‌ای و نه سرپناهی، ما یک خیمه داریم، این را هم همسایه‌ها به ما داده‌اند، یک خانوادۀ دیگر هم در این زمستان سخت با ما در این خیمه بسر می‌برد، من پسر دارم اما کاری نیست، صبح می‌روند، اما عصر دست خالی به خانه برمی‌گردند."

با آنکه حکومت طالبان بارها ادعا کرده است که در تلاش است برای پناهندگان بازگشته سرپناه فراهم کرده و کمک فراهم کند، اما بسیاری از خانواده‌‌های بازگشته به افغانستان می‌گویند که بیشتر آنان در خیمه‌ها و خانه‌های موقت بسر می‌برند و کمک‌های لازم را دریافت نکرده اند.

علیرضا، ساکن ولایت تخار که حدود دو هفته پیش با خانوادۀ ۸ نفره‌اش از ایران بازگشته است، نیز به رادیو آزادی می‌گوید:

نه کاری هست، نه خانه‌ای و نه سرپناهی، زندگی بسیار سخت است.

"یکی از خواهرانم بیمار است، همسرم بیمار است، من یک خانواده هشت نفره دارم، نه کاری هست، نه خانه‌ای و نه سرپناهی، زندگی بسیار سخت است."

حکومت طالبان اعلام کرده که تنها در تاریخ ۱۱ و ۱۲ جدی ۳۸۹۴ تن از کشورهای همسایه "به گونه اجباری" به افغانستان بازگردانده شده اند.

کمیسیون عالی رسیدگی به مشکلات مهاجرین حکومت طالبان گفته که این افراد شامل ۷۸۳ خانواده هستند.

به گفتۀ این کمیسیون، آنان از گذرگاه‌های مختلف وارد افغانستان شده اند.

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در بیانیه‌ای در ۲۹ دسمبر ۲۰۲۵ گفت که ۲.۸ میلیون مهاجر افغان در سال گذشته میلادی از کشورهای همسایه به افغانستان بازگشته‌اند.

پیش از این مهاجران افغان ساکن ایران و پاکستان از کشورهای میزبان خود خواسته‌اند که حداقل تا پایان زمستان جاری به آنان فرصت دهند، زیرا می‌گویند که زمستان سخت در افغانستان و کمبود امکانات مشکلات شدیدی را برای آنان ایجاد می‌کند، اما کشورهای میزبان هنوز این درخواست را نپذیرفته‌اند.

این در حالی است که سازمان داکتران بدون مرز (MSF) روز جمعه، ۲ جنوری در مورد وخامت اوضاع بشری خانواده‌‌هایی که در این فصل زمستان سخت بازگشته‌اند، هشدار داده است.

این سازمان در آخرین گزارش خود نوشته که اخراج گستردۀ مهاجرین افغان از پاکستان به یک بحران بشری چالش‌برانگیز تبدیل شده و رنج یک جامعۀ آسیب‌پذیر را عمیق‌تر کرده است.

پیش از این، سازمان‌‌های بین‌المللی مختلف دیگری بارها هشدار داده‌اند که بازگشت گستردۀ مهاجرین به افغانستان، در شرایط بحران اقتصادی و هوای سرد زمستان، می‌تواند فشار غیرقابل تحملی بر خدمات اولیه وارد کند و اگر حمایت فوری ارائه نشود، وضعیت بشری بازگشت‌کنندگان به طور جدی رو به وخامت خواهد رفت.