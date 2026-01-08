نگرانی داکتران بدون مرز از پیامد های اخراج افغان های فاقد اسناد از پاکستان

در همین حال ، مریم یک پناهجوی افغان می‌گوید، پولیس پاکستان بخاطر نداشتن ویزای اقامت در این کشور مانع انتقال پسر بیمارش به شفاخانه شده‌است.

او که در اسلام‌آباد، پایتخت پاکستان زنده‌گی می‌کند روز پنجشنبه ( ۱۸ جدی ، ۸ جنوری) به رادیو آزادی گفت، پسرش که تب شدید داشت و مشکلات صحی‌اش هم بسیار جدی بود مجبور شد، دوباره به خانه برگشته و با دواهای یونانی خانگی درمان‌اش کند.

او افزود:

«پسرم مریض شده بود و به طرف شفاخانه انتقال‌اش می‌دادم که در یک قسمت راه موتر ما را پولیس ایستاد کرد، من هرچه برایش عذر کردم که طفل من مریض است از داکتر وقت گرفتیم، وضعیت‌اش خوب نیست، باید هرچه زودتر نزد داکتر برسانم، گفت شما باشید که پولیس زن بیاید و شما را حاجی کمپ انتقال کند، بالاخره از من ۹۰ هزار روپیه خواست که بالاخره با دادن ۴۰ هزار کلدار خود را نجات دادم، اما گفت که اجازه نیست شما دوباره به خانه برگردید.»

یکی از پناهجویان دیگر افغان و نظامی پیشین جمهوری مخلوع که یکبار از سوی پولیس پاکستان بازداشت و به حاجی کمپ انتقال داده شده، می‌گوید عملیات بازداشت افغان‌ها شب و روز به شدت ادامه دارد.

او که نخواست به دلیل حساسیت موضوع نام‌اش را در گزارش بگیریم به رادیو آزادی گفت:

«یکبار تا حاجی کمپ انتقال یافتم، اما دیپورت نشدم، اگزت پرمت {اجازه‌نامه خروج} ۱۵ روزه گرفته بودم،

به بسیار مشکل خود را خلاص کردم، حالا همان اگزت پرمت ۱۵ روزه من هم خلاص شده‌است

، بسیار به مشکلات هستیم، ویزه نداریم، روز و شب عملیات ادامه دارد، پولیس‌ کوچه به کوچه گشت‌زنی می‌کند و شب وروز به تشویش هستیم.»

این پناهجویان افغان می‌گویند به دلیل سابقه کاری‌که در حکومت جمهوری مخلوع افغانستان دارند و تهدیدات امنیتی از برگشت به کشور خود ترس دارند.

این نگرانی‌ها در حالی مطرح می‌شود که سازمان داکتران بدون مرز ،م‌اس‌اف، اعلام کرده که ترس از اخراج، پیامدهای مرگ‌باری برای پناهجویان افغان در پاکستان به همراه دارد.

این سازمان روز چهارشنبه (۱۷ جدی) در گزارشی گفته است که کمپاین گستردهٔ اخراج پناهجویان افغان در پاکستان، این پناهجویان را بین دریافت خدمات صحی و خطر بازداشت سرگردان کرده‌است.

در این گزارش به نقل از شو ویبینگ، رئیس مأموریت داکتران بدون مرز در پاکستان آمده که

خانواده‌های افغان مجبور شده‌اند بین زنده‌گی در ترس از اخراج و خطراتی‌که پس از بازگشت با آن روبه‌رو می‌شوند، یکی را انتخاب کنند.





او همچنان گفته که باید اطمینان حاصل شود که هیچ‌کس به اجبار به سوی خطر بازگردانده نمی‌شود.

در گزارش داکتران بدون مرز (ام‌اس‌اف)، قصه‌ی یک نوزاد پنج ماهه مهاجر افغان که در یکی از مراکز این سازمان جان باخته است و همچنان یک زوج افغان مقیم بلوچستان پاکستان نیز روایت شده که به دلیل چالش‌های مهاجرتی و ترس از بازداشت و اخراج از سوی پولیس نتوانسته به موقع به مرکز صحی انتقال یابد و در یک رکشا زایمان کرده‌است.

ام‌اس‌اف می‌افزاید که ترس از بازداشت و توقیف سبب می‌شود بسیاری نتوانند به مراکز صحی مراجعه کنند، ترسی که به گفته این سازمان منجر به سقط جنین‌های ناشی از شوک روحی، بیماری‌های درمان‌نشده و رد شدن خدمات صحی به دلیل نبود اسناد اقامت در این کشور می‌شود.

بر اساس گزارش سازمان داکتران بدون مرز، اخراج مهاجرین افغان از سپتامبر ۲۰۲۵ به‌طور چشمگیری افزایش یافته و این روند همزمان با آغاز فصل زمستان، وضعیت پناهجویان افغان را به‌شدت وخیم‌تر کرده‌است.

این سازمان تأکید می‌کند که این سیاست اکنون به‌طور بی‌رویه همهٔ شهروندان افغان را، بدون توجه به وضعیت اقامتی‌شان در پاکستان، مجبور به بازگشت می‌کند.

در این گزارش آمده که برای جوامع آسیب‌پذیر، زمستان بدون سرپناه مرگبار است و سرمای شدید به‌طور قابل توجهی باعث افزایش بیماری و مرگ‌ومیر می‌شود، به‌ویژه در میان کودکانی‌که به گفته این سازمان، از سوءتغذیه رنج می‌برند.

داکتران بدون مرز پیش از این نیز در گزارش خود به تاریخ ۲ جنوری امسال نسبت به وضعیت مهاجران اخراج شده از پاکستان ابراز نگرانی کرده و گفته بود که اخراج گستردهٔ مهاجران افغان از پاکستان به یک بحران فاجعه‌بار بشری مبدل شده و رنج جامعه‌ی را که از پیش نیز آسیب‌پذیر بوده، عمیق‌تر ساخته است.

این سازمان هشدار داده بود که سردی هوا میزان بیماری و مرگ‌ومیر را به‌ویژه در میان کودکان دچار سوءتغذیه به‌شدت افزایش می‌دهد، کودکانی‌که به دلیل نداشتن ذخایر کافی برای گرم نگه‌داشتن بدن، به‌سرعت دچار وخامت وضعیت صحی، ضعف سیستم ایمنی و ابتلا به بیماری‌های تنفسی می‌شوند و حتی به گفته‌ی این سازمان بیماری‌های ساده نیز می‌تواند برای آنان مرگ‌بار باشد.

در گزارش دیگری این سازمان در ماه جولای سال گذشته میلادی به نقل از تیم‌های سازمان داکتران بدون مرز در ایالت بلوچستان پاکستان آمده بود که اکنون مردان این ایالت اغلب از اذیت و آزار و بازداشت پولیس هنگام انتقال اعضای زن خانواده به مراکز صحی می‌ترسند و این مسئله زنان افغان را مجبور می‌کند که یا فرهنگ محافظت از سوی محرم‌های مرد را بشکنند و یا مشکلات صحی را تحمل کنند.

سازمان جهانی صحت دبلیو ، اچ او، نیز در گزارش خود به تاریخ ۹ جولای سال گذشته از وضعیت صحی و عدم دسترسی پناهجویان برگشت کننده افغان به سهولت‌ها ابراز نگرانی کرده بود.

پیش از این نیز نهاد های مختلف حقوق بشری بارها از پاکستان خواسته اند که روند اخراج اجباری پناهنده‌گان افغان را متوقف کند، اما پاکستان نه‌تنها این روند را متوقف نکرده، بلکه آن را شدت بخشیده است.

پاکستان پس از تیره شدن روابط با حکومت طالبان و در پی درگیری‌‌های شدید میان طالبان و نیروهای پاکستانی در یازدهم اکتوبر در امتداد خط دیورند، ظاهراً فشارها بر افغان‌‌های مقیم پاکستان را به ‌طور قابل ملاحظه افزایش داده‌‌است.

کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهنده‌گان در گزارشی که به تاریخ ۲۴ دسمبر سال ۲۰۲۵ منتشر شد، گفته بود که در جریان این سال شمار افغان‌هایی که از پاکستان به افغانستان بازگشته‌اند، از یک میلیون تن فراتر رفته است.